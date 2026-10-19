Qué se sabe del estado de salud del papa León XIV y de su visita a la Argentina

El papa León XIV volvió a aparecer este domingo en la misma ventana del tercer piso del Palacio Apostólico, con un muy buen semblante, luego de la intervención quirúrgica que se le realizó, donde se le extirpó un tumor maligno.

“Queridos hermanos y hermanas ¡Feliz domingo", arrancó a las doce en punto de Roma (las 7 de la Argentina), generando una ovación y aplausos de los más de 20.000 fieles, turistas y romanos presentes en la Plaza de San Pedro.

“Deseo agradecer a todos aquellos que en estos días rezaron por mí. He sentido realmente vuestro apoyo. ¡Gracias!“, dijo. ”Expreso especial reconocimiento a médicos, enfermeros y a todo el personal del Policlínico Gemelli", añadió. “Esta experiencia me ha hecho sentir de manera especial la cercanía con quienes atraviesan la enfermedad y una condición de dolencia”, admitió.

“Una vez superada esta fase delicada, como saben, ahora retomaré gradualmente mi actividad, con la ayuda de Dios y de sus oraciones. ¡Gracias de nuevo y que tengan un buen domingo!“, concluyó, firme al mando, como siempre parco, pero pragmático.

La primera aparición del Papa León XIV, tras su operación TIZIANA FABI - AFP

Las declaraciones del cirujano

En la víspera el profesor Stefano Margaritora, quien lo operó el martes 13 por la tarde en el hospital Gemelli, también tranquilizó a todos. Entrevistado por Vatican News, el portal del Vaticano, al margen de definir a Robert Prevost “un paciente ideal”, muy tranquilo, simple y sonriente, que puso “cuerpo y alma” para recuperarse, tiró por la borda la incertidumbre total acumulada durante una semana sobre su próxima visita a América latina. “Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje”, dijo.

“Si lo tratamos como a una persona normal, después de este tipo de intervención considero que se necesitan un par de semanas para lograr una recuperación física verdaderamente completa. Por tanto, dado que ya ha transcurrido casi una semana, en definitiva, creo que el Papa podrá estar plenamente recuperado dentro de unos diez días más”, consideró.

“En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar”, agregó.

Qué se sabe de su visita a la Argentina

La noticia generó preocupación entre los fieles y una especial expectativa en la Argentina, donde su llegada está prevista para el mes próximo. Sin embargo, la visita del 8 al 11 de noviembre continúa confirmada. Según personas que estuvieron con él en las últimas horas, León XIV decidió operarse cuanto antes para mantener su agenda en América Latina.

En su última aparición, no habló de su futuro viaje a América latina -que el cirujano que lo operó dijo que estaba en condiciones de hacer-, pero envió un mensaje de calma, serenidad, de que todo, más allá de la nueva situación, está bajo control.

El paso por la Argentina forma parte de su primera gira por América Latina como pontífice, que incluye una escala previa en Uruguay y otra posterior en Perú, país donde Robert Prevost vivió durante veinte años como misionero y, más tarde, como obispo.

“Hasta que no haya una comunicado oficial del Vaticano seguimos trabajando. No podemos perder días. Somos cautos de la información oficial y de eso depende de cómo nos manejamos. Hay que ver cómo será su tratamiento”, afirmó este martes en diálogo con LN+ la ministra de seguridad Alejandra Monteoliva sobre el megaoperativo que las autoridades están preparando para la visita del Sumo Pontífice.

El cardenal japonés Isao Kikuchi, presidente de Cáritas Internationalis, estuvo con León XIV t y contó que el Papa le transmitió su intención de preservar el viaje. Según escribió en sus redes sociales, el pontífice le aseguró que se trata de una operación menor y que no siente malestar físico.

Kikuchi señaló, además, que León XIV decidió someterse cuanto antes a la intervención para “no cambiar su plan de visita a América Latina”.

En el mismo sentido se expresó el arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, quien participa en Roma de un encuentro convocado por el Papa a diez años de la publicación de Amoris laetitia.

“No ha habido modificaciones, por el contrario, todo pareciera que va en la línea de mantenerla”, afirmó Colombo sobre la visita. De todos modos, aclaró que una operación de estas características requiere una atención particular después de la intervención y destacó que los obispos acompañan al pontífice con oraciones por su recuperación.

El presidente Javier Milei también se refirió a la posibilidad de que sea necesario ajustar el calendario. “Oramos por él para que pueda venir a la Argentina. Si la situación demanda un corrimiento en la fecha, nosotros estamos disponibles para hacer los ajustes necesarios”, dijo en una entrevista con Radio Mitre.

Javier Milei y el papa Leon XIV vatican media

Gemelli, el hospital de los papas

El hospital Gemelli de Roma, donde el papa León XIV fue operado el martes de un tumor canceroso del pulmón, es popularmente conocido como el hospital de los papas e incluso fue apodado “Vaticano III” por Juan Pablo II.

Una escultura del papa Juan Pablo II se ve ante la Policlínica Agostino Gemelli en Roma, donde está hospitalizado el papa Francisco, el lunes 17 de febrero de 2025. (AP foto/Andrew Medichini) Andrew Medichini - AP

En este centro médico los papas cuentan con un apartamento reservado. Su predecesor argentino, Francisco (2013-2025), estuvo internado allí cuatro veces por diversos problemas de salud: una operación de una hernia abdominal en junio de 2023, una infección respiratoria en marzo de ese mismo año, una cirugía de colon en julio de 2021 y una neumonía bilateral en el invierno de 2025, pocas semanas antes de su muerte a los 88 años.

La preocupación en el Vaticano y los cambios en su agenda

Aunque la cirugía fue programada, el anuncio tomó por sorpresa al entorno del pontífice. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, describió la noticia como “un baldazo de agua helada” y reconoció que nadie la esperaba.

Parolin contó que habló con León XIV el lunes por la noche y destacó la serenidad con la que afronta la situación. También expresó confianza en que la detección temprana permita resolver el problema lo antes posible.

La internación obligó al Papa a ausentarse del encuentro sobre Amoris laetitia, que reúne a 115 presidentes de conferencias episcopales, cardenales y otras autoridades de la Iglesia. Los participantes le enviaron un mensaje de cercanía y le desearon una pronta recuperación.

El Vaticano informó que el cardenal Luis Antonio Tagle lo reemplazará en la misa prevista para este miércoles junto a los asistentes a la cumbre. Además, León XIV pidió que el informe de síntesis del encuentro no se publique inmediatamente: quiere revisarlo después de su convalecencia.