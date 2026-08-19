El príncipe Harry y Meghan volverán a vivir en Gran Bretaña

Luego de seis años en Estados Unidos, el príncipe Harry y Meghan volverían a vivir en Gran Bretaña. Su mudanza se realizaría a fines de mes con el objetivo de que sus hijos retomen el colegio en septiembre, según consignó The Guardian.

De acuerdo a BBC, la pareja elegiría una residencia privada no perteneciente a la realeza situada en las afueras de Londres.

El retorno se da luego de que en marzo de 2020 Harry y Meghan abandonaran sus tareas reales y se trasladaran a California.

El Príncipe Harry y Meghan Markle están juntos desde 2016 (Foto: GTRES)

Si bien volverán a vivir en Londres, de momento no está confirmado que vuelvan a participar formalmente de las actividades de la realeza.

La pareja regresará junto a sus dos hijos, Archie y Lilibet, de siete y cinco años de edad. Ambos niños ya fueron matriculados para asistir a una escuela británica en septiembre.

Según reportaron los medios ingleses, el rey Carlos habría sido informado el domingo pasado de la mudanza y estaría contento con la posibilidad de ver a su familia y sus nietos de forma más seguida, al menos en el plano personal.

Meghan Markle y el príncipe Harry tienen dos hijos: Archie Harrison y Lilibet Diana @sussexroyal / Instagram

La decisión se tomó a poco más de un mes de la reunión que mantuvieron el 10 de julio los duques de Sussex con Carlos y la reina Camila en Highgrove House, en la ciudad de Gloucestershire.

Aquel encuentro fue el primero en cuatro años de Harry y Meghan con el rey. La última vez que se habían reunido fue por el funeral de la reina Isabel II que tuvo lugar en la Abadía de Westminster de Londres el 19 de septiembre de 2022.

El abandono de la realeza

Luego del año de gracia que la casa real británica les brindó para reconsiderar su decisión, en febrero de 2021 se confirmó el abandono formal de Harry y Meghan de la realeza.

“El duque y la duquesa de Sussex confirmaron a su majestad la reina que no quieren volver a ser miembros trabajadores de la Familia Real”, publicó en aquel entonces el Palacio de Buckingham en un comunicado.

Harry y Meghan

“La Reina ha decidido que apartarse del trabajo de la familia real no es compatible con las responsabilidades y deberes que vienen de una vida de servicio público. Los honores militares y los patronazgos volverán a la reina, antes de ser redistribuidos entre los trabajadores activos de la familia real. Aunque estamos muy tristes con su decisión, el duque y la duquesa siguen siendo miembros muy queridos de la familia”, agregó.

El rey Carlos III y la reina Camila en la apertura del Parlamento en el Palacio de Westminster en 2026 Chris Jackson - Pool Getty Images Europe

De esta forma, el duque perdió su condición de capitán general de los Marines Reales, de comandante honorario de la Real Fuerza Aérea y de comodoro jefe de la Royal Navy Small Ships and Diving.

Además, tanto él como Meghan dejaron de ser presidente y vicepresidenta de la Queen’s Commonwealth Trust y perdieron sus cargos honorarios en la Rugby Football Union, la Rugby Football League, el Teatro Nacional y la Asociación de Universidades de la Commonwealth.