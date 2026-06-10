Nueva green card laboral en EE.UU.: Uscis suma 16 categorías para residentes permanentes bajo Gold Card
La actualización expandirá el acceso a las personas que buscan la residencia y cumplen con los requisitos
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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) sumó 16 nuevas categorías de admisión para las solicitudes de inmigrantes basadas en el empleo bajo el programa Gold Card. La iniciativa, impulsada por el presidente Donald Trump, está disponible para las personas que realizan una donación al Departamento de Comercio y, en términos prácticos, funciona como una green card.
Uscis suma 16 categorías para residentes permanentes bajo el programa Gold Card
A través de un comunicado, la agencia encargada de procesar los trámites migratorios anunció las 16 nuevas categorías de admisión para la tarjeta dorada. Este programa, establecido por la Orden Ejecutiva 14351, impacta a los migrantes que realizan una donación, así como a su cónyuge e hijos.
De acuerdo con el texto del anuncio, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) crearon estas categorías para la Gold Card:
- G11 - Patrocinador independiente de tarjeta dorada de primera preferencia INA203(b)
- G12 - Cónyuge de G11 o G14
- G13 - Hijo/a de G11 o G14
- G14 - Patrocinador corporativo de tarjeta dorada de primera preferencia INA203(b)
- G16 - Patrocinador independiente de tarjeta dorada de primera preferencia INA203(b)
- G17 - Cónyuge de G16 o G19
- G18 - Hijo de G16 o G19
- G19 - Patrocinador corporativo de tarjeta dorada de primera preferencia INA203(b)
- G21 - Patrocinador independiente de tarjeta dorada de segunda preferencia INA203(b)
- G22 - Cónyuge de G21 o G24
- G23 - Hijo/a de G21 o G24
- G24 - Patrocinador corporativo de tarjeta dorada de segunda preferencia INA203(b)
- G26 - Patrocinador independiente de tarjeta dorada de segunda preferencia INA203(b)
- G27 - Cónyuge de G26 o G29
- G28 - Hijo de G26 o G29
- G29 - Patrocinador corporativo de tarjeta dorada segunda preferencia INA203(b)
Para quienes buscan la residencia permanente bajo el programa de la tarjeta dorada, la adición de 16 nuevas categorías abre el camino para el beneficio. No obstante, la aprobación sigue sujeta a verificaciones adicionales y al cumplimiento de otras condiciones.
Cuál es el estatus de quienes obtengan la Gold Card
Para las 16 nuevas categorías creadas bajo la tarjeta dorada, el sistema SAVE emitirá una respuesta inicial de “Residente Permanente Legal - Autorizado para Trabajar”. El Uscis deberá solicitar una verificación adicional en algunos casos particulares.
Mediante el proceso de verificación adicional, SAVE puede proporcionar información más detallada que incluye otros estatus o categorías migratorias que el individuo pueda tener, así como cualquier solicitud de inmigración que se encuentre pendiente.
Quiénes pueden aplicar a la Gold Card bajo las 16 nuevas categorías
Para aplicar al beneficio, los solicitantes deben cumplir los criterios de la tarjeta dorada. Según el anuncio de la Casa Blanca, es necesario:
- Realizar una contribución de 1 millón de dólares si la completa la persona en su propio nombre.
- Realizar una donación de US$2 millones si la hace una empresa en nombre de ese migrante.
Con el uso del sistema SAVE, la solicitud está sujeta a controles de seguridad, elegibilidad migratoria y demás requisitos legales aplicables.
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