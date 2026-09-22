Elecciones Brasil 2026: una por una, qué dicen las últimas encuestas para presidente

Los ciudadanos brasileros deben acercarse a las urnas el domingo 4 de octubre para elegir a su presidente y vice, entre otros cargos, y resulta relevante conocer una por una, qué dicen las últimas encuestas para presidente.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva lidera las encuestas pero no evitará un balotaje Eraldo Peres - AP

La carrera al máximo cargo del Poder Ejecutivo cuenta con dos postulantes que reúnen la mayor intención de votos para los comicios de 2026: el actual mandatario Luiz Inácio “Lula” da Silva y el líder del Partido Liberal Flávio Bolsonaro.

Una por una, qué dicen las últimas encuestas para presidente en Brasil

Las consultoras que relevan la opinión pública sobre la contienda electoral de octubre, cuentan con diferentes fecha de corte y, en líneas generales, evidencian en los últimos días un achicamiento de la diferencia entre los principales candidatos.

La encuesta más reciente de Quaest, del lunes 21 de septiembre, indica que Lula da Silva reúne un 37% de las preferencias totales del electorado; mientras que Flávio Bolsonaro obtiene un 33%.

En el caso del análisis por estratos, se puede identificar que entre las mujeres lidera Da Silva con 37%, y Bolsonaro obtiene un 32%. Entre los hombres, Da Silva se posiciona en un 39% y Bolsonaro en 34%.

Existe un grupo poblacional que puede definir la elección debido a que es el único en el que actualmente ambos postulantes cuentan con un 31%, y corresponde la grupo etario que va de 16 a 34 años.

En cuanto al voto por regiones, es importante destacar que aunque San Pablo es el primer grupo electoral de Brasil, por su densidad poblacional y su movimiento económico, el estado de Minas Gerais resulta determinante, ya que acapara una importante diversidad demográfica e históricamente quien ganó en ese estado, obtuvo la presidencia.

Por regiones, Bolsonaro lidera en la zona media-oeste, sudeste y sur de Brasil; en tanto da Silva se posiciona mejor en el noreste y norte.

Las regiones en las que mejor se posiciona Flavio Bolsonaro Andre Penner - AP

Cabe aclarar que la encuesta de Quaest, encargada por el grupo Globo, entrevistó a 2004 personas mayores de 16 años entre el 17 y el 20 de septiembre. El margen de error es de dos puntos porcentuales, con un margen de error de más o menos, y el nivel de confianza es del 95%.

Por su parte, la consultora Nexus muestra una encuesta publicada el lunes 21 de septiembre en la que figuran como porcentajes totales que Lula registra el 40% de la intención de voto, mientras que Flávio Bolsonaro aparece con el 37%.

La encuesta indica que en la segunda vuelta entre Lula y Flávio Bolsonaro, ambos parecen estar prácticamente empatados. En el escenario simulado, Lula registra el 46% de la intención de voto, frente al 45% de Flávio Bolsonaro.

Nexus explica que entre el 18 y el 20 de septiembre de 2026, se entrevistó telefónicamente a 2006 votantes, el margen de error es de dos puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.

La muestra está compuesta por votantes de 16 años o más, residentes en todo el territorio nacional. La encuesta abarcó los 27 estados de la Federación, con una distribución proporcional por región.

Las preferencias del electorado se concentran en dos candidatos DOUGLAS MAGNO - AFP

La encuestadora Datafolha indica que en su medición del jueves 17 de septiembre, el actual presidente Lula Da Silva lideraba las preferencias, con un 39%; mientras que el candidato del Partido Liberal Flavio Bolsonaro contaba con un 36% de adhesiones.

Al inicio del mes, la diferencia entre ambos postulantes era del 5% y el último jueves ese porcentaje se achicó al 3%.

De mantenerse estas tendencias, en la que ninguno de los postulantes supera el 50% de los votos que le permitiría obtener un triunfo en primera vuelta, se definirá la elección en una instancia de balotaje, que se llevará a cabo el domingo 25 de octubre.