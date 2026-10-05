Elecciones en Brasil: quiénes son Nikolas Ferreira y Lucas Pavanato, los jóvenes sub-30 que emergen como las nuevas estrellas de la derecha

BRASILIA.– La ventaja obtenida por Flavio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas no fue la única sorpresa que dejaron los comicios del domingo. El avance de la derecha también se hizo sentir en el Congreso, donde el bolsonarismo logró ampliar su representación y, sobre todo, consagró a dos de sus figuras más populares como protagonistas de una nueva generación política: Lucas Pavanato y Nikolas Ferreira.

Ambos son jóvenes, conservadores, evangélicos y construyeron buena parte de su capital político a través de las redes sociales. También comparten un estilo confrontativo, una fuerte oposición a la izquierda y posiciones duras sobre seguridad, armas, género y políticas de identidad. Ahora, además, tienen detrás un respaldo electoral extraordinario: cada uno superó los tres millones de votos, una cifra que los convirtió en los diputados más votados de la historia de Brasil.

Lucas Pavanato y Nikolas Ferreira

El resultado se produjo en paralelo al avance del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro en el Congreso. La fuerza obtuvo 28 de los 81 escaños del Senado y más de 120 de las 513 bancas de la Cámara de Diputados. Una mayor presencia de aliados de Flavio podría facilitarle, si gana el balotaje del 25 de octubre, la aprobación de leyes y presupuestos y eventualmente abrir la puerta a reformas en otros poderes del Estado.

El “Charlie Kirk brasileño”

Con apenas 28 años, Lucas Pavanato consiguió 3.038.438 votos en el estado de San Pablo, casi el doble que la segunda candidata más votada, la diputada trans izquierdista Erika Hilton. El resultado lo convirtió en el legislador más votado de la historia de San Pablo.

Pavanato nació en Sorocaba, en el interior paulista, y creció en una familia evangélica pentecostal. Comenzó su militancia política en 2016, cuando tenía apenas 17 años, en las movilizaciones que reclamaban la destitución de la entonces presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT).

Antes de ser elegido concejal de San Pablo en 2024, construyó su popularidad como influencer conservador. En sus redes, donde reúne más de cinco millones de seguidores, defiende la prohibición de las terapias hormonales para la transición de género en menores de 18 años, la eliminación de las cuotas raciales y de género en el acceso al empleo y la educación y la privatización de empresas públicas deficitarias.

Su estrategia tiene similitudes con la del estadounidense Charlie Kirk, el dirigente conservador asesinado en 2025. Pavanato, como Kirk, convirtió los debates públicos en universidades en uno de los escenarios centrales de su actividad política y suele enfrentarse a opositores, feministas y personas transgénero.

Su estilo provocador contribuyó a convertirlo en una figura viral. En uno de sus videos más difundidos sostuvo que es “difícil ser hombre” y llamó a “honrar los pantalones” que cada uno lleva. Durante la campaña, además, puso la seguridad entre sus principales banderas y defendió una reducción de la edad de responsabilidad penal para combatir la delincuencia.

“Quiero que, como mínimo, se reduzca la edad de responsabilidad penal”, dijo en una entrevista con O Globo.

Nikolas, el pionero

El fenómeno de Pavanato no surgió de la nada. En 2022, Nikolas Ferreira ya había demostrado hasta qué punto las redes sociales podían convertirse en una plataforma electoral para la nueva derecha brasileña.

A los 30 años, el diputado del PL volvió a hacer historia este domingo al conseguir alrededor de 3,1 millones de votos, casi el doble de los que había obtenido en su primera elección y cerca de seis veces más que la segunda candidata más votada.

Ferreira, que se define como “cristiano, conservador y defensor de la familia”, había sido elegido en 2022 como el diputado federal más votado de Brasil, con unos 1,6 millones de sufragios. Su carrera política había comenzado dos años antes, cuando fue elegido concejal de Belo Horizonte por el PRTB, con 29.388 votos.

Criado en la favela Cabana do Pai Tomás, uno de los sectores más violentos de Belo Horizonte, Ferreira estudió Derecho y construyó su popularidad con videos virales dirigidos especialmente a un electorado joven. Sus discursos cuestionan a la izquierda, el feminismo y lo que denomina “ideología de género”, y defendió también el derecho de los civiles a portar armas como herramienta para combatir el delito. “El arma no es el mal; el mal es quien la utiliza”, sostuvo.

Su carrera tampoco estuvo exenta de polémicas. En 2023 subió a la tribuna de la Cámara con una peluca rubia y se presentó como “diputada Nikole”, en una provocación contra el uso de baños femeninos por parte de mujeres trans. Fue condenado por transfobia y, en 2025, un tribunal también le impuso una multa por daños morales a raíz de declaraciones sobre mujeres transgénero.

Ferreira también protagonizó uno de los episodios de mayor impacto político en el gobierno de Lula. En enero de 2025 difundió un video en el que sugirió, sin pruebas, que el gobierno federal pretendía gravar las transferencias realizadas mediante Pix, el sistema de pagos instantáneos brasileño. El video acumuló más de 275 millones de reproducciones y contribuyó a que el gobierno terminara revocando nuevas reglas de la Receita Federal sobre el reporte de determinadas operaciones.

Su relación con el bolsonarismo tampoco ha sido completamente lineal: su creciente popularidad y su intención de construir una identidad política propia lo llevaron en ocasiones a diferenciarse del núcleo más tradicional del movimiento. Durante esta campaña priorizó inicialmente su propia reelección y recién en las últimas semanas comenzó a aparecer con mayor frecuencia junto a Flavio Bolsonaro, en una señal del lugar que puede ocupar en el proyecto político del hijo del expresidente.

En los últimos meses, además, Ferreira quedó involucrado en una polémica por sus vínculos con el banquero Daniel Vorcaro, fundador del Banco Master. Audios, conversaciones y fotografías incorporados a una investigación de la Policía Federal mostraron una relación de proximidad entre ambos. En uno de los audios, Vorcaro afirmó haber financiado “todos los vuelos” del diputado. Otras evidencias sugirieron que Ferreira le había pedido ayuda para liberar un activo de un ministerio relacionado con un exasesor suyo en Minas Gerais.

El diputado negó haber mantenido una relación personal cercana con Vorcaro y aseguró que nunca recibió beneficios de su parte.

Agencia AFP y diario OGlobo/GDA