Elecciones en Ecuador: Andrés Arauz acompañó a votar a su abuela de 106 años

El candidato a presidente llevó a su abuela de más de cien años a las urnas, en Quito Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de febrero de 2021 • 14:29

El candidato presidencial Andrés Arauz, el exministro de Rafael Correa y principal candidato de la izquierda, hoy no pudo emitir su voto en la elección de Ecuador, pero sí decidió acompañar a su abuela de 106 años a los comicios para sufragar.

El delfín del exmandatario Correa, que quedó inhabilitado para emitir su voto en Ecuador porque se encuentra empadronado en México, se acercó a las urnas del Colegio Santiago de Guayaquil para acompañar a votar a Flor Cervina Galarza, su abuela que ha superado los 100 años de edad.

Según reportaron medios locales, el candidato y su abuela se dirigieron al establecimiento educativo esta mañana. Allí, los coordinadores electorales facilitaron una mesa, silla y biombo en el patio para que la mujer pudiera votar en el patio de la escuela.

"Hoy vivimos la fiesta democrática, y yo lo hago como siempre, acompañando a mi abuelita", escribió Arauz en Twitter, y añadió: "Hoy vota quien me educó desde los dos años, quien me transmitió los valores de amor al prójimo, quien me enseñó la importancia de la educación y el valor de la dignidad".

Ayer, autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador anunciaron que Arauz no podría emitir su voto. "Está empadronado en México, no puede votar en Ecuador", indicaron.

Antes de postularse como candidato a la presidencia de Ecuador el último mes de agosto, Arauz vivía en México, donde cursaba un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma (Unam). Si bien el voto en Ecuador es obligatorio para los ecuatorianos de entre 18 y 65 años que viven en su país, se trata de algo opcional para quienes residen en el exterior.

Según funcionarios del CNE, Arauz tiene voto facultativo porque está constatado como ecuatoriano que vive en el exterior. "No está cometiendo ninguna infracción", delinearon.

De acuerdo a sondeos, Arauz está entre los candidatos con mayor intención de voto, junto al exbanquero de derecha conservadora Guillermo Lasso, y el líder indígena de izquierda Yaku Pérez. El vencedor sucederá al gobernante Lenín Moreno, cuyo mandato de cuatro años concluirá el 24 de mayo próximo. En la elección participan 16 postulantes a la presidencia.

Arauz, de 35 años, vaticinó el jueves su triunfo en primera vuelta, como lo hiciera su líder político Rafael Correa en 2009 y en 2013. "[Habrá] un voto contundente en una sola vuelta", sostuvo al cerrar su campaña en Quito.

Con información de las agencias AFP y DPA

Conforme a los criterios de Más información