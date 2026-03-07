El video del momento en que atacan el aeropuerto de Dubái

DUBÁI (AFP).- A poco de conocerse las declaraciones del régimen de Irán, en las que aseguró que no lanzará proyectiles a los países vecinos, este sábado por la mañana se reportaron explosiones en el aeropuerto de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, la terminal aérea con mayor tráfico del mundo. Las operaciones tuvieron que ser suspendidas de manera preventiva y luego fueron reanudadas parcialmente.

De acuerdo al gobierno emiratí, las explosiones se llevaron a cabo a raíz de una operación de interceptación de misiles -presuntamente iraníes- sobre la terminal aérea. En los videos difundidos en las redes sociales se puede ver una gran explosión muy cerca de la Terminal A; incluso se observan aviones estacionados muy cerca.

El video del momento del ataque al aeropuerto de Dubái

“Por la seguridad de los pasajeros, el personal del aeropuerto y las tripulaciones de las aerolíneas, las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) se han suspendido temporalmente”, indicó la Oficina de Medios de Comunicación en la red social X.

Este sábadose interceptaron proyectiles sobre el aeropuerto, según un testigo que dijo haber escuchado una fuerte explosión, seguida de la aparición de una nube de humo. Previamente, el gobierno de esta rica ciudad de Emiratos Árabes confirmó en X “un incidente menor como consecuencia de la caída de escombros tras una interceptación”.

El portal web de seguimiento de vuelos Flightradar24 mostraba a varios aviones dando vueltas alrededor de dicho aeropuerto, esperando turno aparentemente para poder aterrizar. El lunes, dos días después del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, se habían reanudado de forma limitada los vuelos desde el principal aeropuerto de Dubái. Y ello pese a los ataques diarios de drones iraníes contra objetivos en Emiratos.

Flights bound for Dubai are holding after a reported drone/missile strike in close proximity to the airport. https://t.co/Xv8JfcamE6 pic.twitter.com/Q41IirIJCV — Flightradar24 (@flightradar24) March 7, 2026

Emirates, la mayor aerolínea de Medio Oriente, había anunciado por su lado la suspensión de sus vuelos con salida y destino Dubái hasta nueva orden. “Por favor no vayan al aeropuerto”, indicó la compañía en la red X. “Las defensas aéreas emiratíes afrontan en este momento amenazas de misiles y drones provenientes de Irán”, indicó el ministerio de Defensa, que no precisó el blanco de dichos ataques.

Pocas horas después del ataque, la terminal reanudó parcialmente las operaciones. “Les pedimos encarecidamente que no acudan al aeropuerto a menos que la aerolínea los haya contactado para confirmar el vuelo, porque los horarios podrían sufrir modificaciones”, indicó el aeropuerto a sus usuarios.

Emirates resumes operations



Emirates will resume operations. Passengers who have confirmed bookings for this afternoon’s flights may proceed to the airport. This includes customers transiting in Dubai, if their connecting flight is also operating.



Customers can check the flight… pic.twitter.com/kSlcEGKCCz — Emirates Support (@EmiratesSupport) March 7, 2026

El sábado pasado, en el primer día de la guerra, cuatro empleados fueron heridos y una sala resultó dañada en este aeropuerto por ataques iraníes, que también alcanzaron el aeropuerto de Abu Dhabi, el complejo residencial de lujo Palm Jumeirah y el emblemático hotel Burj Al Arab.

El aeropuerto de Dubái el sábado pasado, cuando tuvo que cerrar por el ataque de Irán (AP/Altaf Qadri) Altaf Qadri - AP

Irán pidió disculpas

Justo antes de las explosiones en Dubái, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se disculpó por los ataques de Teherán a otros países de la región y aseguró que se detendrían.

Pezeshkian sugirió que se debían a una falta de comunicación en sus filas. Los comentarios se produjeron mientras intensos ataques iraníes tenían como objetivo los estados árabes del golfo Pérsico.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian Getty Images

“Debo pedir disculpas en mi nombre a los países vecinos que fueron atacados por Irán”, afirmó el presidente. “A partir de ahora, no deben atacar a los países vecinos ni dispararles misiles, a menos que seamos atacados por esos países. Creo que debemos resolver esto a través de la diplomacia”, sumó.

En tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes que no negociaría con Irán sin su “rendición incondicional” y advirtió sobre una próxima campaña de bombardeos más intensos.

A modo de respuesta, el presidente iraní dijo que la exigencia de Washington es un “sueño que deberían llevarse a la tumba”.