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Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, domingo 24 de mayo

Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump

Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, domingo 24 de mayo
Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, domingo 24 de mayo- - Ukrainian Presidency

Líbano confirma un ataque israelí contra un "centro dedicado a la acción humanitaria y de rescate”

La Defensa Civil del Líbano anunció que su centro de Nabatiyé, en el sur del país, fue destruido por un ataque israelí, a pesar de la tregua en vigor desde el 17 de abril. No se registró ningún herido entre el personal, que había sido trasladado a otro emplazamiento antes del ataque.

El centro regional de la Defensa Civil de Nabatiyé fue “alcanzado directamente por un ataque hostil israelí”, lo que provocó el derrumbe total del edificio, indicó la dirección general de la Defensa Civil en un comunicado. Por otra parte, la Defensa Civil condenó este “ataque contra un centro dedicado a la acción humanitaria y de rescate”.

El Servicio Secreto de EE.UU. mató a un hombre que abrió fuego y un transeúnte resultó herido

Un hombre fue abatido este sábado tras abrir fuego contra agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos que se encontraban frente a la Casa Blanca, según reportó AFP. Como consecuencia de esa respuesta, el tirador debió ser trasladado a un hospital de la zona, donde murió.

Además, según informó el Servicio Secreto, durante el intercambio de disparos, un transeúnte fue herido.

Reportaron decenas de disparos cerca de la Casa Blanca: al menos un muerto y un herido

Una persona abrió fuego este sábado en las inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington D.C., mientras el presidente Donald Trump se encontraba negociando un acuerdo con Irán. El sospechoso, que había sido detenido, murió horas más tarde, después de ser trasladado al hospital George Washington, mientras que otra persona resultó herida.

Tras el fuerte sonido de los disparos, periodistas que se encontraban en el establecimiento, y que fueron los primeros en reportar los tiros, fueron desplazados hacia la sala de prensa, la zona fue cerrada y el Servicio Secreto de Estados Unidos accionó.

Un agente armado del Servicio Secreto reacciona en la Casa Blanca en Washington DC, después de que aparentemente se escucharan disparos
Un agente armado del Servicio Secreto reacciona en la Casa Blanca en Washington DC, después de que aparentemente se escucharan disparosBrendan SMIALOWSKI / AFP - AFP
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Corridas en la Casa Blanca

Un video difundido por un periodista de DC News muestra a varias personas corriendo por los jardines de la Casa Blanca mientras se escucha a un agente gritar: “¡Levántense y muévanse!“.

De fondo, se escuchaban sirenas de patrulleros policiales.

El momento en el que una periodista estaba grabando en la Casa Blanca y fue interrumpida por los disparos

Una periodista acreditada en la Casa Blanca estaba transmitiendo en vivo en la tarde de este sábado en el momento en que se escucharon disparos en las inmediaciones, motivo por el que todos los cronistas fueron evacuados.

La corresponsal de ABC News que registró el sonido de disparos cerca de la Casa Blanca
La corresponsal de ABC News que registró el sonido de disparos cerca de la Casa Blanca

La corresponsal de la cadena ABC News Selina Wang se encontraba transmitiendo desde la Casa Blanca cuando fue interrumpida por las detonaciones y debió ponerse a resguardo.

Reportan decenas de disparos cerca de la Casa Blanca

Una serie de detonaciones, entre lo que parecían ser una treintena de disparos, se registraron este sábado cerca de la Casa Blanca y, según CNN, había al menos dos heridos.

Un funcionario detalló a CNN que estaba investigando informes de disparos en la esquina de la calle 17 y la avenida Pennsylvania Northwest, que está justo afuera del complejo de la Casa Blanca.

Irán concedió que se están “reduciendo las diferencias” con Estados Unidos

Irán concedió este sábado que se están “reduciendo las diferencias” en las negociaciones con Estados Unidos después de que el jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, mantuviera más conversaciones en Teherán.

La televisión estatal iraní informó que el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei, describió el borrador como un “acuerdo marco” en el que deben agregarse los principales asuntos necesarios para poner fin a la guerra.

Trump anunció un "acuerdo pronto” con Irán y dijo que el estrecho de Ormuz “se reabrirá"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado un “acuerdo pronto” con Irán y aseguró además que el estrecho de Ormuz “se reabrirá”.

“Se ha negociado extensamente un acuerdo, pendiente de finalización, entre Estados Unidos, la República Islámica de Irán y otros países... Los aspectos y detalles finales del acuerdo se están discutiendo actualmente y se anunciarán en breve”, anunció informó Trump en la red social Truth.

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