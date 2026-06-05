El Senado de EE.UU. le aprobó a Trump una partida millonaria para financiar al ICE

WASHINGTON.- El Senado de Estados Unidos concedió al presidente Donald Trump una victoria en la madrugada del viernes al aprobar un proyecto de ley que dotaría al Departamento de Seguridad Nacional de 70.000 millones de dólares adicionales para la aplicación de las leyes de inmigración, y lo remitió a la Cámara de Representantes para su examen final.

Los senadores votaron 52-47 a favor de aprobar la ley de 70.000 millones de dólares que financiará al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y a la Patrulla Fronteriza durante los próximos tres años, hasta el final del mandato de Trump, luego que los demócratas bloquearan esos fondos durante meses.

El proyecto de ley pasará ahora a la Cámara de Representantes, que se espera lo aborde la próxima semana.

La votación final se produjo poco antes de las 5:00 de la mañana, después que los republicanos descarrilaran por un estrecho margen los múltiples intentos de miembros de ambos partidos de agregar al proyecto de ley un texto que prohibiera de forma permanente el fondo de compensación de Trump para aliados que creen haber sido perseguidos por motivos políticos.

Los republicanos superaron el último gran obstáculo durante la noche cuando derrotaron una enmienda propuesta por uno de sus propios miembros, el senador de Luisiana, Bill Cassidy, que habría redirigido pagos del acuerdo de compensación a miembros de las fuerzas del orden que resultaron heridos cuando una turba de simpatizantes de Trump que buscaba revertir su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 asaltó el Capitolio el 6 de enero de 2021.

Fondos adicionales

Los republicanos han acusado a los demócratas de “retirar la financiación” al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y a la Patrulla Fronteriza, a pesar de que estas agencias cuentan con un total de 100.000 millones de dólares en fondos no gastados que formaban parte de un paquete de gasto más amplio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aprobado el año pasado por los republicanos, que controlan el Congreso.

No se espera que la Cámara de Representantes aborde la medida antes de la próxima semana. Esos 70.000 millones de dólares ayudarían a financiar la controvertida represión de Trump contra la deportación de migrantes durante los próximos tres años y se sumarían a los cerca de 100.000 millones de dólares de fondos no gastados del Departamento de Seguridad Nacional destinados a la aplicación de la ley, aprobados el año pasado por los republicanos, que controlan el Congreso.

El fondo, que según los críticos permitiría a Trump utilizar el dinero de los contribuyentes para compensar a sus aliados políticos, ya ha sido suspendido por la Casa Blanca y el Departamento de Justicia ante la feroz oposición de los republicanos del Senado.

Gran parte del maratónico debate de este jueves se vio eclipsado por los esfuerzos de los demócratas, y de algunos republicanos, por introducir disposiciones ajenas a la inmigración. Esas propuestas giraban en torno a la prohibición del uso de fondos federales e incluso de donaciones privadas para construir el lujoso salón de baile de 8.361 metros cuadrados en los terrenos de la Casa Blanca que Trump desea.

Los senadores también debatieron disposiciones que ilegalizarían el uso de fondos federales para el fondo “contra la instrumentalización”, pero ninguna de esas enmiendas fue aprobada.

Agencias AP y AFP