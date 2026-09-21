¿Quién va ganando las elecciones en Brasil? Así miden las encuestas entre Lula y Bolsonaro Jr. hoy, lunes 21 de septiembre

El domingo 4 de octubre se celebran las elecciones presidenciales en Brasil y es importante saber cómo miden las encuestas entre Lula y Bolsonaro Jr. hoy, lunes 21 de septiembre.

Flavio Bolsonaro y Luiz Inacio Lula da Silva compiten con poca diferencia en las elecciones presidenciales de octubre GLEDSTON TAVARES - AFP

De acuerdo a los más recientes sondeos de opinión realizados por Datafolha y Quaest, y publicados la semana pasada, la diferencia disminuye entre los dos principales candidatos.

Así miden las encuestas entre Lula y Bolsonaro Jr. hoy, lunes 21 de septiembre

La encuestadora Datafolha indica que en su medición del viernes 18 de septiembre, el actual presidente Lula Da Silva lidera las preferencias, con un 39%; mientras que el candidato del Partido Liberal Flavio Bolsonaro cuenta con un 36% de adhesiones.

Al inicio del mes, la diferencia entre ambos postulantes era del 5% y el último jueves ese porcentaje se achicó al 3%.

El porcentaje estimado de error en la encuesta presidencial es del 2% y mide las preferencias de los votantes en la primera vuelta. Dadas las estimaciones, existen altas chances de que el máximo cargo del Ejecutivo se defina en la instancia de balotaje.

En tanto, la encuestadora Quaest ofrece los datos de su último sondeo fechado el pasado 14 de septiembre y allí la intención se de voto se muestra de la siguiente manera: Lula da Silva, con 36% y Flavio Bolsonaro, con 31%.

La tendencia se repite en el sentido de que disminuye la diferencia hacia mediados del mes, respecto de la brecha existente a principios de septiembre.

Esta consultora política también maneja un margen de error del 2% para sus proyecciones electorales.

Los electores brasileros eligen a su próximo presidente Silvia Izquierdo - AP

Quiénes son los candidatos a presidente en Brasil 2026

Los siguientes son los postulantes que competirán en las elecciones generales de octubre, tal como indica el sitio oficial del gobierno brasilero:

Candidato Partido Luiz Inácio Lula da Silva Partido de los Trabajadores (PT) Flávio Bolsonaro Partido Liberal (PL) Augusto Cury Adelante Ronaldo Caiado Partido Social Democrático (PSD) Romeu Zema Partido Novo Renan Santos Movimiento Missão Hertz Dias Partido Socialista de los Trabajadores Unificado Edmilson Costa Partido Comunista Brasilero Clariana Barao Democracia Cristiana Pablo Marçal Partido Renovador Laborista Brasileño Rui Costa Pimenta Partido de la Causa Obrera Wilson Grassi Demócrata Samara Martins Unidad Popular

Cómo se vota en Brasil 2026

En las elecciones presidenciales se utilizará la urna electrónica, que se compone de dos terminales: el terminal de la autoridad de colegio electoral, en el que se identifica al votante y se le autoriza a votar (en algunos modelos, en los que se verifica la identidad del votante mediante datos biométricos), y el terminal del votante, en el que se registra numéricamente el voto.

Qué se elige en Brasil

Los electores deberán asistir a la jornada de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente, que comandarán los destinos del país por los próximos cuatro años. Además, en 26 estados se elige gobernador y se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Cuáles son las condiciones para un balotaje y cuándo sería

En Brasil, si ningún candidato obtiene ⁠más del 50% de ⁠los votos válidos en la primera vuelta, los dos candidatos más votados pasan a un balotaje previsto para el 25 de octubre.