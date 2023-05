En el “Town Hall” de CNN, Trump desconoció el resultado electoral de 2020 y habló de la condena en su contra por abuso

escuchar

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump participó del CNN Town Hall, un evento en el que respondió preguntas de votantes republicanos y de la moderadora de la cadena. Desconoció la derrota electoral de 2020 y trató de mentirosa a la mujer que lo denunció por abuso, hecho por el cual fue condenado por un jurado de Nueva York. Trump fue encontrado culpable por agresión sexual y difamación a la periodista y presentadora de televisión E. Jean Caroll. El referente republicano aprovechó el encuentro televisivo para hablar sin embargo sobre la elección de 2020 y volvió a poner el foco en el fraude electoral.

“Lo hicimos fantástico, hicimos más de 12 millones más de votos que en 2016, hicimos más de lo que cualquier presidente hizo para los Estados Unidos. A menos que seas una persona muy estúpida, sabemos todos que la elección contra Biden estuvo arreglada. Fue una vergüenza. Todo el mundo se dio cuenta”, explicó.

“Si usted se fija en las votaciones, encontraron millones de votos en cámaras de gobierno donde estaban manipulando las urnas. Es muy triste para el mundo. Este país se fue al diablo, no existen las fronteras. ¿Qué pasó con la inflación? Terminamos siendo un país del tercer mundo”, reprochó a continuación.

Dejó en claro aun así que su campaña para los comicios de 2024 “no se centrará en el fraude electoral a menos que lo obliguen a que así sea” y aventuró un resultado: “Estoy más que seguro de que ganaremos. Es casi una certeza. Siempre y cuando haya elecciones limpias, ganaremos”.

Consultado también sobre los incidentes en el Capitolio, que tuvieron lugar en 2020, dejaron cuatro muertos, 14 heridos y 192 detenidos y fueron protagonizados por simpatizantes del también magnate, Trump sostuvo: “Yo no incité a nadie a que hiciera nada. No me gusta la violencia. Simplemente, ofrecí un discurso previo al hecho en el que hablé sobre el fraude electoral. Incluso, me manifesté en Twitter y expresé en contra de acciones violentas que pudiesen ocurrir”.

Luego, compartió unas palabras acerca del veredicto en su contra en el caso E. Jean Carroll. Aclaró en principio la decisión que tomó el tribunal de Nueva York durante el juicio civil no afectaron sus números de cara a la contienda presidencial. “Los resultados de las encuestas incluso subieron”, sostuvo. “Debo ser la única persona en la historia a la que los sondeos les son favorables a pesar de las acusaciones”, celebró. Opinó además no creer que “las mujeres voten menos por mi”.

En esta imagen del 4 de marzo de 2020, E. Jean Carroll llega a un tribunal de Nueva York. Carroll alega que el expresidente estadounidense Donald Trump la violó en un probador de una tienda departamental a mediados de la década de 1990. (AP Foto/Seth Wenig, archivo)

Al momento de hablar sobre el encuentro íntimo que la periodista alegó haber tenido con el exmandatario en el vestidor de una tienda de ropa, dijo: “Yo a esa mujer no la conozco. Ella dice que nos encontramos en un evento hace 22 o 23 años. Yo ya era famoso en este entonces. ¿Se imaginan que me metería dentro de un vestidor con una mujer? Además, el tribunal dejó en claro que no hubo ninguna violación. Esto no es más que una historia falsa inventada por un juez”.

