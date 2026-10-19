Entre el hockey y la política: la historia de amor de Nicolás Keenan y Rob Jetten

Este lunes, Nicolás Keenan y Rob Jetten anunciaron que serán padres a través de un posteo en Instagram en donde enseñaron las fotos de la primera ecografía. De este modo y después de someterse al proceso de subrogación de vientre, el argentino y el primer ministro de los Países Bajos darán un paso más en su relación, que empezó en 2022 cuando se cruzaron en un supermercado.

En la publicación escribieron: “Alguien muy especial viene en camino. Nos vemos en 2027, chiquito. No existen palabras lo suficientemente grandes para dar las gracias a nuestra donante de óvulos, a nuestra gestante, Lisa, y a sus respectivas familias. Nada de esto sería posible sin ustedes”.

El posteo de Rob Jetten y Nicolás Keenan

La historia de amor Nicolás Keenan y Rob Jetten

Nicolás Keenan tiene 28 años y juega en HC Klein Zwitserland, en La Haya, Países Bajos. Su vínculo nació en 2022 mientras el político estaba en una casa muy cerca de la del deportista. El único lugar que tenían para cruzarse era el supermercado, sitio donde se vieron por primera vez y fue un flechazo.

“Es bastante gracioso. A él, por un tema de seguridad, lo tuvieron en una casa que estaba en mi barrio. Nos cruzábamos por el supermercado y... un poquito de amor moderno… Me tiró un like, le devolví el like y después, reacción, reacción”, reveló el argentino en una entrevista para la TV Pública al detallar cómo comenzó la historia de amor.

Nicolás Keenan habla sobre su relación con el político neerlandés

“Cuando me empezó a hablar, le pregunté a un compañero mío quién era y me dijo ‘no, bolu*** es un político holandés’. Así que nada. Ahí empezamos a hablar y empecé a conocerlo un poquito más”, agregó.

En 2024 su noviazgo se volvió viral en las redes sociales y desde entonces decidieron no ocultarse del ojo de la prensa nacional y europea. Cuando el político asumió en febrero de este año el cargo de Primer Ministro, la noticia ganó relevancia fuera de las fronteras neerlandesas y argentinas y sus fans asociaron su historia con la de películas románticas.

Rob Jetten junto a Nico Keenan en el último Mundial de hockey disputado en Países Bajos el pasado agosto (Photo by Bas CZERWINSKI / ANP / AFP) / Netherlands OUT BAS CZERWINSKI - ANP

Así como con Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo de Orange, ahora otro argentino conquistó a una figura importante del gobierno neerlandés.

En ese sentido, el deportista reconoció en su momento: “Fue gracioso. Nos compararon con muchas películas o cosas así. Pero la verdad es que está bueno que se visibilicen cosas así, que también hay deportistas del colectivo (LGTB) adentro del comité argentino”.

En aquella entrevista, Keenan reconoció: “A mí me llegaron a decir que nunca llegaría a estar acá por ser quien soy, así que eso. Que nadie nunca les diga que por ser quien son o por amar a quien quieran amar, no pueden llegar a un juego olímpico. Hoy yo estoy acá. Soy uno de los primeros, pero espero definitivamente no uno de los últimos”.

Rob Jetten es uno de los políticos de mayor ascendencia en Países Bajos. Líder del partido D66, quien celebró en octubre del año pasado su victoria en las elecciones contra la extrema derecha de Geert Wilders.

La pareja lleva un noviazgo de cuatro años y ahora confirmaron que serán padres (Fuente: Instagram/@nicokeenan)

En febrero de este año, Rob Jetten asumió la jefatura de gobierno en los Países Bajos tras un intenso proceso electoral. A sus 38 años, el dirigente centrista ocupa el cargo de primer ministro más joven en la historia de la nación europea.

Después de cuatro años de vivir en pareja, el jugador de hockey y el político serán papás. Esperan el nacimiento de su bebé para el año próximo. Debajo del posteo que hicieron en conjunto en Instagram, también tuvo los testimonios de Jetten y Lisa.

Rob Jetten, Lisa -gestante- y Nicolás Nicolás Keenan

Por parte del dirigente político neerlandés, el foco estuvo puesto en la gestante, que fue partícipe fundamental para lograr el anhelo de la pareja.

“Estamos inmensamente agradecidos con nuestra donante de óvulos, nuestra gestante y sus respectivas familias por ayudarnos a hacer realidad este sueño”, expresó Jetten.

En el mismo tono emotivo, Lisa empatizó con el sentimiento de Keenan y Jetten. “Mi familia y yo estamos inmensamente felices de poder contribuir a que el sueño de Rob y Nico se haga realidad”, dijo.