Elecciones Brasil 2026: qué pronostica la encuestadora que más se acercó al resultado en los últimos comicios

El panorama político de Brasil ingresó en una fase de máxima tensión de cara a las elecciones presidenciales del 4 de octubre. En los últimos sondeos revelan una carrera que se volvió reñida, con el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, quien busca su reelección y Flavio Bolsonaro, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Si bien el mandatario se encuentra por delante, Bolsonaro Jr. se encuentra cada vez más cerca de alcanzarlo.

La encuestadora AtlasIntel/Bloomberg, publicó un sondeo a mediados de septiembre sostiene que ambos candidatos siguen enfrascados en un empate técnico en una eventual segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Brasil y muestra al candidato de derecha con una estrecha ‌ventaja dentro del margen de ​error de la encuesta.

Lula da Silva, lidera las encuestas de las elecciones presidenciales de octubre en Brasil [e]LUCIO TAVORA - XinHua

Frente a una eventual segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre, senador de derecha obtendría el 47,2% del apoyo de los votantes, frente al 46,8% del actual presidente de izquierda, según el pronóstico de la misma encuestadora, que tiene un margen de error de un punto porcentual.

Los números de AtlasIntel coinciden con la tendencia registrada por otras encuestadoras, que en las últimas semanas han mostrado una mejora de Bolsonaro, del conservador Partido Liberal, pero en un escenario incierto.

Qué dicen las encuestas de las elecciones en Brasil

Datafolha, una de las encuestadoras más reconocidas, realizó un sondeo el pasado 18 de septiembre y remarcó que el mandatario brasilero lidera las preferencias con un 39%, mientras que el candidato liberal alcanzó el 36%.

Durante los comienzos el mes de septiembre, la diferencia entre ambos candidatos era del 5% y a mediados de mes se redujo al 3%.

Asimismo, la encuestadora Quaest ofrece sus últimos sondeos y donde se refleja que la brecha entre ambos candidatos es cada vez menor. En un de sus últimos sondeos, fechado el pasado 14 de septiembre, la intención de voto reflejaba a Lula da Silva, con 36% y a Flavio Bolsonaro, con 31%.

En el último sondeo publicado, fechado este lunes 21 de septiembre, la el mandatario obtuvo el 37% mientras que el senador libertario el 33%.

La tendencia se repite en el sentido de que disminuye la diferencia hacia mediados del mes, respecto de la brecha existente a principios de septiembre. Esta consultora política también maneja un margen de error del 2% para sus proyecciones electorales.

Según los sondeos, Flavio Bolsonaro se encuentra cada vez más cerca de alcanzar a Lula da Silva Bruna Prado - AP

Por otro lado, la encuestadora Nexus sostiene en su último informe que el panorama electoral para las elecciones presidenciales de 2026 se mantiene competitivo en la primera vuelta, donde el actual presidente registra el 40% de la intención de voto, mientras que Flavio Bolsonaro aparece con el 37%, según el último sondeo, publicado el 21 de septiembre.

Además, la encuestadora sostiene que ambos candidatos aparecen casi empatados en segunda vuelta. En ese caso, el mandatario brasilero registra el 46% de la intención de voto, frente al 45% de senador.