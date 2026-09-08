En plena guerra dentro de la Corte Suprema de Brasil, un juez aparta al jefe de la Policía Federal de Lula

BRASILIA.– El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça ordenó este martes el apartamiento preventivo de Andrei Rodrigues, director general de la Policía Federal (PF) brasileña, designado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lo que marca una nueva escalada de la crisis institucional desatada por la guerra abierta dentro de la Corte.

El juez fundamentó la decisión, inédita, en hechos que calificó de “extrema gravedad”. Mendonça alega que la inteligencia de la propia fuerza lo sometió a “monitoreo sistemático” y “recolección dirigida” de información durante más de un mes, y que esos informes revisaron sus fallos y el trabajo de los investigadores policiales como si fueran un sumario interno. Su difusión pública, agrega, expuso medidas que tramitaban bajo secreto. Rodrigues, sostuvo el juez, tenía “pleno conocimiento” de la producción y del contenido del material.

Quien firma el apartamiento está en el centro de una guerra abierta dentro del máximo tribunal brasileño. El origen es el caso del liquidado Banco Master, la investigación por fraude sobre el exbanquero preso Daniel Vorcaro que Mendonça, indicado para integrar la Corte en 2021 por el expresidente Jair Bolsonaro, tiene a su cargo.

André Mendonça, izquierda, y Alexandre de Moraes, ambos magistrados del Supremo Tribunal Federal, actualmente enfrentados Eraldo Peres - AP

La semana pasada, el juez levantó el secreto de un informe de la PF con mensajes que Vorcaro le envió al ministro Alexandre de Moraes, el magistrado más poderoso de la Corte. Durante trece días de noviembre de 2025, según ese material basado en contenido de un celular incautado a Vorcaro durante las investigaciones del Master, el banquero le pidió a Moraes que frenara la liquidación del banco y el avance de la investigación, mediante capturas de pantalla de visualización única.

Dos días más tarde, Moraes, quien se mantiene en silencio sobre el contenido revelado por ese informe, contraatacó. Pidió al presidente del tribunal, Edson Fachin, que se investigue a Mendonça por improbidad administrativa, abuso de autoridad y crimen de responsabilidad. Lo acusa de romper la imparcialidad judicial para favorecer a “determinados grupos políticos”. Se apoyó en los informes de inteligencia que él mismo le encargó a la PF.

Mendonça subraya en la decisión de este martes que los documentos divulgados por Moraes son “apócrifos, sin membretes”, y se declaran a sí mismos “documentos de trabajo, sin valor probatorio”.

El jefe de la Policía Federal de Brasil, Andrei Passos Rodrigues, habla junto al ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Flavio Dino, durante una conferencia de prensa en el Palacio de Justicia de Brasilia. CARL DE SOUZA - AFP

Las dos denuncias cruzadas, entre Mendonça y Moraes, están hoy en manos del presidente del tribunal, Edson Fachin, que la semana pasada les dio cinco días a Moraes, a Mendonça y al jefe policial para explicarse.

La decisión de este martes alcanza también a Leandro Almada da Costa, director de Inteligencia Policial, área de la que depende la unidad que habría elaborado los informes. Fue notificada al ministro de Justicia y Seguridad Pública “para cumplimiento inmediato”, pero debe ser refrendada por la sala del STF que integra Mendonça, convocada a sesión virtual extraordinaria para este martes.

El fallo tiene impacto político directo sobre el Palacio presidencial del Planalto a menos de cuatro semanas de las elecciones. Rodrigues es un hombre de confianza de Lula y conduce la PF desde el inicio del actual mandato.