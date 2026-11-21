Fuerzas militares mexicanas capturaron durante la noche del viernes al ‌narcotraficante Fausto Isidro Meza, conocido ⁠como el “Chapo Isidro”, uno de los criminales más buscados por el FBI de Estados ​Unidos, así ⁠como ⁠a otros dos líderes de su organización luego de ​un amplio operativo en el estado de Sinaloa.

Isidro ​es señalado como ​el jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva” y aliado al “Cártel del Pacífico” facción “Mayos”, actualmente en disputa con el poderoso cartel de Sinaloa. En el operativo también fueron detenidos Germán N (a) “Serafín”, segundo al mando de esa organización; y José N, operador financiero.

Quién es el “Chapo Isidro”

Meza Flores contaba con una ​orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y por cometer ⁠delitos contra la salud; también tenía una orden de extradición a Estados Unidos ‌por asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense.

Según el Departamento de Estado estadounidense, este hombre de 44 años encabeza una de las organizaciones criminales más activas y violentas de Sinaloa, con operaciones que abastecen de heroína, cocaína, metanfetamina, fentanilo y marihuana a gran parte del país.

Meza Flores habría escalado en el negocio de las drogas tras la muerte de su mentor, Amado Carrillo Fuentes, “El señor de los cielos”. Desde entonces, se lo vincula con la Organización Criminal Transnacional Meza Flores, un grupo armado que controla zonas estratégicas de Sinaloa y mantiene nexos con otros cárteles.

México capturó a Chapo Isidro

Los reportes sobre sus operaciones criminales comenzaron a multiplicarse desde 2011. Ese año, una investigación en Ahome, Sinaloa, reveló sus vínculos con 32 policías locales involucrados en actividades ilegales.

Además, las autoridades lo relacionaron con la masacre de 16 personas cuyos cuerpos calcinados aparecieron dentro de camiones en Culiacán, al sur del estado.

Ya en 2013, el gobierno de Estados Unidos presentó una acusación formal en su contra por tráfico de drogas y tenencia de armas de fuego. Seis años más tarde, en 2019, una nueva causa federal amplió esos cargos, al incluir conspiración para importar grandes volúmenes de distintas drogas a Estados Unidos. Desde entonces, su nombre figuraba entre los más buscados por las agencias de seguridad.

El FBI lo agregó en febrero de 2025 a la lista y ofrecía una recompensa de US$5 millones por información sobre él. Además ‌definió al grupo como “sumamente violento y fuertemente armado que ha recurrido a enfrentamientos armados, secuestros, asesinatos, torturas ⁠y extorsiones para mantener el control de su territorio” y que controla importantes rutas ‌de transporte de drogas, así como laboratorios de producción y centros de cultivo.

Caos

La captura de Meza Flores, realizada por fuerzas de élite en Guasave, provocó una violenta reacción de pistoleros del narcotráfico en cuatro municipios de la región.

Las balaceras resonaron incluso dentro de un estadio de beisbol de Guasave, lo que obligó a suspender un partido profesional de la Liga Mexicana del Pacífico.

Pánico en Guasave, Sinaloa.



Esta noche se registran diversos enfrentamientos armados, bloqueos y la quema de vehículos.



Fue suspendido el juego entre los Algodoneros y los Venados de Mazatlán. pic.twitter.com/ZeFlAKoSkS — ALEJANDRO VILLALVAZO 🧠 (@VILLALVAZO13) November 21, 2026

Videos en redes sociales mostraron un tramo de una ruta bloqueada por un camión en llamas, mientras que en el estadio de béisbol la gente corría entre gritos de “¡Agánchense, agánchense!” para resguardarse de disparos de metralleta. En otra grabación podía percibirse el trazo luminoso de ráfagas de alto calibre.

También circuló un supuesto video en el que “Chapo Isidro” pide a sus pistoleros que “tranquilicen todo” porque “ya se acabó” y hay “niños, mujeres, gente inocente”.

Footage of a pair of Mexican Air Force UH-60 Blackhawks engaging Cártel de Guasave forces with M134 minigun fire in Guasave, Sinaloa, tonight.



Fighting broke out after a major cartel leader was captured. pic.twitter.com/EQ7XxRsFyu — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 21, 2026

En ese contexto, el gobierno mexicano indicó que se activó un plan antibloqueo y movilizó fuerzas de seguridad para restablecer el tránsito en las vías de comunicación ‌y proteger a la población.

La captura se produjo en momentos en que Estados Unidos presiona a México para que detenga tanto el paso de migrantes indocumentados como el tráfico de drogas.