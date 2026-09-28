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Elecciones Brasil 2026, EN VIVO: las últimas noticias sobre los comicios hoy

Los últimos sondeos de intención de voto marcan un panorama reñido entre Flavio Bolsonaro e Luiz Inácio “Lula” da Silva; los comicios tendrán lugar el domingo 4 de octubre

Flavio Bolsonaro e Luiz Inácio “Lula” da Silva lideran las encuestas con una mínima diferencia
Flavio Bolsonaro e Luiz Inácio “Lula” da Silva lideran las encuestas con una mínima diferenciaEVARISTO SA - AFP

Eventual segunda vuelta

Frente a una eventual segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre, senador de derecha obtendría el 47,2% del apoyo de los votantes, frente al 46,8% del actual presidente de izquierda, según el pronóstico de la misma encuestadora, que tiene un margen de error de un punto porcentual.

Los números de AtlasIntel coinciden con la tendencia registrada por otras encuestadoras, que en las últimas semanas han mostrado una mejora de Bolsonaro, del conservador Partido Liberal, pero en un escenario incierto.

Qué pronostica la encuestadora que más se acercó al resultado en los últimos comicios

La encuestadora AtlasIntel/Bloomberg, publicó un sondeo a mediados de septiembre sostiene que ambos candidatos siguen enfrascados en un empate técnico en una eventual segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Brasil y muestra al candidato de derecha con una estrecha ‌ventaja dentro del margen de ​error de la encuesta.

Quiénes son los candidatos a presidente

Los siguientes son los postulantes que competirán en las elecciones generales de octubre, tal como indica el sitio oficial del gobierno brasilero:

CandidatoPartido
Luiz Inácio Lula da Silva
Partido de los Trabajadores (PT)
Flávio Bolsonaro
Partido Liberal (PL)
Augusto Cury
Adelante
Ronaldo Caiado
Partido Social Democrático (PSD)
Romeu Zema
Partido Novo
Renan Santos
Movimiento Missão
Hertz Dias
Partido Socialista de los Trabajadores Unificado
Edmilson Costa
Partido Comunista Brasilero
Clariana Barao
Democracia Cristiana
Pablo Marçal
Partido Renovador Laborista Brasileño
Rui Costa Pimenta
Partido de la Causa Obrera
Wilson Grassi
Demócrata
Samara Martins
Unidad Popular

Qué se elige

Los electores deberán asistir a la jornada de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente, que comandarán los destinos del país por los próximos cuatro años. Además, en 26 estados se elige gobernador y se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

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