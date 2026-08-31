En un desafío a Occidente, Xi y Putin exhiben su alianza y reúnen en Asia a líderes enfrentados con Washington

BISKEK, Kirguistán.– En medio de guerras, sanciones y crecientes tensiones con Estados Unidos, China y Rusia exhibieron este lunes la solidez de su alianza y aprovecharon una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) para proyectar una visión de un mundo multipolar, con menos peso de Occidente.

El presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, se reunieron en Biskek, la capital de Kirguistán, al margen de la cumbre del bloque que reúne a algunas de las principales potencias de Asia. En el encuentro también participan el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, el primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, entre otros dirigentes.

“La cooperación estratégica entre Rusia y China constituye un modelo de relaciones entre Estados”, afirmó Putin al recibir a Xi, en una muestra del estrechamiento de los vínculos entre dos países que mantienen una posición cada vez más desafiante frente a Washington.

Los presidentes de Rusia y China volvieron a exhibir su sintonía en una cumbre marcada por las tensiones con Estados Unidos Li Xiang - XinHua

Xi, por su parte, dijo estar “feliz” de encontrarse con Putin y afirmó que las relaciones bilaterales se han vuelto “más sólidas”, con perspectivas “aún más prometedoras”. El mandatario chino sostuvo que el mundo atraviesa un período de creciente incertidumbre e imprevisibilidad y llamó a avanzar hacia un “mundo multipolar igualitario y ordenado”.

La reunión se produce en un momento especialmente sensible para ambos gobiernos. Rusia continúa su guerra contra Ucrania y permanece sometida a un amplio régimen de sanciones occidentales, mientras que China enfrenta crecientes tensiones comerciales con Estados Unidos. Irán, otro socio de Moscú y Pekín, atraviesa además una nueva escalada militar con Washington.

Más negocios que Ucrania

Pese al peso de la guerra en Ucrania y de la crisis en Medio Oriente, el encuentro entre Putin y Xi estuvo dominado por la cooperación económica y comercial.

El Kremlin informó que los dos mandatarios analizaron brevemente las principales cuestiones internacionales, pero que estas no fueron el eje de la conversación. Putin destacó las oportunidades para profundizar los vínculos en energía, industria, espacio, transporte y logística.

Uno de los proyectos mencionados fue la Ruta Marítima del Norte, que bordea el litoral ártico ruso y conecta China con Europa. A mediados de agosto, la compañía naviera china Sea Legend inauguró la primera línea regular de buques portacontenedores por esa vía, que Pekín denomina la “Ruta de la Seda del hielo”.

La Ruta Marítima del Norte permite reducir el tiempo de navegación entre Asia y Europa y adquirió importancia para las exportaciones rusas hacia China Vladimir Voronin - AP

El deshielo estacional permite utilizar durante parte del año una ruta que puede reducir aproximadamente a la mitad el tiempo de navegación entre Asia y Europa, de unos 40 a 20 días, al evitar pasos estratégicos como el canal de Suez y el estrecho de Bab el Mandeb.

La vía también adquirió importancia para Rusia como alternativa para sus exportaciones de petróleo hacia China, al permitir evitar algunas rutas marítimas donde sus buques pueden quedar expuestos a controles vinculados a las sanciones occidentales.

“Las relaciones ruso-chinas se están desarrollando con éxito en todas las áreas”, afirmó Putin, que destacó los proyectos conjuntos y las perspectivas de nuevos acuerdos. Xi sostuvo que los dos países continuarán consolidando los fundamentos de su relación y orientándola hacia un desarrollo de mayor nivel.

Putin, Xi y los socios de Washington

La composición de la cumbre de la OCS refuerza el mensaje político. Rusia e Irán están directamente involucrados en conflictos militares con fuerzas respaldadas o lideradas por Estados Unidos, mientras que China e India mantienen una creciente disputa comercial con Washington.

Pezeshkian, cuyo país volvió a intercambiar ataques con Estados Unidos después de un período de relativa calma, aseguró desde Biskek que Teherán no busca prolongar la guerra.

“Continuar la guerra no está en nuestro interés ni en el de la región”, dijo durante una reunión con Modi. El presidente iraní afirmó que su gobierno intenta encontrar una salida mediante el diálogo y pidió evitar una expansión de la inseguridad y el conflicto.

Sus declaraciones se produjeron después de ataques estadounidenses contra la isla iraní de Larak, que dejaron dos muertos y varios heridos, según la agencia oficial IRNA. Irán, a su vez, afirmó haber atacado con drones bases en Emiratos Árabes Unidos y Jordania utilizadas, según Teherán, por militares estadounidenses.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, se reúne con el presidente ruso, Vladímir Putin, al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Biskek - - Kremlin DPA

A su vez, Modi buscó mantener su tradicional posición de equilibrio. Durante una reunión con Putin, el primer ministro indio afirmó que Nueva Delhi respalda “toda iniciativa de paz” para Ucrania.

“Debemos pasar de una guerra sin fin al fin de la guerra”, afirmó Modi.

Putin, según su vocero Dmitri Peskov, valoró los esfuerzos de cualquier país que pueda contribuir a alcanzar la paz, aunque el Kremlin volvió a responsabilizar a Kiev por la falta de avances en las negociaciones.

Un frente cada vez más amplio

La OCS nació como un mecanismo de cooperación regional, pero bajo el liderazgo de China y Rusia se convirtió también en una plataforma para cuestionar el predominio de las instituciones y alianzas occidentales.

Xi llamó a los países miembros a reforzar la cooperación y a impulsar una reforma de la gobernanza global. La organización, sostuvo, tiene la responsabilidad de preservar la estabilidad regional y promover el desarrollo.

El encuentro se produce además mientras Washington incrementa la presión económica sobre Irán y mantiene una guerra comercial con China, en tanto Rusia continúa buscando mercados y rutas alternativas para sortear las sanciones por la invasión de Ucrania.

En ese escenario, la imagen de Putin junto a Xi, Pezeshkian, Modi y otros dirigentes asiáticos sirve como demostración de que Moscú no está aislado en el escenario internacional, pese a las sanciones occidentales.

Putin destacó las oportunidades de cooperación con China en la Ruta Marítima del Norte VYACHESLAV PROKOFYEV - POOL

La guerra de Ucrania volverá previsiblemente al centro de las conversaciones el martes, cuando Putin se reúna con Erdogan y Pezeshkian.

Mientras tanto, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó haber mantenido una conversación telefónica con los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, y dijo que analiza con ellos una posible visita a Kiev.

Por otro lado, el ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, se reunió en Estados Unidos con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, para discutir el plan de paz impulsado por Trump.

Agencias AFP y ANSA