Elecciones en Brasil: en la votación en la Argentina hubo tensión, un detenido y una fuerte presencia de “lulistas”

En colectivos que van hacia el barrio porteño de Retiro, este domingo se destacaban las llamativas remeras amarillas con verde de la selección de Brasil. En las cafeterías y restaurantes de la zona el portugués se imponía por momentos sobre el español.

Elecciones en el consulado general de Brasil en Buenos Aires Tadeo Bourbon

En la calle Cerrito al 1300, miles de brasileños radicados en Buenos Aires votaron en la embajada de Brasil en una elección que se anticipaba reñida: Luiz Inácio Lula da Silva busca su cuarto mandato, mientras que Flavio Bolsonaro, senador por Río de Janeiro, quiere continuar el legado de su padre y expresidente Jair Bolsonaro, hoy preso por intento de golpe de Estado en 2022.

Unas 11.800 personas estaban habilitadas para votar en esta sede consular. En los consulados de Paso de los Libres, Puerto Iguazú, Mendoza y Córdoba la cifra de electores habilitados era bastante menor: 41, 62, 236, 926 respectivamente, confirmaron a LA NACION fuentes diplomáticas.

Si bien durante la tarde reinaban el orden y la calma, por la mañana se vivieron momentos de tensión cuando simpatizantes de ambos candidatos cruzaron cánticos. Además, la Policía de la Ciudad detuvo a una persona por “atentado y resistencia a la autoridad” frente a la embajada. Los agentes intervinieron ante la presencia de personas que realizaban venta ambulante sin autorización y se procedió al secuestro de elementos. Fue en ese marco que detuvieron a un hombre por resistirse a la incautación de la mercadería de los vendedores.

Sobre la calle Cerrito, decenas de vallas ordenaban la fila de los votantes que lentamente llegaron a la puerta de la embajada. La preferencia por Lula era fuertemente marcada en la sede porteña: la mayoría de quienes esperaban por la tarde tenían al menos una prenda roja, símbolo de los simpatizantes al Partido de los Trabajadores (PT).

“Quiero que Lula siga con estas políticas públicas, él piensa en la educación, en mantener a los niños en la escuela, e invierte en los planes de salud pública”, expresa a LA NACION Beatriz Carvallo, estudiante de Medicina de la Universidad Nacional de José C. Paz. Vino a la Argentina hace cinco años desde Río de Janeiro. “Espero que gane en primera vuelta”, pide.

Elecciones en el consulado general de Brasil en Buenos Aires Tadeo Bourbon

Juliana Coelho Germán, de 29 años, también estudia Medicina, una carrera extremadamente popular entre los brasileños que emigran a la Argentina. “Tengo un poco de miedo [de que gane Bolsonaro]”, expresa la joven oriunda de Bauru, y se limita a decir sobre su preferencia: “Tengo la expectativa de seguir con el rumbo que están tomando las cosas”.

“Lula es pueblo”, insiste por su parte Apoena Becquer, de 41 años, empresaria, mientras hace la fila para votar. “Aumentó la calidad de vida de los brasileños, incrementó las universidades y los centros de salud. Yo creo que Bolsonaro es de una extrema derecha que yo no comparto”, sostiene.

Felipe Fernándes Do Prado tiene 30 años, es de Minas Gerais y vive en Buenos Aires hace nueve años. “Está lleno de gente que vota a Lula, pero yo voté a Renan Santos (Partido Misión) porque fue quien más me convenció; uno debería votar al que hace las mejores propuestas. El gobierno debería ser un gestor de recursos del país y no un ideologista”, sostiene al apuntar contra Lula y Bolsonaro. A este último lo calificó de “imbécil”.

Elecciones en el consulado general de Brasil en Buenos Aires Tadeo Bourbon

Y continúa: “Hay una polarización alimentada desde hace muchos años por miedo. Estos dos grupos extremistas alimentaron la idea de que la izquierda es Venezuela y que la derecha es fascista, y es toda una mentira. Jair Bolsonaro tenía una buena actitud al principio, quiso hacer cosas buenas, pero lo presionaron hasta que él comenzó a cometer errores”.

Los votantes de Lula, distinguidos por sus prendas rojas, contrastan con la ausencia de algún elemento distintivo para mostrar la simpatía a Bolsonaro y otros partidos. El resto eligió atuendos neutrales. “Voté a Flavio, pero prefiero no hablar”, dice en voz baja Joao S., que trabaja en tecnología.

“Acá todos votan a Lula, pero yo no lo quiero y por eso voté a Bolsonaro. El gobierno de su padre fue muy bueno, aumentó los ingresos de los brasileños. No sé cómo gobernaría su hijo, pero si gana Lula vamos a ser Venezuela”, asegura Lucas C., un abogado de 50 años que reside en zona norte desde hace 15 años; vino al país por motivos laborales.

Elecciones en el consulado general de Brasil en Buenos Aires Tadeo Bourbon

Este clima electoral en Buenos Aires tuvo lugar mientras la relación diplomática entre Argentina y Brasil atraviesa una de sus peores crisis de las últimas décadas. Desde agosto, ambos países mantienen sus embajadas a cargo de encargados de negocios: el embajador argentino Daniel Raimondi dejó Brasilia y el brasileño Julio Bitelli fue llamado a consultas por Itamaraty. Por ahora no hay fecha para su retorno. En esta jornada, la situación permanece congelada: Brasil mantiene abierta la posibilidad de restablecer a Bitelli, mientras Raimondi espera poder volver a Brasilia. Cualquier normalización dependerá en buena medida del resultado electoral y de la evolución de la relación entre Javier Milei y Lula da Silva.

“Hoy con mi hermana no votamos porque vinieron nuestros padres de visita desde Brasil. Nosotras vivimos en Rosario y decenas de combis vinieron a Buenos Aires para traer estudiantes brasileños a votar”, dijo a LA NACION María Victoria Campos (25), estudiante de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, radicada en la Argentina desde hace cinco años.

Elecciones en el consulado general de Brasil en Buenos Aires Tadeo Bourbon

No es la primera vez que predomina la preferencia por Lula entre los brasileños que viven en la Argentina. En las elecciones del 2022, el líder del PT arrasó con el 63% de los votos por sobre el 29% que reunió Jair Bolsonaro, que en aquel entonces buscaba la reelección.

Además de presidente y vice, en 26 estados se elige gobernador y se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado

Si bien hay 11 candidatos más a la presidencia, Lula y Bolsonaro son los favoritos. Pese a que ambos postulantes concentran las preferencias del electorado, ninguno de ellos cuenta con el suficiente caudal de votos para ganar en primera vuelta, según las últimas encuestas. La segunda estaba prevista para el domingo 25 de octubre.