El video del incendio de uno de los santuarios de la Virgen más populares del mundo

Un video se conoció del impactante incendio en el santuario dedicado a la Virgen en Medjugorje, Bosnia. Un hombre polaco de 31 años ingresó a las cuatro de la madrugada y prendió fuego el altar exterior de la iglesia y vandalizó la estatua de la Reina de la Paz. Se trata de uno de los santuarios de la Virgen más populares del mundo.

Los videos que se dieron a conocer muestran que el agresor entró a las inmediaciones a las 4.46 de la madrugada (hora local) con una serie de elementos para propagar el incendio. Lo rodeaba una tribuna con sillas para aquellos fieles interesados en visitar y rezar frente a la Virgen.

El polaco ingresó con un enorme palo que posicionó en el sector derecho de la tribuna, y lo encendió en la punta. Luego, roció el santuario con combustible y lo prendió fuego con un encendedor.

Las llamas no tardaron en propagarse y en teñir todo de humo negro. Se difundieron imágenes del santuario ya durante la mañana: lleno de cenizas y objetos calcinados.

Un voluntario limpia la estatua vandalizada de la Virgen María AP Photo - AP

El hombre realizó pintadas blasfemas sobre la estatua de la Virgen en la Colina de las Apariciones, conocida como Podbrdo, y sobre la Cruz Azul. Escribió frases como “Devil in a skirt” (“el diablo con pollera”) y “evil” (“mal”) con pintura negra en aerosol.

Además, escribió los nombres de los “videntes de Medjugorje”, aquellos que afirmaron presenciar la aparición de la Virgen en 1981, acompañados de la frase en polaco “son impostores; tengo pruebas”.

El hombre fue identificado como Bartlomiej Wlodzimierz Krakowiak, un hombre oriundo de Varsovia que se había hecho conocido entre los peregrinos del santuario por su documental polaco Powołany 2(Llamado), donde narra su trayectoria desde la drogadicción y la cárcel hasta una profunda transformación espiritual.

La profanación del santuario de Medjugorje

Los fieles lo consideraban una fuente de inspiración, por lo que el incidente causó consternación entre los peregrinos y la comunidad católica. Además, tuvo lugar en vísperas del Festival Internacional de la Juventud (Maladifest), un evento que comienza en agosto y cada año atrae a Medjugorje a decenas de miles de fieles de todo el mundo.

La grabación del incendio demostró que el accionar de Krakowiak estaba claramente planificado, por la facilidad con la que se acercó a las inmediaciones y la cantidad de elementos que ya había traído preparados para causar el caos.

El acto de vandalismo podría costarle una condena a cinco años de cárcel. En paralelo, la parroquia de Santiago inició labores de limpieza, restauración y reparación de los espacios sagrados.

El mensaje de la parroquia de Medjugorje

Desde la parroquia de Medjugorje publicaron un comunicado dedicado a los fieles. “Hemos recibido con gran tristeza la noticia del acto de vandalismo que ha afectado los espacios de oración de nuestra parroquia. De inmediato iniciamos las labores de limpieza y reparación de los daños para que todos los espacios vuelvan a estar dignamente preparados para la oración. Agradecemos a todos aquellos que, con su trabajo y su ayuda generosa, contribuyen a que este santuario siga siendo un lugar de encuentro con Dios, un lugar de paz y un lugar donde se venera a la Santísima Virgen María, Reina de la Paz”, comenzaron.

Voluntarios limpian la estatua vandalizada de la Virgen María AP Photo - AP

Invitaron a todos los fieles a “responder a este acontecimiento tal como la Virgen nos enseñó durante más de 40 años en Medjugorje”, es decir, “con oración, ayuno y perdón”.

"Oremos por la conversión del corazón de quienes cometieron este acto, para que el Señor los toque con su gracia y los conduzca por el camino del bien. Oremos también por la paz en el corazón de todas las personas. La Virgen nos llama incesantemente a ser portadores de paz. Que este acontecimiento nos impulse también a tomar aún más en serio su llamado: a no responder al mal con el mal, sino a dar testimonio, con nuestra propia vida, del amor, el perdón y la esperanza“, continuaron.

Y concluyeron: “El santuario permanece abierto a todos los peregrinos. El programa de oración continúa desarrollándose con normalidad y todos los espacios están siendo limpiados y acondicionados con rapidez para que vuelvan a ser un lugar de oración y de encuentro con el Señor, por intercesión de la Reina de la Paz”.