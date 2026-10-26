Elecciones en Brasil 2026, EN VIVO: reacciones tras la victoria de Lula sobre Bolsonaro en el balotaje
El mandatario le ganó al candidato opositor, que en los sondeos era el favorito, y consiguió la reelección; el minuto a minuto de las repercusiones en la Argentina
Lousteau, sobre la relación con Brasil: “Nuestro destino se construye juntos”
Martín Lousteau puso el foco en la relación entre la Argentina y Brasil al referirse a la victoria de Lula da Silva. “Ojalá el futuro nos permita fortalecer el vínculo con Brasil: nuestro destino se construye juntos”, escribió en X.
El dirigente calificó el resultado como “una gran noticia para Brasil y para toda la región”. Además, sostuvo que la democracia se defiende tanto en las urnas como al demostrar que “se puede crecer con más igualdad”.
Santiago Caputo cuestionó a los analistas políticos y remarcó su propia capacidad: “Todo marcha acorde al plan”
El asesor presidencial Santiago Caputo apuntó contra las interpretaciones sobre el escenario político regional tras las elecciones de Brasil. “Los mismos que alertaban sobre ‘las derrotas de los oficialismos’ mañana van a cambiar de argumento y van a decir que se acabó la ‘ola azul’”, escribió en X. Los acusó de arriesgar pronósticos “basados en sus propios sesgos”.
“Acá el único que puede ver el futuro soy yo, talento heredado de mi difunto abuelo”, agregó. Su publicación terminó con una afirmación: “Tranquilos, porque todo marcha acorde al plan”.
Mayra Mendoza vinculó el resultado en Brasil con su apoyo a Cristina Kirchner
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, relacionó la victoria de Lula da Silva con sus expectativas para la Argentina. “Con la misma certeza y esperanza en nuestro país con Cristina Kirchner”, escribió en su cuenta de X.
Para acompañar esa reflexión, recuperó una publicación propia del 5 de abril de 2018. En aquel mensaje había compartido una imagen con un pedido por la libertad del dirigente brasileño, quien en ese momento se encontraba preso.
Massa destacó el vínculo de Lula con la Argentina: “Merecía este reconocimiento”
El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, puso el foco en la cercanía de Lula da Silva con la Argentina tras su victoria electoral. “El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este reconocimiento”, sostuvo en X, donde reiteró: “Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida”.
Massa también reivindicó los orígenes obreros del mandatario y lo describió como el dirigente “que fundó la clase media brasilera e industrializó su país defendiendo la soberanía y sus recursos”. Cerró su mensaje con una valoración de su trayectoria: “La historia de Lula no termina acá. Hoy lo pone donde se merece: EN LA HISTORIA”.
Alberto Fernández recurrió a una consigna peronista para felicitar a Lula
El expresidente Alberto Fernández eligió una referencia a la historia del peronismo para expresar su satisfacción por el resultado electoral en Brasil. “Luche y sigue”, escribió en X, en un guiño a la consigna “Luche y vuelve”, que reclamaba el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina durante sus años de exilio y proscripción.
El exmandatario acompañó el mensaje con una captura de pantalla del diario brasileño Folha de S.Paulo. El título de la publicación anunciaba: “Lula será presidente de Brasil por cuarta vez”.
Kicillof celebró el triunfo de Lula: “Hay otro camino”
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, celebró la victoria de Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil con un mensaje en X. Bajo la frase “Una noche histórica, un futuro mejor”, sostuvo: “Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse”.
“No hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad”, agregó el mandatario provincial. Cerró su publicación con una felicitación al presidente brasileño y una consigna: “Felicitaciones Lula. Gracias, Brasil. ¡HAY OTRO CAMINO!”.
Cristina Kirchner habló de “un auténtico 17 de Octubre electoral” en Brasil
La expresidenta Cristina Kirchner evocó una fecha emblemática del peronismo al referirse a la victoria de Lula da Silva. “Felicitaciones… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral”, escribió en X.
A continuación, dirigió su felicitación al mandatario: “Y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla”, sostuvo.
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