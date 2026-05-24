Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, domingo 24 de mayo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Líbano confirma un ataque israelí contra un "centro dedicado a la acción humanitaria y de rescate”
La Defensa Civil del Líbano anunció que su centro de Nabatiyé, en el sur del país, fue destruido por un ataque israelí, a pesar de la tregua en vigor desde el 17 de abril. No se registró ningún herido entre el personal, que había sido trasladado a otro emplazamiento antes del ataque.
El centro regional de la Defensa Civil de Nabatiyé fue “alcanzado directamente por un ataque hostil israelí”, lo que provocó el derrumbe total del edificio, indicó la dirección general de la Defensa Civil en un comunicado. Por otra parte, la Defensa Civil condenó este “ataque contra un centro dedicado a la acción humanitaria y de rescate”.
El Servicio Secreto de EE.UU. mató a un hombre que abrió fuego y un transeúnte resultó herido
Un hombre fue abatido este sábado tras abrir fuego contra agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos que se encontraban frente a la Casa Blanca, según reportó AFP. Como consecuencia de esa respuesta, el tirador debió ser trasladado a un hospital de la zona, donde murió.
Además, según informó el Servicio Secreto, durante el intercambio de disparos, un transeúnte fue herido.
Reportaron decenas de disparos cerca de la Casa Blanca: al menos un muerto y un herido
Una persona abrió fuego este sábado en las inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington D.C., mientras el presidente Donald Trump se encontraba negociando un acuerdo con Irán. El sospechoso, que había sido detenido, murió horas más tarde, después de ser trasladado al hospital George Washington, mientras que otra persona resultó herida.
Tras el fuerte sonido de los disparos, periodistas que se encontraban en el establecimiento, y que fueron los primeros en reportar los tiros, fueron desplazados hacia la sala de prensa, la zona fue cerrada y el Servicio Secreto de Estados Unidos accionó.
Corridas en la Casa Blanca
Un video difundido por un periodista de DC News muestra a varias personas corriendo por los jardines de la Casa Blanca mientras se escucha a un agente gritar: “¡Levántense y muévanse!“.
VIDEO/SOUND: Secret Service orders members of the press to abandon their reporting pods on the north lawn of the White House and go toward the briefing room after dozens of shots were heard nearby. Video from our @NewsNation camera. pic.twitter.com/9TNPOpTlI4— Ben Dennis Reports (@broadcastben_) May 23, 2026
De fondo, se escuchaban sirenas de patrulleros policiales.
El momento en el que una periodista estaba grabando en la Casa Blanca y fue interrumpida por los disparos
Una periodista acreditada en la Casa Blanca estaba transmitiendo en vivo en la tarde de este sábado en el momento en que se escucharon disparos en las inmediaciones, motivo por el que todos los cronistas fueron evacuados.
La corresponsal de la cadena ABC News Selina Wang se encontraba transmitiendo desde la Casa Blanca cuando fue interrumpida por las detonaciones y debió ponerse a resguardo.
Reportan decenas de disparos cerca de la Casa Blanca
Una serie de detonaciones, entre lo que parecían ser una treintena de disparos, se registraron este sábado cerca de la Casa Blanca y, según CNN, había al menos dos heridos.
Un funcionario detalló a CNN que estaba investigando informes de disparos en la esquina de la calle 17 y la avenida Pennsylvania Northwest, que está justo afuera del complejo de la Casa Blanca.
Irán concedió que se están “reduciendo las diferencias” con Estados Unidos
Irán concedió este sábado que se están “reduciendo las diferencias” en las negociaciones con Estados Unidos después de que el jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, mantuviera más conversaciones en Teherán.
La televisión estatal iraní informó que el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei, describió el borrador como un “acuerdo marco” en el que deben agregarse los principales asuntos necesarios para poner fin a la guerra.
“Luego, en un plazo razonable, entre 30 y 60 días, se discuten los detalles y, en última instancia, se alcanza un acuerdo final”, dijo y aclaró que el estrecho de Ormuz forma parte de los temas discutidos, informó AP.
Trump anunció un "acuerdo pronto” con Irán y dijo que el estrecho de Ormuz “se reabrirá"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado un “acuerdo pronto” con Irán y aseguró además que el estrecho de Ormuz “se reabrirá”.
“Se ha negociado extensamente un acuerdo, pendiente de finalización, entre Estados Unidos, la República Islámica de Irán y otros países... Los aspectos y detalles finales del acuerdo se están discutiendo actualmente y se anunciarán en breve”, anunció informó Trump en la red social Truth.
También señaló que sostuvo una “muy buena conversación telefónica” al respecto con los líderes de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Egipto, Jordania, Bahréin, así como al jefe del ejército pakistaní.
“Por otra parte, tuve una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que también fue muy bien”, dijo y anunció que “el estrecho de Ormuz se abrirá”.
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