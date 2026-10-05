Elecciones en Brasil: qué habían anticipado las encuestas para Lula y Flavio Bolsonaro y cómo se compara con el resultado

BRASILIA.- Las principales encuestas habían anticipado una elección presidencial pareja en Brasil. En eso, acertaron. Pero la fotografía que dejaron las urnas este domingo mostró una diferencia importante respecto de esos sondeos: una fuerte subestimación del apoyo a Flavio Bolsonaro.

Con el 99,96% de las urnas escrutadas, Bolsonaro obtuvo el 47,04% de los votos válidos, frente al 45,15% de Lula, una distancia de menos de dos puntos porcentuales.

Simpatizantes del presidente y candidato presidencial de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, esperan los resultados finales de las elecciones presidenciales en Río de Janeiro, Brasil DOUGLAS SHINEIDR - AFP

El contraste resulta especialmente marcado frente a las encuestas publicadas en las horas y días previos a la elección. Una recopilación del sitio Poder360 sobre los 14 últimos sondeos nacionales mostraba que diez colocaban numéricamente a Lula en primer lugar, tres a Bolsonaro y uno registraba un empate. Sin embargo, solo una daba como ganador al senador conservador si se tomaban en cuenta los votos válidos.

Los estudios habían sido realizados entre el 9 de septiembre y el 3 de octubre, con diferentes metodologías y márgenes de error.

La diferencia aparece con más claridad al comparar únicamente los estudios que publicaron una estimación de votos válidos, la misma medida utilizada por la Justicia Electoral brasileña y que excluye blancos y nulos.

El último Datafolha, divulgado en la víspera de la elección, calculaba 45% para Lula y 42% para Bolsonaro. Con el resultado parcial de este domingo, la estimación para Lula quedó apenas 0,15 puntos por encima de lo observado en las urnas. La de Bolsonaro, en cambio, quedó más de cinco puntos por debajo. La encuesta tenía un margen de error de dos puntos porcentuales.

Un fenómeno semejante aparece en otros relevamientos. AtlasIntel/Bloomberg, cuya margen de error era de un punto, había proyectado 47% para Lula y 44,1% para Bolsonaro. Frente al resultado final, el estudio sobreestimó al presidente en 1,85 puntos mientras que subestimó a su rival en 2,94.

Quaest estuvo más cerca: calculó 46% para Lula y 45% para Bolsonaro. Aun así, invirtió el orden de los candidatos. La diferencia de un punto favorable al presidente en el sondeo se convirtió en una ventaja de 1,89 puntos para Bolsonaro.

Más pronunciado fue el desvío de CNT/MDA, que había estimado 47,8% para Lula y 42,1% para Bolsonaro. Con el conteo de casi el 100%, el candidato del PL aparecía casi cinco puntos arriba de esa estimación.

Simpatizantes del presidente y candidato presidencial de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reaccionan tras los primeros resultados de las elecciones presidenciales en São Paulo LUIS ROBAYO - AFP

También Real Time Big Data había calculado, en votos válidos, 46% para Lula y 41% para Bolsonaro. El porcentaje del presidente quedó 0,85 puntos por encima del resultado parcial; el de Bolsonaro, 6 puntos por debajo.

Uno de los casos más llamativos fue BTG/Nexus. Su último relevamiento estimaba 44% para Lula y 39% para Bolsonaro entre los votos válidos. El porcentaje asignado al presidente terminó prácticamente en línea con el conteo parcial. Pero el de Bolsonaro, por el contrario, quedó 8,17 puntos por debajo de lo que registraba el escrutinio.

Vox Brasil reprodujo el mismo patrón. Su cálculo en votos válidos era de 45,8% para Lula y 42,1% para Bolsonaro. El resultado parcial dejó a Lula prácticamente igual que en esa estimación, pero a Bolsonaro más de cinco por encima.

La excepción

Gerp fue una de las encuestadoras que mejor captó el sentido de la elección. Su sondeo final daba a Bolsonaro 46% de los votos válidos, contra 44% de Lula. Con el escrutinio por encima del 99%, el porcentaje de Lula prácticamente coincidía con la estimación (solo un punto arriba) y Bolsonaro, igual: un punto por encima. También la brecha prevista (dos puntos para el candidato del PL) quedó mucho más cerca de la observada con el 99% de los votos contabilizados que en los grandes institutos que habían colocado a Lula primero.

Otros relevamientos también habían detectado una ventaja de Bolsonaro, aunque sus cifras no fueron publicadas directamente como votos válidos y por eso no permiten una comparación idéntica. Palver había marcado 47% para Bolsonaro y 43% para Lula, mientras Futura/100% Cidades registró 42,2% contra 39,4%, respectivamente. Ambos mostraron correctamente el orden que luego se observó en el escrutinio.

El presidente quedó por debajo de la mayoría de las proyecciones, pero en varios casos la diferencia fue relativamente pequeña. El error más consistente apareció del otro lado: encuestadoras que situaban a Bolsonaro entre 39% y 45% lo vieron superar el 47% en las urnas.

Un partidario del presidente y candidato presidencial de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, consulta los resultados parciales de las elecciones presidenciales en un teléfono móvil en Río de Janeiro, Brasil, el 4 de octubre de 2026 MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

La distancia se redujo a medida que avanzó el conteo. Bolsonaro había superado el 51% durante los primeros tramos del conteo y cayó progresivamente conforme ingresaron votos de estados donde Lula es más fuerte.

Con más del 99% de las urnas contabilizadas, la primera conclusión ya era visible: las encuestas describieron correctamente una elección polarizada y competitiva, pero buena parte de ellas no alcanzó a medir la magnitud del voto que finalmente recibió Flavio Bolsonaro.