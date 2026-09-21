¿Quién va ganando las elecciones en Brasil? Así miden las encuestas entre Lula y Bolsonaro Jr. hoy, lunes 21 de septiembre
Los sondeos de opinión arrojan los porcentajes de preferencia de los votantes a dos semanas de los comicios; cuándo se celebraría el balotaje
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El domingo 4 de octubre se celebran las elecciones presidenciales en Brasil y es importante saber cómo miden las encuestas entre Lula y Bolsonaro Jr. hoy, lunes 21 de septiembre.
De acuerdo a los más recientes sondeos de opinión realizados por Datafolha y Quaest, y publicados la semana pasada, la diferencia disminuye entre los dos principales candidatos.
Así miden las encuestas entre Lula y Bolsonaro Jr. hoy, lunes 21 de septiembre
La encuestadora Datafolha indica que en su medición del viernes 18 de septiembre, el actual presidente Lula Da Silva lidera las preferencias, con un 39%; mientras que el candidato del Partido Liberal Flavio Bolsonaro cuenta con un 36% de adhesiones.
Al inicio del mes, la diferencia entre ambos postulantes era del 5% y el último jueves ese porcentaje se achicó al 3%.
El porcentaje estimado de error en la encuesta presidencial es del 2% y mide las preferencias de los votantes en la primera vuelta. Dadas las estimaciones, existen altas chances de que el máximo cargo del Ejecutivo se defina en la instancia de balotaje.
En tanto, la encuestadora Quaest ofrece los datos de su último sondeo fechado el pasado 14 de septiembre y allí la intención se de voto se muestra de la siguiente manera: Lula da Silva, con 36% y Flavio Bolsonaro, con 31%.
La tendencia se repite en el sentido de que disminuye la diferencia hacia mediados del mes, respecto de la brecha existente a principios de septiembre.
Esta consultora política también maneja un margen de error del 2% para sus proyecciones electorales.
Quiénes son los candidatos a presidente en Brasil 2026
Los siguientes son los postulantes que competirán en las elecciones generales de octubre, tal como indica el sitio oficial del gobierno brasilero:
|Candidato
|Partido
Luiz Inácio Lula da Silva
Partido de los Trabajadores (PT)
Flávio Bolsonaro
Partido Liberal (PL)
Augusto Cury
Adelante
Ronaldo Caiado
Partido Social Democrático (PSD)
Romeu Zema
Partido Novo
Renan Santos
Movimiento Missão
Hertz Dias
Partido Socialista de los Trabajadores Unificado
Edmilson Costa
Partido Comunista Brasilero
Clariana Barao
Democracia Cristiana
Pablo Marçal
Partido Renovador Laborista Brasileño
Rui Costa Pimenta
Partido de la Causa Obrera
Wilson Grassi
Demócrata
Samara Martins
Unidad Popular
Cómo se vota en Brasil 2026
En las elecciones presidenciales se utilizará la urna electrónica, que se compone de dos terminales: el terminal de la autoridad de colegio electoral, en el que se identifica al votante y se le autoriza a votar (en algunos modelos, en los que se verifica la identidad del votante mediante datos biométricos), y el terminal del votante, en el que se registra numéricamente el voto.
Qué se elige en Brasil
Los electores deberán asistir a la jornada de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente, que comandarán los destinos del país por los próximos cuatro años. Además, en 26 estados se elige gobernador y se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.
Cuáles son las condiciones para un balotaje y cuándo sería
En Brasil, si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos en la primera vuelta, los dos candidatos más votados pasan a un balotaje previsto para el 25 de octubre.
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