Es hora de que los israelíes se deshagan de su Trump

NUEVA YORK.– Queridos israelíes:

Como saben, acabamos de celebrar una de las elecciones más extraordinarias de nuestra historia.

Esta fotografía muestra una valla publicitaria antiestadounidense y antiisraelí en llamas, en la que aparecen el enviado especial estadounidense Steve Witkoff, el presidente estadounidense Donald Trump, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el vicepresidente estadounidense JD Vance ATTA KENARE - AFP

Estadounidenses de todas las tendencias políticas se levantaron para rechazar a un presidente que creía que haber sido elegido lo convertía en intocable: libre de abusar de nuestras instituciones más sagradas, libre de nombrar a aduladores incompetentes para los cargos más importantes del gabinete, libre de utilizar su puesto para enriquecerse a sí mismo, a sus compinches y a sus hijos, libre de transformar la política exterior de Estados Unidos, que antes implicaba la obligación de pagar cualquier precio y soportar cualquier carga en defensa de la libertad, en un negocio de acuerdos con dictadores; libre de matar involuntariamente a más de 120 niños en una escuela primaria de Irán y nunca disculparse; libre de despedir a generales porque no anteponían su política al deber con su país, libre de afirmar que cualquier elección que perdiera había sido “robada” y libre de pervertir un noble Departamento de Justicia hasta convertirlo en su perro de presa personal para librar una guerra judicial contra sus adversarios.

¿Les suena familiar alguna de estas cosas?

Bueno, nosotros derrotamos a nuestro Benjamin Netanyahu. Ahora es el momento de que ustedes derroten al suyo.

En nuestro sistema, no podemos echar a nuestro Bibi del poder en unas elecciones de mitad de mandato, pero lo habríamos hecho si hubiéramos podido. Después de sus recientes elecciones generales, ustedes sí pueden hacerlo. La oportunidad está ahora mismo frente a ustedes, y si la desperdician por las mezquinas disputas entre sus partidos de oposición, que cuentan con los votos necesarios para liberar finalmente a Israel de las garras del peor líder de la historia judía, estarán invitando a un futuro de crisis permanente con su aliado más importante.

Una vista aérea muestra una valla publicitaria de campaña con la imagen del primer ministro Benjamin Netanyahu, del partido Likud, y del presidente estadounidense Donald Trump en Tel Aviv JACK GUEZ - AFP

Porque los estadounidenses no se limitaron a celebrar elecciones. Protagonizaron una rebelión: una rebelión contra la indecencia, una rebelión contra la impunidad, una rebelión contra la corrupción del presidente Trump, el mismo hombre al que Netanyahu llamó “el mayor amigo que el Estado de Israel haya tenido jamás en la Casa Blanca”.

Así que Israel también salió perdiendo en nuestras elecciones, y por partida doble. Primero, porque a los ojos de muchos estadounidenses, su país es visto ahora como aliado de este hombre odioso al que acabamos de repudiar; y segundo, porque este hombre odioso fue fiel a su naturaleza: para salvarse a sí mismo a último momento, los traicionó. Intentó contrarrestar el atractivo del demócrata de Michigan Abdul El-Sayed al prometer abruptamente que pondría fin a los 3800 millones de dólares anuales de ayuda militar estadounidense a Israel “antes de fin de año”.

Sí, el mayor amigo que Israel haya tenido jamás prometió poner fin a toda la ayuda militar en unos pocos meses, mientras ustedes se encuentran en medio de una guerra en múltiples frentes que Netanyahu ha mantenido deliberadamente abierta en varios frentes para debilitar su capacidad de oponerse a él. Trump hizo esto porque percibió que su amistad con ustedes se había convertido en una desventaja entre muchos votantes republicanos jóvenes.

El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu (izquierda) llegan a una conferencia de prensa en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, D.C ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

Que Trump creyera que una maniobra tan cínica le permitiría ganarse rápidamente y de manera oportunista el favor de sus bases es apenas una señal de lo que les espera si no cambian de rumbo. Si tienen alguna duda, basta con leer lo que dijo su vicepresidente, JD Vance, la mañana siguiente a las elecciones: el apoyo a Israel es una de las cuatro razones por las que perdió el Partido Republicano.

Atención: Vance, que vendió su alma a Trump para convertirse en vicepresidente, los vendería a ustedes por un titular fácil. De hecho, acaba de hacerlo.

Algunos de nosotros llevamos años intentando advertirles sobre esto: que convertir a Israel en un motivo de división en la política estadounidense, alineándose con los republicanos de derecha y los cristianos evangélicos y abandonando a los demócratas y a los judíos liberales, terminaría persiguiéndolos algún día. Eso ocultaría la pérdida más amplia de apoyo a un Israel que intenta anexarse Cisjordania.

Pero el lobby proisraelí AIPAC, que hace mucho tiempo entregó su alma a Netanyahu, ocultó la erosión del apoyo a Israel en Estados Unidos; una generación de débiles dirigentes judíos estadounidenses se la ocultó a ustedes, y Bibi y su antiguo embajador en Washington durante muchos años, Ron Dermer, también se la ocultaron.

Bueno, ya no es posible seguir ocultándola. Dos tercios de los demócratas, según una encuesta de Gallup de febrero, simpatizaban más con los palestinos que con los israelíes. Entre los republicanos de entre 18 y 49 años, el 57% tenía una opinión desfavorable de Israel, según una encuesta del Pew Research Center realizada en marzo.

Obreros instalan una valla publicitaria que muestra, de izquierda a derecha, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, con aparentes heridas y ropa rasgada, en el centro de Teherán, Irán Vahid Salemi - AP

Hace cuatro años, la mañana siguiente a la elección de la coalición supremacista judía de Netanyahu, escribí una columna en la que advertía a mis compatriotas estadounidenses sobre lo que se avecinaba, bajo este título: “El Israel que conocíamos ya no existe”.

Cuatro años después, estoy aquí con una advertencia diferente, dirigida a los israelíes: los Estados Unidos que ustedes conocían ya no existen.

Hoy existe aquí muy poca tolerancia hacia un gobierno israelí que, por un lado, nos pidió armas —comprensiblemente— para resistir una invasión asesina de Hamas y los cohetes de Hezbollah e Irán, diseñados con el único propósito de borrar a Israel del mapa, pero que luego, por otro lado, utilizó esas mismas armas para intentar borrar a los palestinos del mapa en Cisjordania y Gaza.

Aquí ya casi no existe tolerancia hacia un gobierno israelí que nos pide miles de millones de dólares al año para hacer de Medio Oriente un lugar seguro para una democracia judía y luego desvía miles de millones de esos dólares, desde 1967, para intentar hacer de Cisjordania un lugar seguro para el mesianismo judío.

Como enseña la Biblia: “Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora”.

Una poderosa mayoría estadounidense acaba de enviarle ese mensaje a Trump: la época de tu duplicidad, tu corrupción y tu liderazgo perezoso, que no se toma el trabajo de hacer los deberes, ha terminado. Este fue nuestro momento de elegir, y los estadounidenses eligieron el país por encima del partido, la decencia por encima de la ideología y la competencia por encima de la adulación.

Esa es, ni más ni menos, la elección que ustedes también enfrentan hoy: los partidos de oposición de Israel no deben desaprovechar esta oportunidad de deshacerse de Netanyahu y decirle al mundo entero “Nosotros no somos Bibi”, del mismo modo en que nosotros acabamos de decirle al mundo entero “Nosotros no somos Trump”, para luego trazar un nuevo rumbo.

Esta fotografía distribuida por la Oficina de Prensa del Gobierno de Israel (GPO) muestra al Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (izquierda), posando para una foto con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump - - GPO

Necesitan unirse en torno al liderazgo del muy respetable general retirado centrista Gadi Eisenkot. Necesitan incorporar a la coalición de gobierno al partido árabe israelí del muy respetable Mansour Abbas, como ya hicieron una vez. Y sí, necesitan formar un gobierno minoritario respaldado por una red de apoyo de otros legisladores árabes para conseguir que esta nueva coalición cruce la línea de llegada y alcance el poder.

Dejen que Bibi grite que están creando un gobierno que depende de árabes israelíes no sionistas. Es hora de que el centro político israelí enfrente directamente el racismo de Bibi. No se limiten a decirle que él ha dependido desde siempre de partidos ultraortodoxos no sionistas; hagan algo más.

Díganle a él, y díganle al mundo, la verdad que todo israelí conoce: que el 25% de los médicos israelíes, el 27% de los enfermeros israelíes y el 49% de los farmacéuticos israelíes son hoy árabes israelíes.

Díganles la verdad: que esos médicos, enfermeros y farmacéuticos árabes israelíes ayudaron a tratar a miles de soldados israelíes gravemente heridos en Gaza y el Líbano —les salvaron la vida y les salvaron las extremidades—, aunque muchos de esos trabajadores sanitarios árabes israelíes tenían familiares en Gaza cuyas casas estaban siendo destruidas y cuyas vidas estaban siendo arrebatadas por esos mismos soldados.

Díganles la verdad: que esos médicos, enfermeros y farmacéuticos árabes israelíes ayudan cada semana a salvar la vida de soldados israelíes heridos mientras defienden a colonos radicales que intentan expulsar a los palestinos de Cisjordania. Y lo hacen sin preguntar primero por las opiniones políticas de sus pacientes heridos.

Díganles la verdad: que esta comunidad árabe israelí ha sido cien veces más leal al Estado de Israel que los fanáticos ultraortodoxos, que durante décadas han obtenido miles de millones de shekels en subsidios estatales para sus escuelas, donde no se enseñan materias modernas, y que se niegan a servir en el Ejército israelí para defender a sus compatriotas judíos.

Díganles la verdad: que Israel enfrenta hoy una amenaza muchísimo mayor que Irán. Bibi ha puesto a Israel en un camino que puede llevarlo a perder a Estados Unidos de América como aliado.

Por último, díganles la verdad: que solo los árabes israelíes pueden salvar hoy al Estado judío, pueden salvar a Israel como una democracia dirigida por judíos. Millones de republicanos en Estados Unidos tuvieron el valor de decir: solo votando a un demócrata puedo salvar hoy a la democracia estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escucha al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en el club Mar-a-Lago Alex Brandon - AP

¿Y ustedes? ¿Me están diciendo que durante décadas confiaron en médicos árabes israelíes para salvarles la vida en las salas de emergencia —sin exigirles primero que superaran una prueba de lealtad— y que ahora van a exigirles que superen una prueba de lealtad antes de permitirles votar para salvar a su país en una emergencia nacional?

Si la situación fuera a la inversa y la única manera en que Bibi pudiera salvar su vida política fuera dependiendo de los votos árabes, lo haría sin dudarlo un segundo. Y todos ustedes lo saben, porque, según se informó, ya lo intentó antes.

El Israel de hoy tiene una sola oportunidad de causar una segunda impresión. Formar una coalición integrada por partidos judíos y árabes israelíes de centroderecha y centroizquierda es el primer paso necesario para conseguir que la nueva coalición gobernante en Estados Unidos vuelva a mirar a Israel con otros ojos.

Así que permítanme terminar donde empecé. Ya no somos los Estados Unidos de sus abuelos y, afortunadamente, tampoco somos ya los Estados Unidos de Donald Trump.

El martes pasado ocurrió algo extraordinario en mi país. Los estadounidenses les dijeron a Trump y a Vance que no querían ni un día más de su incesante mensaje de odiar al prójimo. En cambio, hicieron caso a la advertencia de Abraham Lincoln: “Si la destrucción ha de ser nuestro destino, nosotros mismos debemos ser sus autores y ejecutores. Como nación de hombres libres, debemos vivir para siempre o morir por suicidio”.

Los estadounidenses eligieron redescubrir nuestros mejores ángeles en lugar de la autodestrucción. Espero que ustedes hagan lo mismo.