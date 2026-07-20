Hamas anunció la elección de Jalil al Haya como su nuevo líder mientras las conversaciones de paz siguen estancadas

EL CAIRO.– El grupo terrorista palestino Hamas anunció el lunes que eligió a Jalil al Haya, su principal negociador en las conversaciones indirectas de alto el fuego con Israel, como nuevo jefe de su comité político, una ‌medida que podría indicar una postura más dura por parte del grupo ante los llamamientos al desarme.

“El Movimiento de Resistencia Islámica [Hamás] anuncia la elección del hermano muyahidín Jalil al Haya como jefe del buró político del movimiento, en sustitución del líder mártir Yahya al Sinwar“, declaró el grupo en un comunicado.

Palestinos inspeccionan los daños en sus viviendas después de un ataque aéreo israelí en el sur de Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza Youssef Abu Watfa - APA Images via ZUMA Press Wire D

Sinwar, a quien Israel acusó de ser uno de los principales artífices de los ataques del 7 de octubre de 2023, fue abatido por fuerzas israelíes un año después del atentado mientras Hamas libraba una guerra a gran escala de dos años contra Tel Aviv en ⁠la Franja de Gaza.

Desde la muerte de Sinwar, Hamas ha estado dirigido por un consejo encabezado por el alto mando Mohamed Darwish.

Al Haya, jefe exiliado del grupo terrorista en Gaza, se ha convertido en una figura cada vez más central en la dirección de Hamas desde ​las muertes de Sinwar e Ismail Haniye, quien fue asesinado en Irán en julio de 2024.

Palestinos hacen fila para recibir comida de una de las pocas cocinas comunitarias que siguen funcionando en la zona de Al-Mawasi, en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza Tariq Mohammad Apa Images - APA Images via ZUMA Press Wire D

Se le considera incluso más radical que Jaled Meshal, jefe ‌de la oficina del grupo en el exilio y otro de los principales candidatos al liderazgo.

Hamas se enfrenta a algunos de los retos más difíciles desde su fundación en 1987, devastado por los años de guerra contra Israel y ante las exigencias internacionales de que deponga las armas.

Aunque los combates han remitido en Gaza desde el alto el fuego negociado por Estados Unidos en octubre, Israel sigue controlando más del 60% del enclave costero, ​los ataques continúan y las condiciones de vida de los dos millones de habitantes de Gaza siguen siendo desesperadas.

Un palestino desplazado intenta apagar el incendio de un vehículo en el lugar de un ataque israelí en la Ciudad de Gaza OMAR AL-QATTAA - AFP

Israel afirma que sus ataques se dirigen contra Hamas y otros milicianos de Gaza que suponen una amenaza inminente. La oficina del ⁠primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no hizo comentarios inmediatos sobre la elección de Al-Haya.

Un ataque israelí mató el lunes al menos a dos palestinos que circulaban en un vehículo en Khan Younis, en ‌el sur de Gaza, dijeron los servicios médicos. El Ejército israelí no hizo comentarios de inmediato.

Estas muertes se suman a un balance de más de 1150 palestinos, en su mayoría civiles, fallecidos a causa de los ataques israelíes desde el alto el fuego de octubre, según las autoridades sanitarias de Gaza. Cuatro soldados israelíes murieron a manos de milicianos en Gaza durante el mismo periodo.

Hamas no suele revelar sus bajas.

¿Quién es Jalil al Haya?

Nacido en 1960 en Ciudad de Gaza, Al Haya sobrevivió a un intento de asesinato israelí en Doha el año pasado, aunque uno de sus hijos murió en el ataque.

Alto, de hombros anchos y con una barba blanca cuidadosamente recortada, este sexagenario dirige desde su exilio al movimiento islamista en la Franja de Gaza.

Creció en una familia conservadora y religiosa, estudió en la Universidad Islámica de Gaza, y luego obtuvo una maestría en Jordania y un doctorado en derecho islámico en Sudán.

Jalil al Haya sonríe durante una entrevista con AFP en su oficina de la Ciudad de Gaza EMMANUEL DUNAND - AFP

También pasó tres años en una prisión israelí a finales de la década de 1990 por pertenecer a Hamas, y sobrevivió a otros dos intentos de asesinato, en 2007 y en 2014.

Tras ser elegido diputado en 2006, se convirtió en 2017 en vicepresidente de la dirección política de Hamas para la Franja de Gaza.

Nenas palestinas desplazadas recogen agua de un camión cisterna en el campo de refugiados de Al Bureij, en la Franja de Gaza Moiz Salhi - APA Images via ZUMA Press Wire D

Un allegado, miembro del grupo terrorista, dijo a la AFP que Al Haya demuestra “inteligencia y sabiduría” y “serenidad” a la hora de tomar decisiones, además de ser conocido por su temperamento a la vez “conservador y pragmático”.

Según precisó, mantiene relaciones “privilegiadas” con la Jihad Islámica y Hezbollah y con países como Qatar, Egipto y Argelia e Irán, principal apoyo financiero y militar del movimiento.

Mensaje desafiante de Hamas

Desde la muerte de Sinwar, Hamas ha recurrido a un consejo superior de cinco miembros en el que figuraban Al Haya y Meshal, además de otros tres responsables.

La elección de un líder de Hamas es un proceso largo que empezó ‌en enero y se vio interrumpido por las guerras en Irán y el Líbano, así como por las continuas operaciones militares israelíes en Gaza.

Un chico palestino herido permanece recostado en el Hospital Al Awda tras un presunto ataque israelí contra el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza EYAD BABA - AFP

La elección la lleva a ⁠cabo un consejo de 50 miembros compuesto por miembros de Hamás en Gaza, en el territorio bajo ocupación israelí de Cisjordania –incluidas las prisiones israelíes– y en el ‌exilio.

La analista política palestina Reham Owda dijo que la victoria de Al Haya es un mensaje de que Hamas sigue comprometido con la ⁠lucha armada, rechaza el desarme bajo cualquier circunstancia y pretende reconstruir su fuerza militar, al tiempo que mantiene su alianza ⁠con Irán y el denominado “Eje de la Resistencia”.

“Esto indica que las negociaciones relacionadas con el desarme probablemente se enfrentarán a dificultades y obstáculos significativos", dijo Owda a Reuters.

Familiares y amigos trasladan el cuerpo de un palestino muerto en un ataque israelí contra el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza EYAD BABA - AFP

El plan de alto el fuego para Gaza del presidente norteamericano, Donald Trump, exige el desarme del grupo terrorista y la retirada militar israelí. Prevé que el enclave sea gestionado por un gobierno palestino tecnocrático supervisado por la Junta de Paz de Trump.

Sin embargo, las conversaciones entre Hamas, los mediadores -Egipto, Qatar y Turquía- y los enviados ‌de la Junta de Paz de Trump no han logrado hasta ahora alcanzar ​un acuerdo amplio para poner fin al conflicto.

Un familiar llora junto al cuerpo de Fadi al Naasan, de 17 años, durante su funeral en la localidad de Al-Mughayyir, al este de Ramala, en la Cisjordania ocupada por Israel JAAFAR ASHTIYEH - AFP

Hamas ha sido objeto de críticas dentro de Gaza debido al elevado número de víctimas que ha causado la guerra, que ha dejado gran parte del enclave en ruinas y ha causado la muerte de más de 73.000 personas, según las autoridades sanitarias de Gaza.

Los milicianos liderados por Hamas mataron a unas 1200 personas y secuestraron a otras 251 en su ataque del ‌7 de octubre de 2023.

Agencias AFP y Reuters