El proceso de rehabilitación de una mujer que empezó a consumir ketamina a los 14 años

Megan Harmes tenía 14 años cuando probó la ketamina por primera vez.

Una década más tarde, la rehabilitación la está ayudando a reconstruir su vida después de que los problemas de vejiga causados por la droga la obligaran a usar pañales para la incontinencia.

La organización benéfica Kaleidoscope, dedicada a la lucha contra las drogas, dice haber experimentado un enorme aumento en las derivaciones a su centro de desintoxicación y rehabilitación en los últimos cinco años: en 2021 solo dos personas habían sido derivadas, frente a las 112 que se han atendido en lo que va de este año.

La mayoría de sus pacientes tiene entre 18 y 24 años.

La Universidad del Sur de Gales está llevando a cabo una investigación sobre las necesidades específicas de este grupo, ya que el daño causado por el “uso crónico y creciente” de la ketamina es mucho más rápido y se produce en un período de tiempo más corto que el causado por el alcohol, la cocaína, la heroína o el éxtasis.

Los servicios tradicionalmente diseñados para adultos mayores están teniendo que adaptarse para dar soporte a personas mucho más jóvenes, dijo la institución, con necesidades muy diferentes y hábitos que a menudo se generaron en su etapa estudiantil.

Para Megan, una joven galesa de 24 años, el consumo de drogas se hizo más común entre sus compañeros durante el confinamiento por la pandemia de covid-19.

Como estudiante de ingeniería aeronáutica, de repente se encontró trabajando desde casa, cobrando su salario completo y con acceso a una droga cuyo precio se había desplomado.

En los peores momentos, la tomaba “todo el día, todos los días”. Megan comentó que le ayudaba a suprimir los síntomas o sentimientos asociados con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y el trastorno límite de la personalidad.

“Ahora que estoy sobria soy muy hiperactiva. No había sido así desde que tenía 14 años; [la droga] me reprimía prácticamente todo”, relató.

Finalmente, su consumo de ketamina provocó que perdiera su trabajo, lo que la llevó a una espiral descendente.

La mayoría de los pacientes en la organización benéfica Kaleidoscope que acuden por consumo de ketamina tiene entre 18 y 24 años AFP vía Getty Images

Más tarde, Megan encontró trabajo en otro lugar, pero cuatro años de turnos nocturnos afianzaron aún más su adicción, ya que utilizaba ketamina para mantenerse despierta durante la noche incluso en sus días libres.

En los últimos dos años ha estado sufriendo muchísimo, incapaz de mantenerse erguida y necesitando usar pañales para la incontinencia.

“A una joven de 22 años que usa protectores o pañales, eso le quita toda la dignidad”, aseguró.

“En aquel entonces, realmente no me importaba si vivía o moría; ahora no quiero morir”.

“Llevo poco más de cuatro semanas en rehabilitación y estoy recuperando mi antigua forma de ser”, reflexionó.

Megan dijo que no sabrá el alcance de los daños en su vejiga hasta dentro de un tiempo, pero ha subido de peso y físicamente se siente mejor que cuando llegó.

No solo los más jóvenes

Jo Moore dirige el centro de rehabilitación Birchwood de Kaleidoscope. Dice que hace cinco años solo recibieron una solicitud de desintoxicación hospitalaria por ketamina.

“Desde enero de este año hemos visto pasar por aquí a 112 personas”, explica, agregando que la mitad de sus pacientes consumían ketamina.

Jo Moore indicó que también se ofrecen sesiones de apoyo para las familias de los jóvenes que se han vuelto dependientes de la ketamina

“Es muy, muy barata y muy accesible; eso es lo que permite que la gente la consuma con más frecuencia y en grandes cantidades al mismo tiempo”, explica.

Este fármaco se prescribe en centros de salud como anestésico disociativo y también se utiliza en animales, pero en 2014 fue reclasificado como droga de clase B en Reino Unido. Esto significa que es ilegal tomarla, transportarla, fabricarla o venderla.

Se estima que el período en 2024-2025, unas 264.000 personas de entre 16 y 59 años consumían ketamina de forma ilícita en Reino Unido; asimismo, el número de personas que buscaron tratamiento por trastornos relacionados con el consumo de ketamina se multiplicó por doce a lo largo de una década.

Si bien los jóvenes han impulsado el aumento del consumo de esta droga, Moore afirmó que el año pasado se observó un incremento en las derivaciones de adultos de entre 25 y 34 años.

En busca de la mejor respuesta

El investigador Darren Quelch afirmó que la rehabilitación para la dependencia de la ketamina difiere de los servicios tradicionales de tratamiento de adicciones a las drogas y el alcohol

Darren Quelch, investigador de la Universidad del Sur de Gales, dice que las entrevistas con los usuarios del servicio de Birchwood sugieren que el consumo comienza a partir de los 13 años.

Los daños físicos causados por el uso continuado, señala, abarcan desde problemas de memoria y dolor crónico hasta daños en la vejiga e insuficiencia renal.

Los servicios de apoyo están teniendo que adaptarse rápidamente a medida que las necesidades de los usuarios se vuelven más complejas. “[Pero] su especialidad no es lidiar con casos médicos realmente complejos”, afirma.

“Incluso si lo hicieran, en realidad aún no sabemos cuál es la respuesta correcta”, agrega.

Es por ello que Quelch está investigando con Kaleidoscope qué tipos de apoyo son eficaces para este grupo específico de pacientes.

“Esta población es intrínsecamente diferente a muchos otros grupos que podrían recurrir a los servicios de tratamiento de adicciones”, apunta.

El centro de desintoxicación y rehabilitación Birchwood cuenta con tres perros de ayuda terapéutica que han demostrado ser muy populares entre los usuarios del servicio, como Megan

Otro consumidor de ketamina, Mark, contó que su salud se había deteriorado hasta tal punto que “a los 25 años probablemente tenía el cuerpo de una persona de 80”.

“Ya no funcionaba como un ser humano normal”.

De niño, en la ciudad inglesa de Liverpool, era un apasionado del fútbol; ahora observa con envidia a otros de su edad que caminan sin dolor.

“Me impidió ser padre para la niña que tengo; dejé de ser el hermano mayor, el hijo responsable”, relató.

Mark solía expulsar coágulos con frecuencia y sentía dolor al orinar, pero lo que más ha tenido impacto en él es el colapso de su nariz por inhalar drogas.

“Te destruye por completo la confianza en ti mismo, lo que te lleva a consumir más drogas, porque eso simplemente borra la imagen que tienes de ti mismo”, explicó.

Esa es una de las razones por las que ha pedido permanecer en el anonimato.

El consumo ilegal de ketamina se ha expandido en los últimos años, aunque en Reino Unido detectan menos nuevos consumidores que piden ayuda médica por ello Europa Press vía Getty Images

“Empecé a recibir miradas de disgusto de mi propia familia, y me destrozó. Fue una época muy solitaria durante mi adicción”, recordó.

Mark empezó a consumir drogas a los 18 años, y a los 21 ya consumía “copiosas cantidades de cocaína y ketamina”.

Inicialmente buscó ayuda de su médico de cabecera, pero le daba demasiada vergüenza admitir que estaba consumiendo ketamina por miedo a ser desestimado o juzgado.

Síntomas y peticiones de ayuda

Este es un problema que se refleja en el trabajo de Quelch.

El investigador descubrió que los jóvenes tenían dificultades para acudir a una sala de urgencias y a las consultas de medicina general, ya que sus síntomas no siempre estaban relacionados con el consumo de ketamina, o no siempre se les preguntaba al respecto.

“Eso no se debe necesariamente a que la gente no esté haciendo las preguntas correctas, sino a que en realidad no sabemos qué funciona bien en este momento”, estima.

“Existen muy pocos recursos para los jóvenes que sufren daños relacionados con las drogas y el alcohol, y eso prácticamente nos ha obligado a empezar desde cero”.

Moore afirma que la situación está mejorando, con una mayor disponibilidad de intervención temprana en la comunidad, lo que reduce la necesidad de desintoxicación.

“Estamos viendo que cada vez menos personas acuden a los servicios de salud como nuevos consumidores de ketamina, por lo que la educación en escuelas, colegios y universidades está dando resultado”.

“Pero estamos viendo un aumento en el número de personas que llevan un par de años consumiendo y a las que vamos a tener que seguir ayudando y apoyando”.

Ante la evolución de las tendencias en el consumo de drogas, Moore afirma que ve mejoras. “Pero ha habido momentos realmente difíciles en los que sentíamos que estábamos hablando a ciegas”.

El consumo "copioso" de cocaína y ketamina por parte de Mark ha cambiado físicamente su apariencia, afectando su autoestima y su salud física

Territorio desconocido

Quelch afirma que, si bien la investigación continúa, aún no está clara la magnitud del problema actual con la ketamina, al igual que las implicaciones para la salud a largo plazo.

“Según la experiencia, las recaídas son un gran problema en este grupo; desconocemos la capacidad de recuperación de sus cuerpos, pero hemos observado que cuando las personas retoman el consumo de ketamina tras un período de abstinencia, los efectos nocivos aparecen mucho más rápido que la primera vez”.

Quelch añade que, pese a ello, el trabajo que se realiza con el apoyo de los compañeros en Kaleidoscope es “realmente único e impactante”.

“No hubo prejuicios ni estigmatización; el factor de los compañeros fue realmente importante y es algo que se puede aprender del entorno de Birchwood”.

Para Mark, esto ha significado poder centrarse en el futuro. Al igual que muchos con los que hablamos, insiste en que quería devolver algo a la sociedad.

“Crecí pensando que el dinero lo era todo, pero ahora me llena de alegría ayudar a otras personas que están pasando por dificultades. Yo también estuve en esa situación y sé lo importante que es recibir ayuda”.