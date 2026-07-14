El Vaticano salió a replicarle a Estados Unidos tras ambiguas declaraciones del embajador ante la Santa Sede

ROMA.– Parecía que la relación entre el Vaticano y Estados Unidos, muy fría después de los inéditos ataques de Donald Trump a León XIV en redes sociales, se había distendido en las últimas semanas. Pero no es así: la tensión bilateral sigue latente.

El embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, Brian Burch, había logrado que el primer Papa nacido en Estados Unidos, en un gesto muy amable, fuera a cenar a su residencia el 4 de julio pasado, fecha patria y 250 aniversario de la independencia. Ese mismo día, Robert Prevost, nacido en Chicago hace 70 años, había decidido replicar la histórica visita de su predecesor a la isla de Lampedusa, símbolo del drama de los migrantes, desde la que llamó a los líderes de todo el mundo a respetar la dignidad de cada persona.

Pope Leo XIV celebrated America's 250th birthday with Ambassador Burch, Mrs. Burch, and family." I am deeply honored to celebrate this special day with a fellow American and the Bishop of Rome," Ambassador Burch said. pic.twitter.com/1utYQhn4mH — U.S. in Holy See (@USinHolySee) July 4, 2026

Después de esa cena, que los analistas interpretaron como un gesto de reconciliación después de los cruces entre los dos norteamericanos más influyentes del planeta, Burch volvió a tensar la cuerda en una entrevista que concedió al New York Times el sábado pasado.

Allí, el embajador —un activista conservador católico de 51 años, expresidente de CatholicVote y padre de nueve hijos, sin trayectoria diplomática profesional— relativizó la autoridad del Papa al distinguir entre sus dos funciones: la de máxima autoridad de la Iglesia y la de jefe de Estado. Con esa diferenciación, intentó restarles peso tanto a sus cuestionamientos generales a la guerra como a sus críticas específicas a Estados Unidos por la ofensiva militar contra Irán.

León XIV pronuncia su discurso ante los fieles reunidos en la plaza frente al Palacio Apostólico, en Castel Gandolfo, en las afuera de Roma - - IPA via ZUMA Press DPA

Evidentemente molesto, en un editorial publicado este lunes, el Vaticano salió a poner los puntos sobre las íes y a replicarle, rechazando públicamente justamente esa idea de que los comentarios del Papa sobre la guerra, la migración y otras cuestiones globales, deberían interpretarse principalmente como declaraciones políticas realizadas en su calidad de jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano y no como líder espiritual de la Iglesia católica.

Firmado por Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación, el texto recordó que la misión principal del Papa es siempre espiritual: proclamar el Evangelio.

La respuesta del Vaticano

Burch –según informó el NYT– “argumentó que, cuando el Papa se pronunció en contra de la guerra, no lo hizo en calidad de líder de la Iglesia católica romana ni de vicario de Cristo, sino únicamente como líder político soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano”. Además, el periódico lo citó diciendo: “Cuando el Papa actúa como líder soberano de la Santa Sede, se sitúa al mismo nivel que los líderes mundiales”.

Titulado en la edición impresa del 11 de julio “Trump y el papa León, ‘muy alineados’, según el enviado ante el Vaticano” y escrito por Elizabeth Dias y Motoko Rich, el artículo también incluyó declaraciones de Burch afirmando que “declarar injusta la guerra de Irán no es un juicio que el papa pueda emitir, ya que solo tiene acceso a un conjunto limitado de hechos”.

León XIV habla durante el evento "Almuerzo con el Papa", en los Jardines Pontificios de Castel Gandolfo - - IPA via ZUMA Press DPA

El editorial, que salió a refutar todo lo anterior -por supuesto aprobado por altas instancias del Vaticano-, no mencionó ni a Burch ni a Estados Unidos. Pero fue una respuesta muy clara a su intento de interpretar la realidad de modo erróneo, con el fin de llevarle agua al molino de su jefe y de la administración republicana.

“Incluso cuando habla de paz y guerra, de la acogida a los migrantes o de cómo seguir siendo humanos en la era de la inteligencia artificial, el Sucesor de Pedro es y sigue siendo siempre un líder espiritual”, indicó el editorial, publicado por Vatican News en todos los idiomas.

“Es cierto que, para garantizar la absoluta libertad del Vicario de Cristo, hace casi cien años se estableció que existiera un minúsculo pedazo de tierra en el que el Obispo de Roma y Pastor de la Iglesia universal fuera también soberano, es decir, Jefe de Estado. Pero se trató, y se trata, de una convención destinada a reconocer precisamente esta necesidad de independencia respecto a cualquier otro Estado, y no la afirmación de una doble misión”, también indicó el editorial.

El papa León XIV saluda a la multitud tras el rezo del Ángelus desde la entrada del Palacio Apostólico, en Castel Gandolfo TIZIANA FABI - AFP

“Cualquier exaltación o exageración del papel del Pontífice como Jefe de Estado, cualquier énfasis en la importancia de este papel resulta, por tanto, engañoso, ya que va en detrimento de su única y verdadera misión como Pastor universal. Un Pastor que se dirige a los católicos, a los cristianos, a los creyentes y a todos los hombres de buena voluntad con el único propósito de anunciar el Evangelio, su mensaje de amor, de fraternidad y de paz ‘desarmada y desarmante’”, sumó, en otro párrafo que significó un dardo directo a las declaraciones de Burch.

Ante estas, un alto prelado del Vaticano con experiencia diplomática, que prefirió el anonimato, no ocultó su desazón. “Creo que el embajador no se da cuenta exactamente de ante quién está acreditado. Debería saber que el Papa nunca es ‘solo el líder político soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano’ y que los diplomáticos se acreditan ante la Santa Sede, y no ante el Estado de la Ciudad del Vaticano”, dijo el prelado, según America, la revista estadounidense jesuita.

Según el mismo medio, tanto entre diplomáticos como entre eclesiásticos se considera improbable que Burch se hubiera aventurado a ofrecer una interpretación tan errónea del papel del Papa sin tener la certeza de contar con el respaldo de instancias superiores de la administración Trump.