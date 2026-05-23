Trump dice que Irán "está cada vez más cerca" de aceptar un acuerdo

MANDEL NGAN - AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el sábado en una entrevista a la CBS que Irán está "cada vez más cerca" de aceptar un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio

Sin embargo, Trump también advirtió de que Irán se enfrenta a "un golpe tan duro" como ningún país ha sufrido antes si no alcanza un acuerdo con Estados Unidos

Mientras tanto, Irán declaró el sábado que estaba ultimando un "acuerdo marco" de 14 puntos para pactar con Estados Unidos, aunque señaló que aún persisten importantes discrepancias

El presidente estadounidense adoptó un tono menos optimista en otra entrevista concedida el sábado por la mañana al sitio web de noticias Axios, afirmando que existía una probabilidad de "un sólido 50/50" de que se alcanzara un acuerdo

Ambos medios informaron también que el presidente estadounidense tenía previsto conversar telefónicamente con líderes de los países del Golfo más tarde ese mismo día

Durante una visita a India, el secretario de Estado Marco Rubio comentó que "podría haber noticias un poco más tarde hoy", pero añadió: "O tal vez no"

Según Axios, se prevé que Trump se reúna este sábado con el vicepresidente JD Vance, así como con los negociadores Steve Witkoff y Jared Kushner

El jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, ha permanecido en Irán esta semana con la esperanza de acercar a ambas partes hacia un acuerdo

Informes del viernes sugerían que Trump estaba sopesando una nueva ronda de ataques contra Irán, justo cuando el conflicto entre ambos países entraba en su semana 13

El viernes, Trump anunció abruptamente que no asistiría a la boda de su hijo este fin de semana debido a "circunstancias relacionadas con el gobierno"

AFP
