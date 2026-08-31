Irán atacó objetivos de EE.UU. por primera vez en un mes y Trump prometió una respuesta feroz

TEHERÁN.– Irán atacó el lunes objetivos militares de Estados Unidos en Medio Oriente en represalia a una serie de bombardeos norteamericanos sobre una isla iraní en el estrecho de Ormuz, en el primer intercambio de fuego entre ambos países en un mes. Horas más tarde, el presidente norteamericano, Donald Trump, afirmó en un intercambio con Fox News que Estados Unidos responderá a los ataques del régimen islámico.

Seis meses después del inicio del conflicto, Irán mantiene cerrado el estratégico estrecho y Washington persiste con un contra-bloqueo naval contra puertos de Irán.

Se reanuda el intercambio de fuego en Medio Oriente.

Tras el nuevo intercambio de fuego, Trump calificó al régimen islámico de “nación fallida” y aseguró que su liderazgo está “en completo desorden”.

“Irán es oficialmente una nación fallida. ¡Está muerto! No tienen armada, ni fuerza aérea, ni moneda, no pagan a sus soldados ni a su policía, la inflación es del 300%, y su liderazgo está en completo desorden e incapaz de representar adecuadamente al país", escribió el mandatario republicano en su cuenta de Truth Social el lunes.

Captura de pantalla de la publicación de Trump. Fuente: Truth Social

Durante la pausa en los combates, Estados Unidos ha estado intensificando la presión económica sobre el régimen islámico con la esperanza de forzar concesiones incluida la reapertura del vital estrecho al transporte marítimo, pero el domingo atacó lanzacohetes iraníes en la pequeña isla de Larak.

“Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una acción limitada y precisa contra fuerzas de la Guardia Revolucionaria [de Irán] que representaban una amenaza inminente en el estrecho de Ormuz”, escribió en X el Comando Central del Ejército norteamericano.

Ese ataque causó dos muertos y dos heridos, según la agencia de noticias iraní Tasnim.

🚫CLAIM: Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) claimed in a recent statement that strikes by U.S. forces to prevent the IRGC from placing mines in the Strait of Hormuz were an “act of aggression.” This claim is absolutely FALSE.



✅FACT: U.S. forces took limited,… pic.twitter.com/XLx8xNTHto — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 31, 2026

En represalia, la Guardia Revolucionaria anunció haber lanzado misiles balísticos contra dos bases aéreas militares estadounidenses en Jordania, aliada de Washington, causando “graves daños”. El Ejército jordano dijo que había interceptado ocho misiles, sin precisar su procedencia.

Teherán también señaló el lunes que atacó personal militar estadounidense en una base aérea en Emiratos Árabes Unidos utilizando “decenas de drones”, según la televisión estatal. Emiratos, en tanto, aseguró haber “respondido” a un dron procedente de Irán, detectado en sus aguas territoriales.

Se reanuda el intercambio de fuego en Medio Oriente.

Después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero, el régimen islámico reaccionó cerrando prácticamente el estrecho de Ormuz –por el que en tiempos de paz pasaba una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo–, y atacando a los aliados norteamericanos en la región.

A medida que se reanudaron los combates, el precio del crudo Brent, el estándar internacional, subió por encima de los 90 dólares, alrededor de un 25% más que al inicio de la guerra, lo que presenta un problema creciente para el presidente norteamericano de cara a las elecciones de medio término.

La estrategia de la presión económica

Washington aseguró que sus ataques tenían como objetivo impedir que Irán colocara más minas marinas en el estrecho de Ormuz, pocos días después de haber anunciado que había completado la limpieza de explosivos en la zona.

Teherán, por su parte, rechazó la acusación norteamericana y aseguró que el enfrentamiento “no tuvo nada que ver con la colocación de minas”.

“La afirmación de los estadounidenses de que con el ataque de anoche pretendían impedir que Irán colocara minas en el estrecho de Ormuz, y que lo consiguieron, es pura fantasía y pura ficción”, declaró el lunes una fuente militar a la agencia de noticias Tasnim.

Una mujer pasa junto a un mural en una calle de Teherán ATTA KENARE - AFP

Estos ataques se producen tras semanas en las que las hostilidades habían perdido intensidad. El gobierno de Trump había privilegiado la “guerra económica” frente a los bombardeos sobre Irán. Sin embargo, hubo intercambios esporádicos de disparos en la región, sobre todo en y alrededor de Ormuz.

“No buscamos la guerra, pero daremos una respuesta contundente a los agresores”, declaró el presidente iraní, Masud Pezeshkian, en un comunicado citado por la televisión estatal.

Pezeshkian habló antes de viajar a Kirguistán para la cumbre de un bloque que, junto con el presidente ruso, Vladimir Putin, el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro indio, Narendra Modi, busca ser una contrainfluencia frente a Occidente.

Se observan embarcaciones en el estrecho de Ormuz, frente a la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el sur de Irán ATTA KENARE - AFP

Mientras tanto, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se prepara para encabezar reuniones de los ministros de finanzas del Grupo de los 20 en Carolina del Norte el lunes y el martes en momentos en que Washington presiona a otros países para que ayuden a aislar económicamente a Irán.

La nueva estrategia se centra en amenazas de castigar a cualquier país o entidad que continúe haciendo negocios con Teherán.

Mensajes escritos junto a fotografías del líder supremo iraní, el ayatollah Mojtaba Khamenei, y de su padre, el fallecido líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, en Teherán Vahid Salemi - AP

Trump subrayó la semana pasada que “no estoy apurado” por volver a sentar a Irán a la mesa de negociaciones, y continúa sosteniendo que el liderazgo de Teherán está contra las cuerdas.

Sin embargo, los nombramientos en la cúpula de seguridad de Irán en el último mes han señalado la desafiante postura del régimen tras capear décadas de sanciones, así como una falta de tolerancia a la disidencia en casa.

Ataques a aliados de Washington en el Golfo

Un alto el fuego en abril puso fin a cerca de 40 días de intensos bombardeos desde el inicio de la guerra, y en junio se alcanzó un protocolo de acuerdo destinado a poner fin definitivamente al conflicto. Pero éste quedó en el olvido en julio tras la reanudación de las hostilidades. Las negociaciones están desde entonces en punto muerto.

La guerra es profundamente impopular en la opinión pública norteamericana, con las elecciones de mitad término previstas para noviembre, que podrían poner fin al control del Partido Republicano en las dos cámaras del Congreso.

Imágenes iraníes del presunto ataque a una base norteamericana en Jordania.

En un breve comunicado el lunes, el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos indicó que “se ocupó” de un dron que fue detectado sobre sus aguas mientras se aproximaba desde Irán. No hubo reportes de daños.

“Esta peligrosa escalada constituye una flagrante violación de la soberanía, la seguridad y la estabilidad de Emiratos Árabes Unidos, y una amenaza directa a la seguridad de sus ciudadanos y residentes”, dijo el ministerio.

Un hombre conduce junto a una pancarta con un retrato del líder supremo iraní, el ayatollah Mojtaba Khamenei, en el centro de Teherán Vahid Salemi - AP

La cartera emitió posteriormente un segundo comunicado negando una afirmación del Ejército iraní de que la base aérea de Al Menhad en Dubái había sido atacada.

Hace dos semanas, Emiratos suspendió todo el comercio con Irán después de decir que dos misiles disparados contra el tráfico marítimo cayeron sin causar daños en el Golfo Pérsico. Irán negó el ataque.

Agencias AP, AFP y ANSA