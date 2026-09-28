Elecciones Brasil 2026, EN VIVO: las últimas noticias sobre los comicios hoy

Frente a una eventual segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre, senador de derecha obtendría el 47,2% del apoyo de los votantes, frente al 46,8% del actual presidente de izquierda, según el pronóstico de la misma encuestadora, que tiene un margen de error de un punto porcentual.

Los números de AtlasIntel coinciden con la tendencia registrada por otras encuestadoras, que en las últimas semanas han mostrado una mejora de Bolsonaro, del conservador Partido Liberal, pero en un escenario incierto.