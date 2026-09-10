¿Es legal que Trump prometa entregar US$5000 a cada estadounidense si los republicanos ganan las elecciones de noviembre?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que entregaría a cada adulto estadounidense US$5000 si los republicanos ganan las elecciones de mitad de mandato de noviembre, pero no está claro cómo se financiaría dicho plan ni si es legal.

Sus declaraciones provocaron un estruendoso aplauso entre sus seguidores en la convención de su partido el miércoles por la noche, pero los demócratas las calificaron de “promesa vacía”, mientras que otros cuestionaron su legalidad.

Trump no ha dado detalles sobre cómo se financiaría, aunque el vicepresidente estadounidense JD Vance sugirió que podría pagarse con los ingresos arancelarios y que esos cheques no irían a parar a los estadounidenses ricos.

¿Es legal la oferta de Trump?

Según la ley federal estadounidense, es ilegal realizar pagos destinados a influir en la forma en que una persona vota.

Sin embargo, algunos expertos han dicho que la oferta hecha por Trump en Texas el miércoles podría interpretarse como una promesa de reducir los impuestos, lo cual es legal.

La doctora Joan Mahoney, profesora de derecho en la Universidad de Southampton, declaró a la BBC que creía que la oferta sería legal, ya que sería similar a una promesa de campaña, aunque afirmó que los políticos “no suelen hacerlo de forma tan explícita”.

“Por un lado, suena un poco a soborno: vota por los republicanos y recibirás dinero, lo cual sería decididamente ilegal”, dijo.

“Pero, por otro lado, iría a parar a todo el mundo, independientemente de cómo hayan votado, así que en ese sentido no es un soborno”.

“Creo que sería legal. Es el mismo tipo de promesa electoral que decir ‘si mi partido gana, bajaremos los impuestos’. Todos los partidos lo hacen constantemente... y obviamente es perfectamente legal”, agregó.

Sin embargo, Laurel Rapp, directora del programa para Estados Unidos y Norteamérica del centro Chatham House de Londres, declaró a la BBC que la oferta de Trump parecía ser “un acuerdo muy diferente, muy transaccional”, distinto del tipo de promesa que suelen hacer los candidatos en periodo electoral.

Durante la campaña de 2024, Elon Musk entregó dinero entre votantes registrados que firmaron una petición que él promovía Getty Images

¿Cuánto costaría y puede EE.UU. pagarlo?

Además de la cuestión de la legalidad, algunos también se han preguntado si la oferta de Trump sería financieramente viable en el contexto del aumento de la deuda estadounidense, en parte como resultado de la guerra en Irán.

Hay casi 270 millones de adultos estadounidenses, lo que significa que un pago de US$5000 le costaría al gobierno de Estados Unidos unos US$1,3 billones.

Durante su discurso, Trump no dio detalles sobre cómo se financiarían dichos cheques.

En Estados Unidos, el Congreso autoriza el gasto público, pero el presidente no especificó si planeaba solicitar la aprobación legislativa para ningún pago. Además, parece muy improbable que pudiera aprobar una suma tan elevada mediante una orden ejecutiva presidencial.

Erica York, economista sénior de la Tax Foundation, con sede en Washington D.C., declaró a la BBC que le “sorprendería enormemente” que el Congreso aprobara alguna propuesta.

“Esta sería una de las peores maneras de usar US$1,3 billones”, dijo.

“Estamos en una senda muy insostenible, con déficits que, según las previsiones, no harán más que aumentar”, añadió York.

En declaraciones a Fox News tras el discurso de Trump, Vance indicó que los pagos podrían financiarse con el dinero recaudado por el presidente mediante aranceles.

Sin embargo, los ingresos obtenidos hasta la fecha distan mucho de ser suficientes para cubrir la oferta de Trump de entregar cheques de US$5000.

El presidente estadounidense también declaró en la convención republicana que el dinero tendría que gastarse en Estados Unidos, pero no está claro cómo se supervisaría eso.

Según el Bipartisan Policy Center, Estados Unidos ha recaudado alrededor de US$475.000 millones en ingresos por aranceles e impuestos especiales desde principios de 2025.

Sin embargo, se han reembolsado más de US$100.000 millones después de que el Tribunal Supremo anulara muchos de los aranceles a principios de este año.

Cuando se le preguntó sobre cómo funcionarían los pagos, la Casa Blanca declaró a la BBC: “Los agoreros y los escépticos siempre han dudado del presidente Trump”.

“Con el apoyo continuo del pueblo estadounidense, el presidente Trump seguirá ofreciendo resultados reales”, añadió el portavoz Davis Ingle.

¿Por qué ha hecho Trump esta oferta?

El vicepresidente JD Vance dijo que Trump podría pagar el dinero con lo que se ha recaudado en nuevos aranceles, pero los números no cuadran Getty Images

Un antiguo estratega y encuestador republicano afirmó que la última oferta de Trump debe considerarse en el contexto de unas elecciones que están a menos de dos meses.

“Es una promesa extraordinaria, y no estoy seguro de dónde va a salir ese dinero, pero estamos en época de campaña electoral”, declaró Robert Moran a la BBC.

Según Laurel Rapp, de Chatham House, Trump está pensando a corto plazo para intentar mantener el control del Congreso en los dos últimos años de su mandato.

“Ahora está recurriendo al dinero porque las encuestas no son favorables para los republicanos y tampoco para él”, continuó.

El vicepresidente Vance declaró a Fox News que no consideraba que el plan de Trump fuera una idea controvertida.

“De lo que habla el presidente es, fundamentalmente, de un dividendo para los trabajadores estadounidenses”, dijo.

“Estamos obteniendo una cantidad extraordinaria de ingresos porque el presidente de Estados Unidos está plantando cara tanto a las empresas extranjeras como a los países extranjeros que se han estado aprovechando de los trabajadores estadounidenses”.

¿Ha ocurrido algo similar antes?

No es la primera vez que Trump promete tales pagos; anteriormente propuso cheques de US$2000 que se financiarían con los ingresos arancelarios. Dichos pagos no se han materializado.

El expresidente Joe Biden fue acusado de comprar votos cuando prometió cheques de estímulo económico de US$2000 para los estadounidenses afectados por el covid-19 si dos candidatos demócratas en Georgia ganaban las elecciones al Senado de EE.UU. en enero de 2021.

Una cuestión similar de legalidad salió a la luz antes de las elecciones presidenciales de 2024, durante las cuales el multimillonario Elon Musk, partidario de Trump, ofreció incentivos en efectivo a los votantes registrados en siete estados clave que firmaran una determinada petición.