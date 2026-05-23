El sugerente mensaje de Donald Trump en redes en el que volvió a amenazar sobre el control de Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en las últimas horas un sugerente mensaje en su red Truth Social vinculado a la situación de Groenlandia, una isla autónoma que quiere anexar a pesar de que pertenece a Dinamarca.

“Hola, Groenlandia”, dice el escueto mensaje, acompañado por una imagen en la que se ve un diseño de Trump sobre una de las barriadas de la isla.

La figura del mandatario estadounidense, representado de forma gigante en relación a la isla, mira de reojo ese territorio que ya ha amenazado con controlar.

El posteo de Trump

La postura de Groenlandia

El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, recibió a Landry en un encuentro que describió como “respetuoso” y “positivo”, aunque dejó en claro que la posición del territorio no cambió.

Así, las autoridades groenlandesas ratificaron que el territorio no está en venta, más allá de la intención de Trump expresada en innumerables ocasiones de comprar la isla.

Nielsen remarcó que el futuro de Groenlandia debe quedar exclusivamente en manos de su población y reivindicó el derecho de Groenlandia a decidir su propio destino sin injerencias externas.

“El pueblo groenlandés no está en venta. La autodeterminación groenlandesa no es algo que se pueda negociar”, expresó el primer ministro tras reunirse en la isla con el enviado.

Casas cubiertas de nieve en Nuuk, Groenlandia, el 7 de marzo de 2025. (Foto AP/Evgeniy Maloletka, Archivo) Evgeniy Maloletka - AP

La administración Trump tiene interés en tomar el control de Groenlandia por motivos de seguridad nacional, pero tanto el gobierno de la isla como Dinamarca rechazaron de plano esa posibilidad y remarcaron que la autonomía de la isla constituye una prioridad absoluta para sus habitantes.

El renovado interés de Washington por Groenlandia responde al creciente valor estratégico del Ártico.

Trump justificó su postura al advertir que Rusia o China podrían intentar expandir su influencia sobre el territorio en el corto plazo. Sin embargo, expertos de la región relativizaron esas afirmaciones y señalaron que Groenlandia forma parte del reino danés, aliado de la OTAN, y mantiene una estrecha cooperación internacional en materia de defensa y seguridad.

Guerra en Medio Oriente

Por otro lado, Trump afirmó este sábado en una entrevista a la CBS que Irán está “cada vez más cerca” de aceptar un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Sin embargo, también advirtió de que Irán se enfrenta a “un golpe tan duro” como ningún país ha sufrido antes si no alcanza un acuerdo con Estados Unidos.

Donald Trump (AP Photo/Jacquelyn Martin) Jacquelyn Martin - AP

Mientras tanto, Irán declaró el sábado que estaba ultimando un “acuerdo marco” de 14 puntos para pactar con Estados Unidos, aunque señaló que aún persisten importantes discrepancias

El presidente estadounidense adoptó un tono menos optimista en otra entrevista concedida el sábado por la mañana al sitio web de noticias Axios, donde afirmó que existía una probabilidad de “un sólido 50/50” de que se alcanzara un acuerdo.