MADRID.– La lista del Partido Popular (PP) que estará el 29 de noviembre en cada cuarto oscuro tiene a una argentina en el segundo lugar: Cayetana Álvarez de Toledo. La madrileña de nacimiento criada en Buenos Aires escolta a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y principal candidato para formar nuevo gobierno en España, en su tarea de desembarcar en La Moncloa. Su nombre, de hecho, aparece en todas las especulaciones sobre un futuro gabinete, aunque ella es cauta y pide “no repartir la piel del oso antes de cazarlo”.

Álvarez de Toledo está convencida de que España no podrá tener “un gobierno fuerte sin un Partido Popular ancho y grande”, por eso, su agenda está a tope. Recita de memoria sus próximos nueve destinos de campaña, desde Andalucía hasta Asturias, un largo road trip comenzando esta semana. Mientras recibe a LA NACION en su despacho del Congreso, está pendiente de su celular porque en cualquier momento le avisan que tiene que votar en la sesión de la Diputación Permanente.

La Argentina y sus paralelismos políticos con España atraviesan la conversación de principio a fin. “Sé que no le caigo bien al presidente argentino (Javier Milei), pero no me importa. Mi amor por Argentina es muy grande”, se adelanta, apenas sale el tema. Ella había apoyado a Patricia Bullrich en las presidenciales de 2023 y desde entonces se ganó la enemistad del libertario. Sin embargo, está convencida de que las relaciones diplomáticas con la Argentina darán un vuelco si el PP llega al gobierno.

Cayetana Álvarez de Toledo interviene durante una sesión de control al gobierno, en el Congreso de los Diputados (Archivo) Jesús Hellín - Europa Press - Jesús Hellín - Europa Press

–¿Cómo evalúa esta campaña electoral?

–Estamos haciendo una campaña vibrante para tener un Partido Popular ancho y grande. No habrá un gobierno fuerte en España sin un PP muy fuerte. Pedro Sánchez sabe que no puede ganar, entonces intenta que haya un triple empate (con Vox) para acercarse lo más posible a nosotros. Su derrota definitiva sólo será posible con una gran mayoría del PP.

–¿Qué está en juego en estas elecciones?

–Es una elección pre-política. Ya ni siquiera va de izquierda o de derecha, sino de dónde fijamos el listón moral. Se trata de decidir si seguimos con un hombre indecente al frente del gobierno, cuya indecencia tiene consecuencias de ruina o muerte, o recuperamos la decencia en la política y sacamos a España de la decadencia. Los años de Sánchez van a ser recordados como la era de la indecencia: cloacas, joyas, putas, saunas, enchufes, mordidas, narcos y mafias.

–Las encuestas predicen que el PP sólo podría formar gobierno con el apoyo de Vox. ¿Es posible gobernar con la ultraderecha?

–Estamos gobernando conjuntamente con Vox en varias comunidades autónomas. Todo lo que sea deseable para España tiene que ser posible. Si necesitamos un acuerdo político para formar gobierno, siempre vamos a anteponer el interés nacional a cualquier otra consideración.

–Si el PP llegara al gobierno, ¿qué cambios habría en la política exterior?

–España tiene que dejar de tener una política exterior al servicio de los intereses políticos, ideológicos y económicos del presidente y su entorno, como se ve con (José Luis Rodríguez) Zapatero. Eso significa reconstruir nuestras relaciones con nuestros aliados naturales y recuperar una posición central, como vértice de un gran triángulo atlántico. Los otros dos vértices serían Estados Unidos y América Latina, con los gobiernos que trabajan por la libertad y la democracia en la región. Nosotros seríamos el tercer vértice, en Europa.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un discurso de campaña en Palma de Mallorca JAIME REINA - AFP

–¿Qué medidas tomaría para normalizar la relación con la Argentina?

–Mi objetivo sería la reconstrucción inmediata de la relación con Argentina, para que sea lo más estrecha y fértil posible. No tiene ningún sentido, ni político, ni moral, ni económico, ni cultural, tener malas relaciones con Argentina. Es un gravísimo error. Sánchez ha ido aislando a España de sus aliados naturales. Este gobierno se ha enfrentado con Italia, Argentina, Israel, Estados Unidos. Vamos a trabajar con los países que defienden la democracia y la libertad.

–¿Qué análisis hace de la situación actual en Argentina?

–Es un país que ha tenido que salir del pozo del populismo, un caso extremo. Estuvo dominado por el populismo durante décadas, y eso quebró su economía y su moral colectiva. Hacerse cargo de eso es una tarea hercúlea. Requiere un cambio de mentalidad, no solo de estructuras o de políticas económicas. Hay dos frentes. El económico, donde siempre es difícil hacer un ajuste fiscal, porque pasa un tiempo hasta que las políticas de libertad empiezan a dar frutos en empleo y en tejido productivo. Y el institucional, que en mi opinión es el esencial. No vale una cosa sin la otra. La libertad no avanza solo por el carril económico.

-El presidente Milei los califica como “ñoños republicanos”...

-Sí, yo soy una ñoña republicana que cree en las instituciones. Sin ellas puedes tener un momento de crecimiento, pero sin cimientos sólidos. Las instituciones son las que permiten que las reformas de hoy perduren. Puede venir un líder brillante y un carisma enorme, pero si no hay instituciones, el día que ese líder no esté todo vuelve atrás y colapsa. Instituciones, instituciones, instituciones. Lo digo con afecto, con cercanía y con el deseo de que avancen las dos vías, la económica y la político-institucional.

El líder de Vox, Santiago Abascal, lidera un mitin electoral en Logroño CESAR MANSO - AFP

-¿Qué opina de los últimos viajes de Milei a España?

-A mí me encanta que el presidente de los argentinos venga a España. Lo que quiero es una excelente relación con el presidente de los argentinos, sea quien sea.

-¿Qué piensa de las agresiones a Pedro Sánchez, a los periodistas?

-No hay que confundir la valentía con violencia verbal. Insultar a rivales políticos y a periodistas no me parece aceptable. Yo no utilizo la estrategia del insulto. Aquí teníamos a un ministro, Óscar Puente, que era la encarnación de la política tóxica, dedicado al insulto permanente de cualquiera que discrepe. Lo que critico en Puente lo tengo que criticar también en mis afines, porque si no tendría un doble rasero. No me gusta el insulto como estrategia. No me parece necesaria ni buena.

-Si el PP es gobierno, ¿habrá una reunión de Feijóo y Milei en una agenda próxima?

-Seguro que sí. No me cabe la menor duda de que tendremos la más estrecha de las relaciones con el presidente de los argentinos. Las instituciones están por encima de las personas, es muy importante recordarlo. Y también los intereses de nuestros países. ¿Cuántos argentinos viven aquí? ¿Cuántos empresarios invierten en Argentina? Mi familia va y viene: estamos entrelazados. Vamos a reconstruir esa relación, y no solo por nostalgia, sino por ambición mutua. Los españoles queremos que Argentina salga adelante y la ayudaremos cuando tenga problemas, como estoy segura de que los argentinos nos ayudarán a nosotros. Ahora estamos en momentos difíciles, por eso necesitamos el voto de muchos argentinos para acabar con el sanchismo.