Rusia amenaza a Reino Unido mientras el director de la CIA advierte al Kremlin que no ataque a miembros de la OTAN

MOSCÚ.– Rusia advirtió el jueves que podría atacar objetivos militares de Gran Bretaña tanto dentro ‌como fuera de Ucrania, ‌en ⁠respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos situados en territorio ruso con misiles de crucero británicos de largo alcance.

La advertencia, formulada ​por la ⁠portavoz ⁠del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajarova, en una rueda de prensa ​celebrada en Moscú, ha sido la más contundente de este tipo ‌que Rusia ha dirigido hasta la fecha ​a Reino Unido, estado miembro de ​la OTAN y aliado incondicional de Ucrania.

Banderas ucranianas ondean mientras se eleva humo sobre el centro de la ciudad tras un ataque ruso contra Kiev, Ucrania Efrem Lukatsky - AP

Al mismo tiempo, sin embargo, el Kremlin calificó el jueves de “historias alarmistas” las informaciones de la prensa norteamericana de que una inusual visita del director de la CIA esta semana a Moscú tuvo por objeto disuadir a Rusia de atacar a la OTAN.

“Actualmente se publican muchas noticias alarmistas. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con la realidad ni con las intenciones de Rusia”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien afirmó que Moscú enfrenta una “agresión” de los países europeos.

El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió el martes en Moscú con oficiales rusos de inteligencia.

El diario Wall Street Journal (WSJ) y la cadena CBS informaron el miércoles que Ratcliffe buscó disuadir a Rusia de atacar un país miembro de la OTAN, ya que las evaluaciones de la inteligencia indicaron que Moscú podría intentar poner a prueba a la alianza.

Un propietario observa los daños en su casa, afectada por un ataque aéreo ruso cerca de Kiev, Ucrania Efrem Lukatsky - AP

El WSJ detalló que el presidente ruso, Vladimir Putin, podría tratar de poner a prueba la determinación de la OTAN con un ataque limitado contra un país aliado en los próximos años.

Las declaraciones del Kremlin se producen además después de una nueva andanada de ataques rusos contra ciudades de toda Ucrania con misiles y drones en una ofensiva que empezó después del anochecer el miércoles y continuó hasta el jueves, con explosiones resonando alrededor de la capital, Kiev, durante la mañana.

Funcionarios ucranianos afirman que Rusia acumula misiles y lanza ataques de gran envergadura cada pocos días, con la esperanza de agotar las defensas ucranianas por el simple peso de los números. En respuesta, Ucrania ha atacado objetivos de alto perfil en territorio ruso en un contexto de destrucción mutua.

La advertencia rusa a Gran Bretaña

Zajarova afirmó que Londres está “a un paso” de convertirse en cómplice legal de lo que denominó como “terrorismo” contra la población civil rusa, algo que, según ella, tendrá “consecuencias catastróficas” a menos que Reino Unido ​cambie de rumbo.

“Hemos advertido en repetidas ocasiones de que cualquier instalación y equipo militar británico en Ucrania ⁠y más allá de sus fronteras podría ser objeto de ataques en respuesta a los ataques ‌ucranianos contra territorio ruso llevados a cabo con armas británicas”, afirmó la portavoz.

Humo se eleva sobre depósitos de almacenes tras un ataque aéreo ruso en Kiev, Ucrania Efrem Lukatsky - AP

“Proponemos que los dirigentes británicos analicen una vez más de forma detenida la situación y abandonen de inmediato, de la manera más resuelta e inequívoca, la línea hostil y agresiva, que solo puede (...) crear el riesgo de que el conflicto se intensifique ‌hasta alcanzar un nivel completamente nuevo”, añadió.

Zajarova lanzó su advertencia un día después ⁠de que Rusia acusara a Kiev de disparar misiles británicos Storm Shadow ‌contra un centro comercial en la ciudad de Donetsk, controlada ⁠por Rusia, en el este de Ucrania, en ⁠un ataque que, según afirmó, causó heridos entre la población civil, incluidos chicos.

Bomberos apagan un incendio en depósitos de almacenes tras un ataque aéreo ruso en Kiev, Ucrania Efrem Lukatsky - AP

El Kremlin afirmó el lunes que Reino Unido está echando “leña al fuego” de forma metódica después de que Londres anunciara que permitirá a Kiev acceder a ‌tecnología clasificada para iniciar su propia producción ​de misiles de crucero Storm Shadow, capaces de llevar a cabo ataques en el interior de Rusia.

Francia ya ha dado su consentimiento para conceder la licencia de la tecnología de este ‌misil europeo.

Agencias AP, AF, Reuters y Xinhua