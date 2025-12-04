Cuáles fueron las mejores aerolíneas del mundo en 2025, según un ranking internacional

La organización especializada en derechos de los pasajeros aéreos AirHelp elaboró su ranking anual de cuáles son las mejores aerolíneas del mundo para tener en cuenta de cara a las vacaciones de 2026.

La lista clasifica a las empresas alrededor del mundo según su rendimiento y la experiencia de los pasajeros. Para calcular cada puntuación, la organización combinó diversas fuentes de datos en las que incluye puntualidad -tomada con las estadísticas de llegadas y salidas de la aerolínea- y la eficiencia con la que tramitan los reclamos -eso incluye, por ejemplo, indemnizaciones por pérdida de equipaje y otras interrupciones-.

Qatar fue elegida como la mejor aerolínea del mundo. QATAR AIRWAYS - QATAR AIRWAYS

De esta forma, con las experiencias recientes de viajeros de más de 54 países, la organización publicó el ranking en el que calificó a las aerolíneas en cuanto a “comida, comodidad y tripulación”.

Las mejores y peores aerolíneas

Según la lista, Qatar Airways fue nombrada como la aerolínea con mejor desempeño, con una puntuación de 8.16 sobre 10. “Qatar Airways luchó para recuperar el primer puesto, que ocupó de 2018 a 2023 y sólo descendió al segundo puesto en 2024”, explicó el equipo, según consignó el sitio web Travel Leisure.

Le sigue en la lista Etihad Airways, que obtuvo una puntuación AirHelp de 8.07 y ascendió desde el 11º puesto en 2024. Para cerrar los tres primeros puestos se encuentra la británica Virgin Atlantic, que obtuvo 8.03 puntos y subió ampliamente desde el puesto 30 del año pasado.

Tal como señaló AirHelp en un comunicado, “las aerolíneas estadounidenses bajaron ligeramente en la clasificación general este año, y ninguna se ubicó entre las 10 mejores». La primera aerolínea estadounidense en aparecer en la lista fue American Airlines, que ocupó el puesto número 11.

Aerolíneas Argentinas, en tanto, no obtuvo una buena clasificación. La aerolínea de bandera quedó en el puesto número 106, con una puntuación de 4.96. En cuanto al rendimiento en puntualidad, se la clasificó con un 7.3; un 7.6 en “opinión del público”; y un 0 en procesamiento de reclamaciones.

Etihad Airways quedó en segundo lugar. Kamran Jebreili - AP

El top ten

De esta forma, el ranking completo quedó de la siguiente forma: