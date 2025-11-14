Elecciones en Chile: quiénes son y qué proponen los cuatro candidatos que encabezan la carrera presidencial

SANTIAGO, Chile.-Chile se prepara para una jornada electoral crucial este domingo que determinará el próximo ocupante del Palacio de La Moneda.

La contienda presidencial convocó a múltiples figuras políticas, destacando entre ellas a Franco Parisi, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami, Eduardo Artés, José Antonio Kast, Jeannette Jara, Johannes Kaiser, y Evelyn Matthei.

Pese al amplio abanico de postulantes, la lucha por pasar a la segunda vuelta se concentra principalmente en cuatro figuras: la representante de la derecha tradicional, Evelyn Matthei; el líder de la derecha conservadora, José Antonio Kast; el fenómeno libertario, Johannes Kaiser y la candidata del oficialismo y militante comunista, Jeannette Jara. La disputa se presenta intensa, y los sondeos previos a la veda electoral sugirieron que Jara, Kast, Matthei y Kaiser son los principales contendores, con un escenario de segunda vuelta que parece inevitable.

José Antonio Kast

José Antonio Kast se presenta a su tercera carrera presidencial (tras 2017 y 2021) como el líder del Partido Republicano, apoyado también por el Partido Social Cristiano.

Abogado y exdiputado, Kast es considerado un referente de la derecha conservadora.

ARCHIVO - El candidato presidencial chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano, asiste a una reunión de la Cámara de Comercio de Santiago antes de las elecciones en Santiago de Chile, el 24 de julio de 2025. (AP Foto/Esteban Félix, Archivo) Esteban Felix - AP

Tras ganar la primera vuelta en 2021 y ser derrotado por el actual presidente Boric, Kast ha optado en esta ocasión por moderar su discurso en temas sensibles como el aborto y el matrimonio igualitario, aunque sin abandonar su postura de línea dura.

Su campaña se ha centrado en el concepto de “Gobierno de Emergencia”, enfocándose en el combate a la delincuencia y la migración irregular, los cuales son las principales preocupaciones ciudadanas, y ha evitado temas complejos como las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

En materia de Seguridad Pública, Kast propone el Plan Implacable para frenar el crimen organizado. Este plan incluye la instalación de cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para cabecillas narcos.

Además, busca endurecer las penas para miembros de bandas criminales, poner fin a los “narcofunerales” y crear una fuerza de tarea dedicada a recuperar zonas bajo control del narcotráfico.

Una de sus propuestas destacadas es la revisión de la aplicación de la legítima defensa, buscando el “fin de la criminalización de víctimas que se defienden”. Pese a su enfoque de mano dura, el ultraconservador ha manifestado su oposición a la pena de muerte, considerando la cadena perpetua como la pena más dura.

Respecto a la Migración, Kast propone convertir la migración irregular en un delito y busca impulsar expulsiones masivas.

Una idea llamativa es el financiamiento de unos 2000 vuelos para deportar a migrantes indocumentados a sus países de origen, con un costo estimado de 300 millones de dólares.

En la Economía, el candidato republicano ha provocado críticas al proponer un recorte fiscal de 6000 millones de dólares en 18 meses. Si bien no ha detallado la fórmula, planea reducir gastos eliminando funcionarios que consiguieron sus puestos por acomodo y regulando la entrega de licencias médicas.

Evelyn Matthei

Evelyn Matthei, economista e hija de un general de la dictadura de Pinochet, es la candidata presidencial de Chile Vamos, la coalición que agrupa a los partidos de la derecha tradicional.

Con más de tres décadas de carrera política, Matthei se postula por segunda vez a La Moneda (la primera fue en 2013) y ha desempeñado cargos como alcaldesa de Providencia, ministra del Trabajo y Previsión Social (durante el primer gobierno de Piñera), senadora y diputada.

La candidata presidencial Evelyn Matthei, de la coalición Chile Vamos, es rodeada por la prensa a su llegada a una misa en la Catedral de Santiago de Chile, el jueves 6 de noviembre de 2025, a pocos días de las elecciones generales. (Foto AP/Esteban Félix) Esteban Felix - AP

Matthei ha intentado posicionarse en el centro, recibiendo el respaldo de partidos centristas como Demócratas y Amarillos por Chile.

Su campaña se ha centrado en la Seguridad y la Economía. En seguridad, ha alertado sobre la crisis que afecta al país, señalando que “llegó la hora de poner mano durísima con los delincuentes”.

Sus medidas incluyen aumentar la presencia policial con 10.000 nuevos efectivos y la aplicación de tecnología como drones y cámaras inteligentes.

En Economía, la candidata apunta a un fuerte recorte fiscal de 8000 millones de dólares en cuatro años, enfocándose en “gastos insuficientes” como licencias médicas y burocracia estatal.

Su meta económica es ambiciosa: lograr un crecimiento del 4% anual (frente al 2% actual), la creación de 800.000 nuevos empleos formales y la implementación de 800.000 soluciones habitacionales. Propone bajar el impuesto corporativo al 23%, con la meta de alcanzar el 18% en 10 años. También promete crear una oficina presidencial para destrabar inversiones en sectores estratégicos.

En Migración, Matthei busca frenar la inmigración irregular con un cierre completo de la frontera durante su primer año. Sus propuestas incluyen la creación de una Policía Militar Fronteriza y tipificar el ingreso irregular como delito. Planea la expulsión de 3000 presos extranjeros y 10.000 inmigrantes irregulares con orden vigente.

Jeannette Jara

Jeannette Jara, militante del Partido Comunista, es la candidata única de los partidos del oficialismo que respaldan al Gobierno de Gabriel Boric, y busca ser la primera presidenta comunista desde el retorno a la democracia.

Abogada de origen humilde (nacida en Conchalí y proveniente de una población), se instaló como presidenciable gracias a su gestión como Ministra del Trabajo en el actual Gobierno. Durante su mandato, fue clave en la promulgación de leyes importantes, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y el avance en la reforma previsional.

La candidata presidencial Jeanette Jara Luis Hidalgo� - AP�

En la carrera presidencial, enfrentó un complejo panorama, ya que los sondeos indican que podría ser derrotada en una segunda vuelta por cualquiera de los principales postulantes de la derecha.

Para mitigar las críticas, buscó distanciarse de las posturas más controversiales de su partido, por ejemplo, criticando a los gobiernos de Cuba y Venezuela, calificando a este último de “dictadura”.

Incluso, prometió que, de ser elegida, “lo más probable es que suspenda o renuncie” a su militancia comunista.

En Economía, Jara busca mantener y expandir los beneficios obtenidos durante el Gobierno de Boric.

Su propuesta central es la imposición de un ingreso vital de 750.000 pesos (795 dólares) para los trabajadores.

En cuanto a Seguridad, Jara se diferencia de la oposición enfocándose en la ruta del dinero ilícito, buscando impulsar el levantamiento del secreto bancario.

Otras iniciativas incluyen el control de armas para reducir el poder de fuego de bandas criminales, la implementación de un registro biométrico, el uso de tecnologías como drones e inteligencia artificial, y el fortalecimiento de la seguridad municipal y privada.

En Migración, su programa evita las deportaciones masivas. En su lugar, propone el fortalecimiento del Sistema Nacional de Migraciones con programas de ordenamiento migratorio laboral y convivencia intercultural. Impulsa un empadronamiento biométrico nacional temporal acotado a un máximo de 6 meses, con la advertencia de que quienes no se sometan a este proceso serán expulsados del país.

Johannes Kaiser

Johannes Kaiser, diputado y abanderado del incipiente Partido Nacional Libertario (fundado en febrero de 2024), irrumpió en la recta final de la carrera presidencial disputando la hegemonía de la derecha con José Antonio Kast.

Descrito como “profundamente anti totalitario,” Kaiser no ha dudado en declarar que volvería a respaldar un golpe militar si se dieran las mismas circunstancias de 1973.

Su ascenso en las encuestas lo ha instalado en un expectante tercer lugar, convirtiéndose en una posible sorpresa electoral. Kaiser, quien vivió su juventud entre Chile y Austria desempeñando diversos trabajos (como camarero, obrero de la construcción y vendedor de automóviles de segunda mano), se catapultó a la política tras su éxito en YouTube con el programa “El Nacional Libertario”.

El libertario Kaiser creció mucho en las encuestas de las últimas semanas RAUL BRAVO� - AFP�

Su discurso es frontal, rechazando el rótulo de radical. Su programa de gobierno dedica una parte significativa (más de 200 páginas) a la “batalla cultural”.

Propone medidas para abolir el lenguaje inclusivo y rechazar la “intromisión del Estado” en la crianza y educación.

Aboga por reafirmar el valor del matrimonio religioso y la “autoridad” de los padres.

Defiende la vida desde la concepción y busca “desinstalar la ideología de género”.

Un punto polémico de su plan es la revisión de la oferta literaria en bibliotecas para “eliminar el sesgo ideológico,” con el fin de descatalogar libros para niños y adolescentes con “contenido ideológico, sexual y corrompido”. Además, su militancia defiende el indulto a uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.

En Economía, el plan de Kaiser busca liberalizar aún más la economía y reducir el Estado al mínimo (proponiendo llevar los 25 ministerios a solo nueve).

Propone rebajar drásticamente los tiempos para obtener permisos empresariales y la eliminación del impuesto territorial (contribuciones) tanto para viviendas como para locales comerciales.

En materia tributaria, promete una reducción del impuesto corporativo del 27% al 20%, con la meta de alcanzar el 10% a futuro; para las pequeñas empresas, la reducción sería del 25% al 12,5%.

En Seguridad, sus propuestas son consideradas radicales.

Propone el fortalecimiento de la labor policial y de las Fuerzas Armadas, una reforma judicial y la mejora del sistema penitenciario.

Además, plantea la reactivación del Servicio Militar Obligatorio, la reintegración de personal policial retirado y el endurecimiento de acciones de seguridad en la Macrozona Sur.

Kaiser se ha manifestado a favor de la aplicación de la pena de muerte (derogada en 2001) para crímenes como la violación y el secuestro con resultado de muerte, así como para el sicariato.

En Migración, no permitirá el ingreso irregular y apoya la expulsión masiva de migrantes sin papeles, incluyendo niños.

También deslizó la opción de alcanzar un acuerdo similar al de Estados Unidos con El Salvador para expulsar a extranjeros vinculados al crimen organizado a cárceles en el exterior.

Agencia AP y diario El País