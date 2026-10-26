Elecciones en Brasil 2026, EN VIVO: reacciones tras la victoria de Lula sobre Bolsonaro en el balotaje

Martín Lousteau puso el foco en la relación entre la Argentina y Brasil al referirse a la victoria de Lula da Silva. “Ojalá el futuro nos permita fortalecer el vínculo con Brasil: nuestro destino se construye juntos”, escribió en X.

El dirigente calificó el resultado como “una gran noticia para Brasil y para toda la región”. Además, sostuvo que la democracia se defiende tanto en las urnas como al demostrar que “se puede crecer con más igualdad”.