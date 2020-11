En un evento anoche, sus seguidores corearon consignas en contra del experto en enfermedades infecciosas, voz autorizada en la crisis del coronavirus Fuente: AFP

OPA-LOCKA.- A horas de las elecciones, y pese a que Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia de coronavirus, el presidente Donald Trump protagonizó un nuevo capítulo de su cruce personal con el experto del país en enfermedades infecciosas Anthony Fauci y sugirió que va despedirlo ni bien pasen los comicios y gane.

Durante un mitin en Opa-locka, Florida, el republicano expresó su frustración porque el auge del brote, que terminó con la vida de más de 230.000 estadounidenses, siga siendo un tema destacado en las noticias mientras sus seguidores coreaban "Despidan a Fauci" y entonces los escuchó y dijo: "No se lo digan a nadie, pero déjenme esperar hasta un poquito después de las elecciones".

Así el exmagnate respondió a las críticas que recibió por parte del doctor, que en una entrevista con el diario The Washington Post horas atrás advirtió que el país "no podría estar en una posición peor". Además Fauci aseguró que se precisa un "cambio abrupto" en las medidas públicas de precaución, que si no lo hace deberá hacer frente a "mucho dolor" y agregó: "Todas las estrellas están alineadas en el lugar equivocado a medida que avanza la temporada de otoño e invierno, con la gente congregándose en casa en el interior. No es posible estar peor posicionado".

Las palabras de Trump sobre el doctor a menos de 48 horas del cierre de urnas aseguran que su gestión de la pandemia será un tema crucial en los comicios y son los comentarios más directos del mandatario sobre que considera seriamente destituir al experto.

Desde marzo el presidente se muestra algo escéptico de la gravedad del coronavirus, incluso tras pasar varios días internado en un hospital militar luego de dar positivo, e insiste en que más que la salud de los estadounidenses, lo que el gobierno debe priorizar es la economía. Con frases como "virus chino" y alusiones a que lo superó sin problemas, el republicano mantuvo una postura por meses y contraria a las medidas sanitarias restrictivas.

Pero en las últimas semanas Fauci fue cada vez más explícito sobre que el mandatario ignoró sus consejos para contener el virus y señaló incluso que no habla con él hace más de un mes. Además indicó que el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, "se lo toma en serio desde una perspectiva de salud pública", mientras que Trump "lo ve desde una perspectiva diferente". Fauci, que forma parte del equipo de trabajo de la Casa Blanca contra el coronavirus, dijo que esa perspectiva prioriza "la economía y reabrir el país".

De hecho, en los últimos días Trump redobló sus ataques a Biden por prometer que seguirá las recomendaciones de los científicos para afrontar la pandemia y afirmó que su rival "cerraría" el país.

Acosado

El viernes pasado una caravana de autos con banderas pro Trump rodeó un autobús que trasladaba a personal de la campaña de Biden por Texas, lo que obligó a cancelar dos eventos, y lejos de repudiar los hechos, el presidente salió a celebrarlos.

El sábado retuiteó un video del momento y escribió: "¡AMO A TEXAS!". Y Biden no se quedó callado. En Filadelfia, lo criticó por animar a sus seguidores y afirmó: "Nunca habíamos tenido algo como esto. Al menos nunca habíamos tenido a un presidente que piensa que es algo bueno".

Por su parte el FBI dijo el domingo que abrió una investigación sobre el incidente.

Tras ello, después de conocerse un reporte del portal Axios que indicó que Trump dijo a sus confidentes que declarará la victoria mañana por la noche si parece que va por delante, incluso aunque no esté claro el resultado en el Colegio Electoral, Biden afirmó: "El presidente no se va a robar esta elección".

Por su parte el mandatario dijo a los reporteros que la noticia es falsa, pero indicó que sería "una cosa terrible" que los votos tarden en ser contados.

Agencias AFP y Reuters

