El rey Harald V de Noruega fue hospitalizado por complicaciones de una anemia hemolítica

OSLO.— El rey Harald V de Noruega, de 89 años, fue hospitalizado este lunes debido a complicaciones derivadas del tratamiento de una anemia hemolítica y permanecerá de baja médica durante dos semanas, informó la Casa Real. Durante ese período, su hijo, el príncipe heredero Haakon, asumirá la regencia y ejercerá las funciones constitucionales del monarca.

Harald, el soberano de mayor edad de Europa, recibió durante las últimas semanas un tratamiento con cortisona para combatir la anemia hemolítica, un trastorno que provoca una destrucción anormalmente rápida de los glóbulos rojos.

Entre sus síntomas se encuentran el cansancio, la palidez y la dificultad para respirar. En el caso de Harald, la medicación produjo una retención de líquidos en el organismo que requiere atención hospitalaria, aunque la Casa Real no informó de complicaciones adicionales ni precisó cuánto tiempo permanecerá internado.

El rey Harald de Noruega fue hospitalizado y se le concedió una baja médica de dos semanas ODD ANDERSEN - AFP

El monarca, que ocupa el trono noruego desde 1991, ha atravesado en los últimos años diversos problemas de salud que redujeron progresivamente su agenda oficial. Aun así, Harald descartó en reiteradas ocasiones la posibilidad de abdicar y defendió su compromiso de permanecer en el cargo de por vida, en línea con el juramento que prestó ante el Parlamento.

El nuevo ingreso se suma a una serie de episodios médicos recientes. En febrero pasado, el rey fue hospitalizado durante una estancia privada en Tenerife, España, debido a una infección y deshidratación. En los últimos años también fue tratado por distintas infecciones y se sometió a procedimientos cardíacos, entre ellos la colocación de un marcapasos permanente en 2024, después de haber recibido inicialmente uno temporal durante un viaje a Malasia.

Pese a sus reiterados problemas de salud, Harald continúa desempeñando sus funciones como jefe de Estado y transfirió gradualmente mayores responsabilidades a su hijo. La Casa Real no precisó por el momento cuándo retomará el monarca su agenda oficial una vez finalizada la baja médica.

Pese a sus problemas de salud, el rey ha descartado reiteradamente dejar el trono y sostiene que permanecerá en el cargo de por vida CORNELIUS POPPE - NTB

La salud del monarca vuelve a generar preocupación en un momento delicado para la familia real noruega. Su hijo Haakon, de 53 años, ya ha asumido en otras ocasiones las funciones del rey durante sus períodos de enfermedad y en esta oportunidad quedará nuevamente al frente de las tareas constitucionales mientras dure la baja médica.

El estado de salud de la familia real se ha visto además condicionado por la situación de la princesa heredera Mette-Marit, esposa de Haakon. La princesa, de 52 años, padece una enfermedad pulmonar crónica y fue sometida recientemente a un trasplante de pulmón.

La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, a quien se le diagnosticó en 2018 una forma rara de fibrosis pulmonar que causa dificultades respiratorias, se ha sometido a un trasplante de pulmón "exitoso" LISE ASERUD - NTB

La familia también afronta las repercusiones de los problemas judiciales de Marius Borg Hoiby, hijo de Mette-Marit de una relación anterior. El joven, de 29 años, fue condenado en junio a cuatro años de prisión por violación y otros delitos, aunque apeló la sentencia.

A esto se sumó la controversia generada por la publicación de documentos en Estados Unidos que revelaron contactos entre Mette-Marit y el financiero Jeffrey Epstein entre 2011 y 2014, cuando este ya había sido condenado por delitos sexuales. Epstein murió en 2019.

Agencias AFP y ANSA y diario El País