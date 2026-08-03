Uno de los países más chicos del mundo cambió su nombre para adaptarlo a su idioma

WELLINGTON, Nueva Zelanda.– El país insular del Pacífico de Nauru, el tercero más chico del mundo, solo por detrás de Tuvalu y la Ciudad del Vaticano, tomó una inédita medida y cambió su nombre a República de Naoero, según anunció su presidente, adoptando la grafía y la pronunciación utilizadas en el idioma nacional.

El código internacional del país pasará de NRU a NRO, y sus habitantes dejarán de ser conocidos como nauruanos para pasar a denominarse dei-Naoero.

La medida devuelve a esta remota nación insular del Pacífico Sur su denominación tradicional, según un comunicado publicado el jueves en la cuenta oficial del gobierno en Facebook.

El país pasó a ser conocido internacionalmente como Nauru únicamente porque su nombre local resultaba difícil de pronunciar para los extranjeros y se adoptó por conveniencia más que por elección, de acuerdo con un comunicado previo del gobierno.

“Este cambio propuesto busca honrar con mayor fidelidad el patrimonio de nuestra nación, nuestro idioma y nuestra identidad", afirmó el presidente David Adeang al presentar la iniciativa ante el Parlamento en enero.

El presidente de Nauru, David Ranibok Adeang, habla ante la 79na sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas Pamela Smith - AP

La enmienda constitucional propuesta fue aprobada por los legisladores en las dos rondas de votación requeridas, aunque no quedó claro de inmediato si el texto constitucional ya fue modificado formalmente.

Una cuestión de identidad

Actualmente con unos 12.000 habitantes, el diminuto atolón de coral y piedra caliza fue colonizado por Alemania y posteriormente administrado por Australia antes de convertirse en una república independiente en 1968.

El país ha atravesado períodos turbulentos. La explotación de fosfato generó una enorme riqueza durante la década de 1970, pero el colapso de esa industria llevó a Nauru al borde de la ruina económica en la década de 1990.

Ilustración de la bandera de Naoero Shutterstock

La isla figura ahora entre los países más amenazados del mundo por el aumento del nivel del mar provocado por el cambio climático, lo que llevó al gobierno a buscar inversiones del exterior mediante un programa de ciudadanía por inversión destinado a financiar el traslado de la población y de la infraestructura hacia zonas más alejadas del avance del océano.

El cambio de nombre marca “el comienzo de un renovado orgullo nacional“, afirmó Adeang en su anuncio más reciente. Cuando su gobierno aprobó por última vez la medida en mayo, el presidente anunció la convocatoria de un referéndum para ratificarla.

El gobierno señaló en un comunicado difundido la semana pasada que, tras “amplias discusiones”, los legisladores decidieron que no era necesario someter el cambio a una votación popular.

La isla de Naoero iStock

“Si bien un referéndum tiene por objeto determinar la voluntad del pueblo, el nombre Naoero nunca se perdió, sino que simplemente esperaba ser plenamente adoptado", señaló el comunicado.

El texto agregó que esa denominación "ya es la identidad del pueblo, figura en el escudo nacional, se utiliza en la comunidad y, lo que es más importante, está permitida por la Constitución".

La decisión convierte al país en el más reciente en marcar un alejamiento de su pasado colonial mediante un cambio de nombre. El pequeño reino africano de Esuatini recuperó en 2018 su denominación histórica, abandonando el nombre de Suazilandia.

Isla de Naoero

Otros países han impulsado modificaciones similares como una forma de renovar su imagen internacional, como hizo Turquía cuando Ankara solicitó a las Naciones Unidas en 2022 que el país pasara a ser denominado Türkiye, nombre que desde hacía tiempo utilizaba en el ámbito interno.

La decisión de Naoero implicará también el cambio de nombre de sus aeronaves y buques nacionales. Según el comunicado oficial, el gobierno ya estaba gestionando el reconocimiento de la nueva denominación por parte de otros países y de organismos internacionales.

El sitio web de las Naciones Unidas ya registra al país con su nuevo nombre y señala que el gobierno solicitó el cambio en junio. Los ministerios de Relaciones Exteriores de Australia y Nueva Zelanda, así como las embajadas de Estados Unidos y China en la región, también identifican al país como Naoero en sus respectivos sitios web.

Agencia AP