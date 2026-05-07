En qué consiste la propuesta de paz de 14 puntos entre EE.UU. e Irán, según un experto internacional

Tras el anuncio de Donald Trump, donde comunicó que las operaciones militares en Irán terminarían, desde el régimen iraní analizaban un acuerdo de paz de 14 puntos. En caso de que el pacto se consolide, la guerra llegaría a su fin y comenzarían las negociaciones en un plazo de 30 días, con el fin de la liberación del estrecho de Ormuz.

En este contexto, el analista internacional, Andrés Repetto explicó en LN+ profundizó en las últimas declaraciones del mandatario estadounidense en un escenario complejo en Medio Oriente.

“Yo creo que ambas partes están queriendo cerrar este capítulo. Trump, busca como quien estampa algo en una remera, estamparlo lo que pasó en Venezuela con Irán, y si Venezuela ocurrió en un día y ya estamos en el 69, claramente no parece ser la misma situación”, remarcó.