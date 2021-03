Escándalo en Noruega: investigan a la primera ministra por violar restricciones en su cumpleaños

OSLO.- La policía de Noruega abrió una investigación sobre la primera ministra, Erna Solberg, después de que admitiese que violó las restricciones fijadas por las autoridades por el coronavirus en la celebración de su cumpleaños.

Solberg y su familia alquilaron dos apartamentos en el centro de ski Geilo (sudeste) el mes pasado para festejar el cumpleaños número 60 de la jefa de gobierno, según reveló la televisión pública noruega NRK.

El 25 de febrero pasado, 13 personas se juntaron en un restaurante, lo que iría contra las reglas que prohíben a más de diez reunirse para un evento privado, aunque Solberg no pudo asistir a última hora porque se tuvo que desplazar a Oslo para ser tratada por un oculista.

Al día siguiente de la visita al restaurante, 14 personas, ella sí incluida esta vez, se juntaron en un departamento para otra cena de celebración, lo que como mínimo iría en contra de las recomendaciones nacionales para las reuniones privadas.

Solberg ha admitido en declaraciones a NRK que incumplió las normas y se ha ofrecido a pagar una multa si las autoridades así lo determinan. “Lo podría haber hecho mejor”, dijo.

“Yo, que todos los días me pongo de pie y le cuento a la gente sobre el control de infecciones, debería haber conocido mejor las reglas. Pero la verdad es que no revisé las reglas a fondo y no me di cuenta de que cuando una familia sale junta y es una fiesta mayor de diez personas, entonces se clasifica como un evento”, agregó. Además, pidió disculpas en su página de Facebook.

La polémica llega a medio año de que Noruega celebre unas elecciones parlamentarias en las que el Partido Conservador de Solberg parte como favorito. Una reciente encuesta elaborada por Kantar le concede una intención de voto del 25,6 por ciento, más de seis puntos por encima del Partido de Centro, según la agencia Bloomberg.

Ningún grupo ha pedido la dimisión de la primera ministra por este incidente, aunque sí que está siendo utilizado para poner en cuestión su capacidad para generar confianza entre la población. “Todos estamos cansados y podemos cometer errores, pero la primera ministra debe asumir el liderazgo y demostrar que está al mando”, ha declarado un diputado laborista, Martin Henriksen, al diario ‘Verdens Gang’.

Cuando termine el informe policial será la Fiscalía la que decida si hay base para emprender acciones legales contra Solberg y su familia, que podrían ser obligados a pagar una multa.

Agencia DPA

LA NACION