Encontraron muerta a una influencer brasileña y su pareja e investigan un doble crimen narco

La influencer brasileña Ulissias Marcelli, de 30 años, y su novio Vinícius Souza de Carvalho, de 28, fueron encontrados muertos en los últimos días en la carretera rural de Porto Seguro, en el estado brasileño de Bahía.

El hallazgo se produjo el pasado sábado en un camino del distrito de Vera Cruz y cuando faltaban pocos días para la participación de Marcelli como presentadora del Festival Rock Gaya, un evento de música y arte en la región, según informó el medio O Globo.

Los cuerpos de la influencer y su pareja fueron hallados con impactos de bala

Hasta el momento no se produjeron detenciones vinculadas al caso. El caso quedó bajo la competencia de la Primera Comisaría Territorial de Porto Seguro. De acuerdo con las investigaciones preliminares del doble crimen, las víctimas fueron baleadas.

Los investigadores barajan la hipótesis de que la pareja pudo haber estado cautiva antes de ser ejecutada en la carretera rural.

En las redes de la influencer dominaba el look gótico

Entre las hipótesis principales, la policía busca determinar si el doble homicidio está vinculado a una supuesta deuda relacionada con el narcotráfico o una represalia por la posible venta no autorizada de estupefacientes por parte de una organización criminal que opera en esa región del estado.

Quién era Ulissias Marcelli

Conocida por su look gótico y acrobacias de fuego, la creadora de contenidos era una figura activa en las redes sociales, donde contaba con alrededor de 20.000 seguidores. La mujer se identificaba bajo el seudónimo de “Miss Tattoo” y compartía su pasión por el motociclismo.

Además de su faceta como influencer, Ulissias desarrolló una carrera profesional como “artista de fuego”, una disciplina que consiste en la realización de coreografías mediante la manipulación de las llamas en eventos públicos y privados.

Ulissias Marcelli y una de sus acrobacias de fuego

La víctima, que residía en el barrio de Tabapiri, en Porto Seguro, era madre de un adolescente de 13 años y se encontraba en un momento de crecimiento en su carrera dentro del sector de eventos.

Pocos días antes de su fallecimiento había sido confirmada oficialmente como una de las presentadoras del Rock Gaya Festival, un evento independiente de relevancia regional programado para el próximo 25 de julio.

La organización del festival emitió un comunicado para expresar su pesar por el asesinato de la influencer. “Hoy, nuestros corazones están más apesadumbrados que nunca. El jueves compartimos con alegría que Ulissias formaría parte del Festival Rock Gaya como uno de nuestros presentadores. Hoy, con profunda tristeza, nos despedimos de ella”, manifestaron los responsables del evento.