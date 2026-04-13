Trump arremetió contra León XIV y el Papa dijo que no tiene “intención de entrar en un debate”.

WASHINGTON (AP).- Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionara el domingo en duros términos al papa León XIV, quien había condenado la amenaza de hacer desaparecer a Irán, el Pontífice dijo que no tiene “intención de entrar en un debate” con el republicano.

Durante su vuelo de regreso a Washington desde Florida, Trump publicó un extenso mensaje en redes sociales en el que cuestionó al Papa y reiteró sus críticas ante la prensa al aterrizar. “No soy fan del papa León”, dijo.

El mensaje de Trump contra el papa León XIV

La respuesta del Pontífice llegó este lunes. En diálogo con The Associated Press a bordo del avión papal, sostuvo que los llamados del Vaticano a la paz y la reconciliación están basados en el Evangelio y evitó polemizar: “Poner mi mensaje en el mismo plano que lo que el presidente intentó hacer aquí es no entender cuál es el mensaje del Evangelio. Lamento escuchar eso, pero continuaré con lo que creo que es la misión de la Iglesia en el mundo hoy”.

El primer Papa nacido en Estados Unidos aclaró que sus dichos no estaban dirigidos de manera personal contra Trump ni contra otros líderes.

Las críticas del mandatario se produjeron luego de que León XIV cuestionara el sábado la “ilusión de omnipotencia” que, según planteó, alimenta la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. “El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior”, escribió el presidente de Estados Unidos en redes sociales, y añadió: “No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear”.

Más tarde, Trump publicó una imagen que sugería que él tenía poderes similares a los de un santo, parecidos a los de Jesucristo. Con una túnica de estilo bíblico, se ve a Trump que impone las manos sobre un hombre postrado en cama al tiempo que la luz emana de sus dedos, mientras un soldado, una enfermera, una mujer rezando y un hombre barbudo con una gorra de béisbol observan con admiración. El cielo arriba está lleno de águilas, una bandera estadounidense e imágenes vaporosas.

Trump arremetió contra León XIV y el Papa dijo que no tiene “intención de entrar en un debate”.

Todo eso ocurrió luego que León XIV presidiera un servicio vespertino de oración en la basílica de San Pedro el sábado, el mismo día en que Estados Unidos e Irán iniciaron negociaciones cara a cara en Pakistán durante un frágil alto el fuego. El papa no mencionó por su nombre a Estados Unidos ni a Trump, pero el tono y su mensaje parecieron dirigidos a Trump y a funcionarios estadounidenses, quienes se jactaron de la superioridad militar de Estados Unidos y justificaron la guerra en términos religiosos.

León XIV —quien salió el lunes para un viaje de 11 días a África— dijo previamente que Dios “no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra, sino que las rechaza”.

Fuertes críticas contra el Papa

Antes de este último alto el fuego, cuando Trump advirtió de ataques masivos contra plantas eléctricas iraníes y otra infraestructura y que “una civilización entera morirá esta noche”, León describió tal amenaza como “realmente inaceptable”. En su publicación en redes sociales el domingo por la noche, sin embargo, Trump fue mucho más allá de la guerra en Irán al criticar a León.

El presidente estadounidense escribió: “No quiero un Papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que estaba enviando cantidades masivas de drogas a Estados Unidos”, en referencia a que el gobierno de Trump había derrocado al presidente venezolano Nicolás Maduro en enero.

El presidente Donald Trump Mark Schiefelbein - AP

“No quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente para lo que fui elegido, EN UNA APLASTANTE VICTORIA”, añadió Trump, haciendo referencia a su victoria electoral de 2024. También sugirió en la publicación que León XIV solo obtuvo su cargo “porque era estadounidense, y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente”.

“Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano”, escribió Trump, y añadió: “León debería ponerse las pilas como papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y centrarse en ser un gran papa, no un político. ¡Le está haciendo mucho daño y, más importante, le está haciendo daño a la Iglesia católica!”.