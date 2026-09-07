El triunfo de AfD en Alemania dispara la alarma por un efecto dominó de la ultraderecha

ROMA.– No sólo fue un shock en Alemania el triunfo de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en el pequeño estado de Sajonia-Anhalt, sino también en el resto de Europa.

En Bruselas, en efecto, ya golpeada por el referéndum que tuvo lugar en la semana pasada en Islandia -que le cerró la puerta a cualquier adhesión al bloque- se ve con pavor el avance de un partido extremista, nostálgico del nazismo. El gran temor es un efecto dominó en las elecciones que tendrán lugar en 2027 en grandes países europeos como Francia, España, Grecia, Polonia e Italia.

Ulrich Siegmund, principal candidato del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones estatales de Sajonia-Anhalt, se dirige a sus seguidores junto a su esposa en la fiesta electoral en Magdeburgo RONNY HARTMANN - AFP

La ola “negra” de la AfD hasta podría perjudicar a la coalición de derecha de Giorgia Meloni, que busca la reelección en los comicios del año próximo, pero que se ve amenazada por el avance, según sondeos, de Futuro Nacional, partido de derecha extremista, nostálgico del fascismo del exgeneral, Roberto Vannacci, muy parecido al AfD alemán, de quien es socio y amigo en Bruselas.

“Europa entra en el año del miedo”, tituló este lunes el diario La Stampa, al destacar el impacto inmediato que tuvieron las elecciones regionales alemanas de este domingo en la Unión Europea (UE). No sólo se trató un revés para Friedrich Merz, el canciller del país más rico e importante del bloque, y para su partido, la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y, en consecuencia, para el Partido Popular Europeo (PPE), la principal formación política del Parlamento Europeo. Fue también un golpe para el “motor franco-alemán”, en momentos delicados para Bruselas vista la incierta evolución de la guerra en Ucrania y ante la aprobación de un nuevo presupuesto.

Aunque fue en un pequeño “länder” con 1,7 millones de electores, la victoria de la AfD en Sajonia hizo exultar a la galaxia extremista soberanista, anti-inmigrantes, euroescéptica y filorrusa del Viejo Continente. “Abróchense los cinturones, este es sólo el comienzo”, escribió en su cuenta de X el derrotado expremier húngaro Viktor Orban, en un mensaje de felicitación a los líderes de la agrupación neonazi.

A huge night for Germany and Europe!



Congratulations to @Alice_Weidel, @UlrichSiegmund and the entire @AfD on their landslide victory in Saxony-Anhalt!



Buckle up. This is just the beginning! 💪 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 6, 2026

Coincidió Santiago Abascal, líder del ultraderechista Vox en España, que tildó al “espectacular” resultado de AfD como “una gran esperanza para Alemania y para Europa”.

Felicidades a @Alice_Weidel y a @UlrichSiegmund por este resultado espectacular que es una gran esperanza para Alemania y para Europa. https://t.co/yjjbtKJZhd pic.twitter.com/DpbQGnK7Dd — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) September 6, 2026

De cara a las elecciones que habrá el año próximo en España -único gran país de los 27 con un gobierno socialista-, el terremoto político alemán significó llamados a trabajar para impedir que la ola “negra” avance. “Hoy es un día triste para Europa. 80 años después, una fuerza abiertamente nazi ha ganado las elecciones en Sajonia-Anhalt (Alemania) con un resultado aterrador. Este hecho nos encomienda a los socialistas una misión: ser su freno”, arengó el vocero socialista, Patxi López, en el Parlamento.

Hoy es un día triste para Europa.



80 años después, una fuerza abiertamente nazi ha ganado las elecciones en Sajonia-Anhalt (Alemania) con un resultado aterrador.



Este hecho nos encomienda a los socialistas una misión: ser su freno. pic.twitter.com/GceJJZzze9 — patxilopez (@patxilopez) September 7, 2026

Habló parecido el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, debilitado por la crisis migratoria de Ceuta, quien aprovechó del terremoto político alemán para tratar de animar al PSOE, su partido.

Sánchez, de hecho, definió las elecciones de Sajonia “un aviso” de que “la amenaza ultra gana terreno en Europa y en el mundo gracias en gran medida a la bendición de la derecha tradicional” y, además, “la constatación” de que el gobierno de coalición progresista “es hoy más necesario que nunca”.

Posters de campaña en las calles de Magdeburgo en la víspera de las elecciones regionales de Alta Sajonia JOHN MACDOUGALL - AFP

“El mundo nos mira. Somos la vanguardia del avance frente a los reaccionarios, somos la punta del alza de las políticas progresistas que están permitiendo crecer, crear empleo, fortalecer el Estado del Bienestar y dar una respuesta justa a las transformaciones digital y ecológica. Por tanto, no olvidemos que cada día de avance, cada política aprobada, es un día y un derecho más ganado”, dijo el jefe de gobierno español, luego de remarcar que su proyecto “no acaba en 2027″, sino que se pone como horizonte 2030, pese a lo que dicen las encuestas, según informó El País.

Lo que vimos ayer en Sajonia es un aviso de que la amenaza ultra gana terreno en Europa y el mundo.



Y también la constatación de que un gobierno de coalición progresista es más necesario que nunca.



Los datos nos avalan. Llevamos 8 años y, el año que viene, otros 4 años más. pic.twitter.com/21Z2zugJo6 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 7, 2026

Polonia también expresó su preocupación por la aplastante victoria del AfD. “En Polonia sólo los idiotas o los traidores pueden alegrarse”, aseguró el premier polaco, Donald Tusk, que mencionó al partido ultraconservador y nacionalista Pis, con quien, entre otros, deberá lidiar en las elecciones de octubre del año que viene.

En declaraciones radiales, el viceministro de Asuntos Exteriores, Ignacy Niemczycki, explicó el motivo de la alarma: “El AfD es un partido que desafía el orden europeo, es prorruso y creo que esto debería preocuparnos”, advirtió.

En Francia, donde una eventual victoria en las elecciones de abril próximo del Agrupamiento Nacional de Marine Le Pen pondría en riesgo la integración europea, el batacazo de la ultraderecha alemana fue celebrado por Eric Zemmour, líder de Reconquista, partido aliado de AfD en el Parlamento europeo.

Ulrich Siegmund, principal candidato del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones estatales de Sajonia-Anhalt, se dirige a sus simpatizantes RONNY HARTMANN - AFP

“Su récord es histórico. Se le dará la culpa a los electores, pero los verdaderos responsables son quienes, durante medio siglo, han tratado como un delito lo que los pueblos percibían como algo evidente: el deseo de seguir siendo ellos mismos. El cordón sanitario nunca protegió a nadie, sólo retrasó la hora de la verdad y esa hora ha llegado”, exultó.

L'AfD vient de réaliser 45% des voix en Saxe. Son record historique.



On accusera les électeurs. Les vrais responsables sont ceux qui, un demi-siècle durant, ont traité comme un délit ce que les peuples éprouvaient comme une évidence : le désir de demeurer soi-même.



Le cordon… — Eric Zemmour (@ZemmourEric) September 6, 2026

Jean-Luc Mélenchon, líder de Francia Insumisa y candidato presidencial de izquierda, por su parte, consideró la victoria de la extrema derecha alemana “una demostración catastrófica de la ceguera de las políticas europeas centristas”.

En Italia, fiel reflejo de la grieta que se perfila en la alianza de Giorgia Meloni, mientras que el vicepremier y líder de la xenófoba Liga, Matteo Salvini, celebró la victoria de la AfD porque “demuestra que otra Europa es posible”, su colega de Forza Italia, el canciller, Antonio Tajani, la tachó de “pésima noticia”: “se trata de una fuerza política antitética a los valores liberales y occidentales en los que se reconoce Forza Italia”.

Meloni, cada vez más preocupada por el ascenso en los sondeos del ultraderechista exgeneral Vannacci, prefirió el silencio.

Complimenti all’amica @Alice_Weidel e a tutta AfD per il trionfo in Sassonia-Anhalt!



Un successo clamoroso, che evidenzia la forte richiesta di cambiamento, sicurezza e lavoro. Alla faccia di chi, a sinistra, alimentava paure e scenari catastrofici.



Paura? Terrore? Pericolo?… — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 6, 2026

“Espero que Vannacci en Italia no tenga el mismo potencial que AfD”, confesó, por su parte, Nicola Fratoianni, líder de la Alianza Verdes e Izquierda, en una entrevista con el diario La Repubblica en la que se mostró alarmado por su triunfo en Sajonia-Anhalt, que tildó de “aviso para Europa”.

“Hay que tomarlo en serio a Vannaci -advirtió-, porque, más que electoral, es un peligro, desde el punto de vista social y cultural, la normalización cada vez más superficial de ideas y símbolos que se nutren de la basura de nuestra historia peor, el nazismo y el fascismo”.