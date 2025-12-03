Francia refuerza su seguridad para las Fiestas por un “altísimo nivel de amenaza terrorista”

PARIS.- La mítica Avenida de los Campos Elíseos en París celebrará la Nochevieja de 2026, aunque este año romperá con una tradición: no habrá concierto de fin de año, en una decisión que responde a motivos de seguridad, mientras el ministro del Interior francés pidió las fuerzas del orden reforzar los operativos ante una “altísima amenaza terrorista”.

La Prefectura de Policía de París solicitó a la alcaldía la cancelación del evento musical para minimizar los riesgos y evitar grandes aglomeraciones.

La avenida es escenario de muchos eventos culturales y deportivos, entre ellos el Tour de France A.S.O./Pauline Ballet

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, aceptó esta solicitud, aunque la ciudad propuso organizar un concierto en vivo idéntico a los dos años anteriores, una idea que la Prefectura de Policía rechazó por motivos de seguridad.

El motivo principal esgrimido para la cancelación fue el riesgo de “movimientos de multitudes generados por la asistencia excepcionalmente alta”. También mencionaron los “movimientos imprevisibles” en los Campos Elíseos.

Pero la preocupación va más allá de París. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, envió un memo este miércoles a altos cargos de las fuerzas del orden para que refuercen las medidas de seguridad en todo el país debido al “altísimo nivel de amenaza terrorista”, según consignó el diario Le Figaro.

La gente se relaja en el jardín Champ-de-Mars junto a la Torre Eiffel en París Michel Euler - AP

“Dado el altísimo nivel de amenaza terrorista, les solicito mantener la máxima vigilancia y reforzar las medidas de seguridad en todo el país”, dice el texto del funcionario del gobierno de Emmanuel Macron.

En el memo, Nuñez pide la “plena movilización de los servicios de inteligencia para la detección, prevención y, si es necesario, la represión de las amenazas terroristas”.

El ministro llama a poner especial atención a los mercados de Navidad y otros eventos susceptibles de congregar un gran número de personas, que son “susceptibles de ser objetivo de acciones violentas o reivindicativas".

Cita como ejemplos los atentados de Estrasburgo en 2018, que dejó cinco muertos, y el de Berlín en 2024, con seis muertos y cerca de 300 heridos.

Una camioneta de la policía patrulla el patio del museo del Louvre Thibault Camus - AP

En declaraciones al canal BFMTV, Nuñez dijo el fin de semana que, si bien los grupos Estado Islámico y Al-Qaeda no pueden “proyectarse más sobre el territorio”, pueden “intentar incitar a individuos presentes en Francia a perpetrar atentados”.

La propaganda de los grupos terroristas señala los mercados de Navidad como objetivos, al igual que las fuerzas del orden, los lugares de culto de la comunidad judía y ciertas instituciones públicas, agregó.

Según Le Figaro, desde 2019 se abrieron 429 causas por actos jihadistas en Francia. De esos, 51 fueron detectados este año, cuando se cumplió una década de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París -el peor de ellos, en la sala Bataclan-, que dejaron 130 muertos.

Un policía muerto y otro herido en un tiroteo en Champs Elysées en 2017 Christian Hartmann - Reuters

Además, demanda una “presencia visible y disuasiva" de las fuerzas de seguridad interior y de los militares de la Operación Sentinelle. También solicita tomar “las medidas administrativas” necesarias para garantizar condiciones de seguridad óptimas, como prohibiciones y limitaciones de estacionamiento o de circulación.

Nuñez advierte que debe buscarse sistemáticamente “el apoyo de la videoprotección de las comunas” y pide a los policías que sean “particularmente atentos a la gestión de los flujos peatonales".

Temor en París

Los festejos de Año Nuevo en París suelen congregar hasta un millón de personas en la avenida y sus calles aledañas. Para la edición de 2024/2025, se desplegó un contingente de 6000 policías y gendarmes.

A pesar de los esfuerzos, las autoridades presenciaron varios momentos de tensión ligados a los movimientos del público. Un comisario de policía parisino declaró que en la edición pasada registraron “más sustos en dos horas de Nochevieja en los Campos Elíseos que en tres semanas de Juegos Olímpicos”.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, acompañada por el primer ministro francés Gabriel Attal (2º desde la derecha), aplaude durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024 en el Stade de France FRANCK FIFE - AFP

Aunque el concierto se cancela, el Ayuntamiento de París anunció que mantendrá los fuegos artificiales tradicionales según lo previsto.