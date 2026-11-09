¿Es Jensen Huang demasiado poderoso para que Nvidia pueda sancionarlo?

NUEVA YORK.– Durante los últimos cuatro años, Jensen Huang se convirtió en el director de orquesta del auge de la inteligencia artificial y en el ejecutivo multimillonario más indispensable de esta industria.

Nvidia, la empresa que cofundó en 1993, controla aproximadamente el 90% del mercado de los chips informáticos utilizados en los grandes proyectos de inteligencia artificial que impulsan la economía estadounidense. Ese dominio convirtió a Huang en una de las personas más ricas del mundo, además de un aliado del presidente Donald Trump.

Jensen Huang junto a Alice Huang

Pocos ejecutivos de Silicon Valley, con la excepción de Elon Musk, de Tesla, y Steve Jobs, de Apple, estuvieron tan estrechamente identificados con sus compañías como Huang. Como director ejecutivo, supervisa todos los aspectos del negocio de Nvidia, mientras que sus familiares ascendieron de manera sostenida dentro de la estructura de la empresa.

Ese control tan amplio pone de manifiesto el desafío que enfrenta ahora el directorio de Nvidia. El domingo abrió una investigación sobre la conducta de Huang después de que este admitiera haber mantenido una relación sentimental con una empresaria a la que las agencias de inteligencia estadounidenses identificaron como espía de China.

“Aunque el directorio no tiene motivos para creer que la seguridad nacional o los secretos de Nvidia se hayan visto comprometidos, la investigación examinará toda la información disponible”, señaló el directorio de Nvidia en un comunicado. “Jensen apoya plenamente la revisión y se comprometió a cooperar con ella”.

Los miembros independientes del directorio elegirán a un asesor jurídico externo para llevar adelante la investigación, y un portavoz de la compañía aseguró que Huang no participará en el proceso de selección.

Huang, de 63 años, continuará al frente de Nvidia mientras dure la investigación. En un mensaje dirigido el domingo a los empleados de la empresa, pidió disculpas. “Le fui infiel a mi esposa”, escribió. “Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo lamento profundamente”.

Huang, que es el mayor accionista individual de Nvidia, con una participación del 3,56%, llevó a la empresa a la cima de Wall Street y se abrió paso en Washington. Lo hizo mediante una estructura organizativa horizontal y un equipo ejecutivo integrado por más de 60 personas que le reportan directamente, lo que lo coloca en el centro de las operaciones cotidianas de la compañía.

Si el directorio decide sancionar a Huang, no existe un sucesor evidente, ni siquiera un candidato interno de alto perfil, para dirigir su gigantesca empresa de chips. No fue lo que ocurrió en Apple, donde Tim Cook reemplazó sin sobresaltos a Jobs poco antes de su muerte por cáncer de páncreas.

En sus primeros años, Nvidia fabricaba chips conocidos como unidades de procesamiento gráfico, que se utilizaban principalmente en videojuegos. Sin embargo, hace más de una década, Huang apostó a que los chips de Nvidia también podrían utilizarse para desarrollar inteligencia artificial e invirtió miles de millones de dólares en la creación de software y chips.

Jensen Huang junto a Alice Huang

La apuesta dio sus frutos. Nvidia fue la primera empresa que cotiza en bolsa en alcanzar una valoración de cinco billones de dólares. Durante este año y 2027, se prevé que Amazon, Google, Meta y Microsoft gasten en conjunto 1,842 billones de dólares en inversiones de capital, como centros de datos de inteligencia artificial, según S&P Global Visible Alpha. Los chips de Nvidia abastecen esos centros de datos.

“Todo aquello de lo que habla impulsa a la industria”, dijo sobre Huang Bob O’Donnell, analista jefe de TECHnalysis Research, una firma de investigación tecnológica.

La demanda de chips de Nvidia fue tan intensa que Larry Ellison, cofundador de la empresa de software Oracle, recordó en 2024 una cena de sushi en Palo Alto, California, durante la cual él y Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX, le suplicaron a Huang que les proporcionara más chips.

“Por favor, aceptá nuestro dinero”, recordó Ellison haberle dicho a Huang. “Aceptá más. No estás aceptando suficiente. Necesitamos que aceptes más de nuestro dinero, por favor”.

El ascenso meteórico de Nvidia convirtió a Huang en una celebridad. Una de sus características camperas de cuero negro se vendió en una subasta por casi un millón de dólares. La conferencia de desarrolladores de Nvidia se convirtió en el evento más codiciado de Silicon Valley, con asistentes que hacían fila durante horas para escuchar hablar a Huang.

Huang comenzó a verse rodeado de personas que le pedían autógrafos en los eventos, incluida una mujer que le solicitó que le firmara el pecho. En medio de todo ese revuelo, siguió dirigiendo Nvidia con lo que veteranos de Silicon Valley describieron como un “campo de distorsión de la realidad”, similar al que rodeaba a Jobs en Apple.

“Cuando creo algo en mi mente —ya saben cómo es—, materializás un futuro, y ese futuro resulta tan convincente que no hay manera de que no ocurra”, dijo Huang en un podcast en marzo.

El ascenso de Huang también lo ayudó a ganarse el favor de Trump. Después de ausentarse de la ceremonia de asunción presidencial, a la que asistieron numerosos ejecutivos tecnológicos, Huang viajó a Mar-a-Lago para participar de una cena con donantes e impresionó a Trump con su historia personal como inmigrante taiwanés que había cofundado la empresa que llegaría a convertirse en la más valiosa del mundo. (El precio de las acciones de Nvidia cayó en las últimas semanas y, según las cotizaciones de la semana pasada, Apple tenía una valoración superior).

Los dos hombres hablan regularmente por teléfono. Trump llamó a Huang y lo interrumpió durante su participación en una reciente conferencia tecnológica y también durante una de las reuniones generales de empleados de Nvidia.

Huang desempeñó un papel desproporcionadamente importante en la definición de la política de Trump sobre inteligencia artificial.

Jensen Huang junto a Alice Huang

El año pasado, persuadió al gobierno de revertir las restricciones a la venta de chips a China. Este año, contribuyó a frustrar un plan para establecer un proceso regulatorio destinado a evaluar los sistemas de inteligencia artificial y garantizar su seguridad, según dos personas familiarizadas con su participación. En su lugar, ayudó a impulsar un compromiso de los líderes de las principales compañías de inteligencia artificial para garantizar que sus productos cumplan con salvaguardas voluntarias.

“Si creo que estoy a punto de lanzar un producto que no es seguro, está completamente dentro de mis capacidades, de mi poder y de mi responsabilidad, y tengo incentivos para hacerlo, no lanzar ese producto”, dijo Huang al explicar su oposición a la regulación de la inteligencia artificial en el podcast The Ezra Klein Show, en septiembre.

Huang se hizo conocido por su estilo de gestión poco convencional. En un podcast de 2023, desestimó los organigramas tradicionales al afirmar que “nada de eso tiene sentido para mí”. Dirige Nvidia principalmente mediante reuniones centradas en proyectos específicos, en las que participan personas de todos los niveles de la empresa, desde recién graduados universitarios hasta altos ejecutivos. Asegura que lee varios miles de correos electrónicos por día enviados por empleados de toda la compañía.

Huang también llenó el directorio de Nvidia de inversores iniciales y socios comerciales. Dos de los diez miembros del directorio tienen vínculos con las firmas de capital de riesgo que invirtieron por primera vez en Nvidia en 1993, y otros dos fueron ejecutivos de una empresa diseñadora de chips que trabajó con Nvidia en la década de 1990.

Entre los demás integrantes del directorio se encuentran el expresidente de Taco Bell, el exdirector de marketing de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y un profesor de ingeniería. Huang consideró al directorio de Nvidia principalmente como una exigencia de gobierno corporativo, más que como una parte importante de la estrategia o de las operaciones de la empresa, según tres exempleados.

Durante los últimos años, Huang otorgó a sus hijos más poder y autoridad dentro de Nvidia, según cinco empleados actuales y antiguos. Su hijo Spencer es director de gestión de productos y desempeña un papel destacado en los proyectos de robótica de Nvidia.

Su hija Madison es directora sénior de marketing de productos y también trabaja en robótica, además de comunicación y marketing.

Y su yerno, Nico Caprez, trabaja en el área de desarrollo de negocios de la compañía.

Jensen Huang, sentado al lado de Donald Trump Jacquelyn Martin - AP

El creciente papel de la familia en el negocio generó frustración entre algunos integrantes de la empresa y alimentó la impresión de que Huang está preparando a sus hijos para que algún día lo sucedan. También creó dinámicas de poder poco habituales en las reuniones, porque los hijos tienen acceso directo a Huang, quien tiene la última palabra en todas las decisiones importantes de Nvidia. Algunos clientes, proveedores y asesores de la compañía también comenzaron a cultivar relaciones con ellos.

No está claro cuánto tiempo llevará la investigación del directorio. Pero, incluso si decide destituir a Huang, él ha dicho que la empresa debería contar con numerosas opciones para sucederlo.

Sus hijos podrían estar entre ellas.