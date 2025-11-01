La historia de amor de Nicolás Keenan y Rob Jetten: del flechazo en un supermercado a estar en boca de todos
El integrante del equipo de hockey Los Leones y el político neerlandés están juntos desde 2022; las imágenes de los últimos días que reflejan su apoyo incondicional
- 4 minutos de lectura'
Rob Jetten, el dirigente centrista holandés, celebró el viernes 31 de octubre la victoria de su partido D66 en las reñidas elecciones legislativas, tres días después de la votación. Su formación se impuso a la extrema derecha de Geert Wilders, por lo que se posiciona para ser el primer ministro más joven de la historia. Aunque su nombre tiene peso en el ámbito político, el neerlandés de 38 años también estuvo en el centro de la escena internacional por su romance con el deportista argentino Nicolás Keenan.
“Estoy increíblemente feliz de que fuimos el partido más votado en estos comicios. Se trata de un resultado histórico para el D66. Al mismo tiempo, siento una gran responsabilidad”, expresó Jetten tras adjudicarse el triunfo. Pero, detrás de aquel resultado también estaba su pareja, el deportista argentino Nicolás Keenan, a quien le dedicó un romántico posteo en redes.
“Querido Nico, gracias por tu apoyo incondicional. Sin vos no puedo”, escribió en la descripción de la publicación que realizó en su cuenta de Instagram, en la cual tiene más de 256.000 seguidores. Acompañó sus palabras con dos fotos: en la primera se los ve fundirse en un abrazo, mientras que en la segunda, Jetten le acaricia el pelo, en plena celebración del partido liberal.
“Te amo Sr. Jetten”, le contestó el argentino de 28 años junto a tres emojis de enamorado.“Casémonos”, le devolvió el político como respuesta. El romántico ida y vuelta en redes hizo que los que se sumaran a este capítulo se preguntaran cuál es la historia de amor entre quien se encamina a convertirse en el Primer Ministro más joven de la historia y el integrante de la selección masculina de hockey sobre césped de la Argentina.
El deportista de 28 años juega en HC Klein Zwitserland, un equipo de hockey profesional con sede en La Haya, Países Bajos. En 2022 conoció al dirigente y el flechazo fue inmediato. “Es bastante gracioso, a él por tema de seguridad lo tuvieron en una casa que estaba en mi barrio. Nos cruzábamos por el supermercado y un poquito de amor moderno… Me tiró un like, le devolví el like y después, reacción, reacción”, reveló el argentino en una entrevista para la TV Pública. “Cuando me empezó a hablar, le pregunté a un compañero mío quién era. Y me dijo ‘no, bolu*** es un político holandés’. Así que nada. Ahí empezamos a hablar y empecé a conocerlo un poquito más”, agregó.
Pero, la oficialización del vínculo llegó en 2024, momento en que acapararon la atención internacional tras volverse virales en las redes sociales. De inmediato, los usuarios compararon su historia de amor con la de dos relatos de ficción muy populares: Heartstopper y Red, White & Royal Blue. Además, para muchos su vínculo guarda semejanzas con el de la argentina Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo de los Países Bajos.
En ese sentido, el deportista reconoció: “Fue gracioso. Nos compararon con muchas películas o cosas así. Pero la verdad es que está bueno que se visibilicen cosas así, que también hay deportistas del colectivo adentro del comité argentino”.
Por último, reflexionó sobre los prejuicios que giran en torno al deporte y al colectivo LGBT: “A mí me han llegado a decir que nunca llegaría a estar acá por ser quien soy, así que eso. Que nadie nunca les diga que por ser quien son o por amar a quien quieran amar, no pueden llegar a un juego olímpico. Hoy yo estoy acá. Soy uno de los primeros, pero espero definitivamente no uno de los últimos”.
