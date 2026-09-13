Encontraron muerto al primo de Keiko Fujimori en su departamento en Lima

Ysidro Fernando Kagami Fujimori, primo de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, fue hallado muerto el domingo en el edificio donde residía solo, en el distrito limeño de La Molina, según consignó El Comercio.

De acuerdo con el acta policial, el fallecimiento habría ocurrido varios días antes del hallazgo. Habrían sido los vecinos quienes dieron el aviso a las autoridades, que trabajan para determinar la fecha exacta de la muerte.

Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa del deceso y el caso continúa bajo investigación. En las próximas horas, peritos criminalístico trabajarán en el inmueble para reconstruir lo ocurrido en los días previos.

Ysidro Fernando Kagami Fujimori, primo de la presidenta Keiko Fujimori, fue hallado muerto en su departamento de Lima

Kagami Fujimori era hijo de Juana Fujimori, hermana del expresidente Alberto Fujimori, y de Ysidro Kagami Jiraku. Según consignó El Comercio, se desempeñó como consultor de servicios en la región de Cajamarca.

Aquella misma información puede ser ratificada también según lo expuesto en su perfil de LinkedIn, donde el familiar de la jefa de Estado dice ser “asesor de servicios de Tower and Tower S.A.” -una empresa especializada en la gestión y disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos- desde octubre de 2018.

Ni Keiko Fujimori ni otros integrantes de la familia se pronunciaron públicamente hasta ahora sobre el caso.

Los últimos dos decesos dentro del clan Fujimori habían tenido lugar en 2024 y 2021. Se trató de los padres de la actual mandataria peruana, el expresidente Alberto Fujimori y la ex primera dama Susana Higuchi.

Ni Keiko Fujimori ni otros integrantes de la familia se pronunciaron públicamente hasta ahora sobre el caso CONNIE FRANCE - AFP

Higuchi falleció hace cinco años atrás -un 8 de diciembre- en un hospital de Lima, donde se encontraba internada luego de que profesionales de la salud le detectaran un cáncer, cuyo tipo no fue especificado.

“Después de una dura lucha contra el cáncer, nuestra madre, Susana Higuchi, acaba de partir al encuentro de Dios. Estuvo rodeada del amor de nosotros sus hijos y de sus nietos hasta el último momento. La encomendamos a la Virgen de la Inmaculada Concepción hoy en su día”, escribió la actual jefa de Estado entonces en Twitter.

El exmandatario, por su parte, falleció en septiembre de 2024 en su casa de San Borja, donde vivió con su hija Keiko y sus nietas en sus últimos días. Su estado de salud era “delicado”, habían precisado medios locales.

Los últimos dos decesos dentro del clan Fujimori habían tenido lugar en 2024 y 2021. Se trató de los padres de Keiko, el expresidente Alberto Fujimori y la ex primera dama Susana Higuchi

El exjefe de Estado fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por los homicidios calificados de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y por los secuestros agravados del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti, detenidos ilegalmente el 5 de abril de 1992, cuando Fujimori dio un autogolpe de Estado.

Además, acumuló otras tres condenas firmes: por el allanamiento ilegal de la casa de Trinidad Becerra, esposa de su exasesor Vladimiro Montesinos; por el pago de US$15 millones a Montesinos en concepto de CTS; y por los pagos ilegales a congresistas, el espionaje a políticos y periodistas y la compra de Cable Canal de Noticias y de la línea editorial del diario Expreso.

El 24 de diciembre de 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó un indulto humanitario, luego de que una junta médica recomendara su liberación por una “enfermedad progresiva, degenerativa e incurable”. La decisión fue cuestionada porque se produjo días después de que Kenji Fujimori y otros congresistas de Fuerza Popular votaran en contra de la vacancia de Kuczynski.

El exmandatario falleció en septiembre de 2024 en su casa de San Borja, donde vivió con su hija Keiko y sus nietas en sus últimos días RENATO PAJUELO - AFP

En octubre de 2018, el juez de la Corte Suprema Hugo Núñez Julca anuló el indulto y ordenó la captura de Fujimori para que regresara a prisión. En diciembre de 2023, sin embargo, el Tribunal Constitucional ordenó su “inmediata libertad” y restituyó los efectos del indulto.