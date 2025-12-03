Kast y Jara se cruzaron por Venezuela: de la “invasión militar” de Trump a un contundente ultimátum

SANTIAGO, Chile.- Cuando falta poco más de una semana para el balotaje presidencial en Chile, la comunista Jeannette Jara y el conservador José Antonio Kast se vieron las caras este miércoles en un nuevo debate donde se enfrentaron por la crisis venezolana y la tensión con Estados Unidos.

Los chilenos volverán a las urnas el 14 de diciembre luego de que Jara, la primera comunista en encabezar una alianza de todos los sectores de la izquierda chilena, obtuvo un 26,85% de los votos en la primera vuelta, y Kast, del Partido Republicano, se quedó con el 23,92%.

En su penúltimo debate antes de la elección, respecto del despliegue de Estados Unidos en las cercanías de Venezuela, Jara dijo que el gobierno de Nicolás Maduro es una “dictadura”, pero criticó una eventual invasión. “La solución que está proponiendo Donald Trump me parece muy incorrecta, viola el derecho internacional y no voy a amparar la invasión de otro país", afirmó.

Jeannette Jara se hace selfies con sus simpatizantes tras el debate con Jara en Santiago Esteban Felix� - AP�

“Lo que está haciendo Trump es anunciar una invasión militar y en vez de terminar un conflicto va a generar uno nuevo. Eso pasa con los gobiernos autoritarios y con eso no estoy de acuerdo“, añadió.

Kast respondió con la frase del escudo chileno: “por la razón o la fuerza”. Añadió que entre cinco y ocho millones de migrantes “han salido huyendo de una narcodictadura” y por eso “han venido sicarios de Venezuela a asesinar personas aquí en Chile”, en un encendido tono que contrastó con la actitud moderada en gran parte del foro.

“Se han vulnerado los derechos de las personas, esos mismas migrantes que están acá. ¿Por qué están aquí?“, planteó el dirigente conservador, quien ha puesto la cuestión de los migrantes ilegales entre sus temas de campaña.

Ultimátum a Maduro

Ante el anuncio de Trump de que estaría próximo a iniciar operaciones militares por tierra, Kast dio a entender que avala esa idea.

“Ellos [Venezuela] han mandado a organizaciones criminales a Chile. Ellos están interviniendo en nuestro país, por lo tanto, lo que yo le puedo decir al señor Maduro que ojalá se vaya y le quedan 98 días", afirmó.

Sorprendida, la moderadora le preguntó si por 98 días se refería a lo que faltaría para su eventual asunción, en caso de ganar, el 11 de marzo próximo. “Yo solo digo que le quedan 98 días, no digo nada más”, concluyó.

La moderadora señaló entonces que la posibilidad de una intervención norteamericana traía malos recuerdos en Chile –por el golpe de Augusto Pinochet en 1973–, y Kast se limitó por toda respuesta a levantar los hombros.

Kast invocó asimismo la figura del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, un dirigente bien visto por parte de la derecha de la región debido a sus políticas de mano dura. Lo hizo al ser consultado sobre el aumento de los femicidios en Chile. Sin detallar sus propuestas para contrarrestar la violencia contra las mujeres, utilizó el ejemplo salvadoreño para frenar los homicidios.

“¿Usted sabe hoy cuál es la tasa de homicidios en El Salvador, incluidos los temas de feminicidios y temas de disputas familiares? Cero, casi cero“, dijo. Al ser cuestionado de que quizás el caso de El Salvador no “sea atingente” a la sociedad chilena, Kast fue tajante: “Todos los chilenos, si tuvieran que votar hoy día y estuviera Bukele en la papeleta, elegirían a Bukele“.

Simpatizantes de Jeannette Jara le expresan su apoyo afuera del sitio donde se desarrolló el debate Esteban Felix� - AP�

Todas las encuestas publicadas vaticinan una amplia victoria del conservador, con casi un 60% de intención de voto, mientras Jara obtendría poco más de 40%. Ante ese escenario desfavorable, la oficialista trató de dejar en evidencia a su contendiente, insistiendo en que Kast no respondía a las preguntas de los periodistas.

Déficit fiscal y urgencias ciudadanas

Una de las interpelaciones más tensas se dio cuando la comunista instó a su oponente a responder cómo llevará a cabo el ajuste fiscal, en alusión a la promesa del republicano de recortar al menos 6000 millones de dólares el gasto para disminuir el tamaño del Estado.

“¿Por qué no le cuentas ahora a todos los chilenos de norte a sur que te están escuchando de dónde vas a sacar la plata?”, desafió Jara. Sin responder directamente, Kast salió por la tangente limitándose a decir que trabajará “por las urgencias” de los ciudadanos.

Jeannette Jara (der.) durante el debate presidencial de cara al balotaje RODRIGO ARANGUA� - AFP�

El líder opositor arremetió por su parte lanzando varias veces duras críticas al gobierno del presidente Gabriel Boric, de quien Jara fue ministra del Trabajo. “Tú amparaste a un abusador. Tu gobierno entero protegió a un abusador”, arremetió en alusión al exsubsecretario de Interior Manuel Monsalve, imputado por violación y abuso sexual a una subalterna cuando ejercía el cargo.

Más allá de las menciones a Trump y Venezuela, la cita se ocupó de temáticas domésticas, como la decisión del gobierno de expropiar 100 hectáreas de un asentamiento irregular, el precio de los medicamentos, las propuestas para el sector de la salud y la violencia escolar.

Jara y Kast opinaron asimismo sobre el proyecto de la ley de eutanasia que se tramita en el Parlamento, el salario mínimo y el indulto a condenados por violaciones a los derechos humanos.

José Antonio Kast en rueda de prensa tras el debate con Jeannette Jara RODRIGO ARANGUA� - AFP�

Los expertos creen que difícilmente el debate podrá mover la aguja de una manera significativa. Aunque puede tener algún efecto en acortar la brecha entre ambos.

El politólogo Marco Moreno, de la Universidad Central, precisó que “el debate no alteró el cuadro general, pero sí movió matices: Jara tuvo un mejor desempeño táctico, instaló dudas sobre la consistencia de Kast y habló con más claridad al votante medio-bajo que ambos disputan".

Añadió que “Kast evitó errores, pero quedó más defensivo de lo esperable para un favorito. El efecto inmediato es acotar la ventaja, no cambiar el escenario".

Según Roberto Munita, de la Universidad Andrés Bello, “ambos candidatos tuvieron desempeños discretos, y ninguno logró sobresalir mucho ni considerarse un gran ganador".

Agencias Reuters, AFP, ANSA y El Mercurio/GDA