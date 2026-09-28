Elecciones Brasil 2026: qué es el balotaje, cómo y cuándo se define la segunda vuelta presidencial

Los ciudadanos brasileros que votarán en las elecciones generales de este domingo 4 de octubre deben conocer con exactitud qué es el balotaje, cómo y cuándo se define la segunda vuelta presidencial.

El actual presidente busca la reelección [e]LUCIO TAVORA - XinHua

Hasta el momento, los relevamientos sobre las proyecciones electorales señalan que el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el opositor Flávio Bolsonaro encabezan las preferencias del electorado, y ninguno cuenta con el caudal de votos suficiente para alcanzar un triunfo en primera vuelta.

Qué es el balotaje, cómo y cuándo se define la segunda vuelta presidencial

El balotaje es la instancia electoral que definirá al próximo presidente y vice de Brasil, dado que la elección general no contará con un ganador claro de la contienda. En Brasil, la segunda vuelta o balotaje se celebra cuando ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos. En esta instancia se aplica el mismo método de voto electrónico que en la elecciones generales, con la diferencia de que la votación se circunscribe a solo dos fórmulas.

De mantenerse esta tendencia, en la que ninguno de los postulantes obtiene un triunfo en primera vuelta, se definirá la elección en un balotaje, que se llevará a cabo el domingo 25 de octubre.

Qué dice la última encuesta sobre la intención de votos en Brasil

El trabajo de la consultora Quaest, que corresponde al lunes 28 de septiembre, indica que en la primera vuelta el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva cuenta con un 39%, y Flavio Bolsonaro, con 34%, para los comicios del domingo.

Flavio Bolsonaro compite por la presidencia y se ubica segundo en las encuestas MAURO PIMENTEL - AFP

La encuesta señala que ahora la diferencia entre ambos postulantes es de cinco puntos, cuando en la semanas previas se llevaban apenas tres.

En tanto, en un escenario de balotaje, Quaest puntualiza que Da Silva y Bolsonaro obtendrían un 42% cada uno, marcando una paridad reñida entre ambos candidatos a ocupar el máximo cargo del Poder Ejecutivo.

Por su parte, la consultora Nexus publicó también este lunes 28 de septiembre, los datos de su más reciente relevamiento.

Allí se observa que el panorama electoral para las elecciones presidenciales sigue siendo competitivo en la primera vuelta. En el escenario principal simulado, Lula registra el 42% de las intenciones de voto, mientras que Flávio Bolsonaro aparece con el 37%.

Aquí también la diferencia es de cinco puntos entre ambos competidores y la brecha está dada, según la encuestadora, por un crecimiento de dos puntos del actual mandatario, mientras que el opositor se mantuvo con el mismo porcentaje de preferencias de las semanas previas.

Para una segunda vuelta, Lula obtendría el 46% de la intención de voto, frente al 44% de Flávio Bolsonaro.

Qué se elige en Brasil 2026

Los electores deberán asistir a la jornada de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente, que comandarán los destinos del país por los próximos cuatro años. Además, en 26 estados se elige gobernador y se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Quiénes son los candidatos a presidente de Brasil en las elecciones 2026

Los siguientes son los postulantes que competirán en las elecciones generales de octubre, tal como indica el sitio oficial del gobierno brasilero: