Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, domingo 24 de mayo

La Defensa Civil del Líbano anunció que su centro de Nabatiyé, en el sur del país, fue destruido por un ataque israelí, a pesar de la tregua en vigor desde el 17 de abril. No se registró ningún herido entre el personal, que había sido trasladado a otro emplazamiento antes del ataque.

El centro regional de la Defensa Civil de Nabatiyé fue “alcanzado directamente por un ataque hostil israelí”, lo que provocó el derrumbe total del edificio, indicó la dirección general de la Defensa Civil en un comunicado. Por otra parte, la Defensa Civil condenó este “ataque contra un centro dedicado a la acción humanitaria y de rescate”.