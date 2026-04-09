Gran Bretaña persiguió tres submarinos rusos que hacían una “operación secreta” en un área estratégica del Atlántico Norte

LONDRES.– Gran Bretaña desplegó durante más de un mes un amplio operativo militar para seguir de cerca a tres submarinos rusos detectados en el Atlántico Norte, en proximidades de cables de comunicaciones y gasoductos clave. Así lo informó el ministro de Defensa británico, John Healey, que denunció una supuesta “operación secreta” de Moscú en una zona considerada estratégica para la seguridad energética y digital del país.

Según detalló el funcionario en una conferencia de prensa, la Marina Real británica, junto con fuerzas aliadas —entre ellas Noruega—, rastreó los movimientos de un submarino de ataque y dos unidades especializadas en espionaje submarino.

“Desplegamos nuestras fuerzas armadas para seguir y disuadir cualquier actividad maliciosa”, afirmó Healey, que subrayó que las embarcaciones rusas operaban en aguas cercanas a Gran Bretaña.

Gran Bretaña afirmó haber detectado tres submarinos rusos en una supuesta "operación encubierta" en el Océano Atlántico, "al norte del Reino Unido", cerca de vitales cables y oleoductos submarinos YUI MOK - POOL

El operativo incluyó el despliegue de una fragata, aeronaves de vigilancia, helicópteros y cientos de efectivos. Las fuerzas británicas utilizaron incluso boyas sonar para monitorear en tiempo real los movimientos de los submarinos y dejar en claro que estaban siendo observados.

“Les hicimos saber que sus movimientos no eran encubiertos, como había planeado el presidente Vladimir Putin, y que su intento de operación secreta había sido descubierto”, sostuvo el ministro.

De acuerdo con Londres, los submarinos finalmente abandonaron la zona tras semanas de seguimiento. Healey aclaró que no existen pruebas de que se hayan producido daños en la infraestructura submarina, aunque advirtió que cualquier intento en ese sentido “no será tolerado y tendrá graves consecuencias”.

Infraestructura crítica en la mira

El episodio vuelve a poner el foco en la vulnerabilidad de los cables submarinos y gasoductos, considerados infraestructuras críticas a nivel global. En el caso de Gran Bretaña, la dependencia es especialmente alta: más del 90% del tráfico diario de internet del país circula a través de cables submarinos, mientras que gran parte de su suministro energético depende de gasoductos que lo conectan con Noruega.

En total, alrededor de 60 cables llegan a territorio británico desde el Atlántico y el Mar del Norte, integrando una red global que supera los 600 cables y más de 140.000 kilómetros de extensión. Estas conexiones, fundamentales para la economía digital y el abastecimiento energético, son difíciles de proteger en toda su extensión, lo que las convierte en un blanco potencial en escenarios de conflicto o “guerra híbrida”.

La mayoría de los cables submarinos transportan información BBC

Las autoridades británicas señalaron que los submarinos detectados incluirían unidades vinculadas al programa ruso de investigación en aguas profundas, conocido como GUGI. Este organismo, dependiente del Ministerio de Defensa ruso, opera submarinos especializados capaces de descender a grandes profundidades y manipular infraestructura en el lecho marino.

Expertos en seguridad advierten que este tipo de embarcaciones no solo pueden cartografiar cables y tuberías, sino también instalar dispositivos de monitoreo o incluso dañarlos. “No se trata de submarinos convencionales, sino de plataformas diseñadas para operaciones en aguas profundas, lo que sugiere un esfuerzo deliberado por comprender y evaluar la resiliencia de la infraestructura crítica”, explicó Charlotte Wilson, especialista en ciberseguridad.

Un mensaje directo a Moscú

Durante su intervención, Healey dirigió un mensaje explícito al Kremlin: “Vemos su actividad sobre nuestros cables y nuestras tuberías. Deben saber que cualquier intento de dañarlos no será tolerado”. El ministro también sostuvo que Rusia sigue siendo “la principal amenaza” para Gran Bretaña y sus aliados, incluso en un contexto internacional marcado por otros conflictos.

“Putin querría que nos distrajéramos con Medio Oriente, pero no apartaremos la vista”, afirmó, en alusión a la creciente atención global sobre esa región. En las últimas semanas, el gobierno británico ha insistido en mantener el foco sobre la actividad rusa, vinculando incluso distintos escenarios geopolíticos.

El episodio se produce en un contexto de deterioro de las relaciones entre Reino Unido y Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022 Alexander Kazakov - Pool Sputnik Kremlin

El episodio se produce en un contexto de relaciones ya deterioradas entre Londres y Moscú, que se agravaron tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Desde entonces, ambos países han protagonizado expulsiones cruzadas de diplomáticos y un aumento de la desconfianza en múltiples frentes.

Además, Gran Bretaña ha reforzado su postura frente a lo que describe como una “flota clandestina” rusa, compuesta por buques que transportan petróleo en violación de las sanciones internacionales. A finales de marzo, Healey aseguró que las fuerzas británicas están listas para interceptar este tipo de embarcaciones si es necesario.

Crece la preocupación en el Atlántico Norte

La actividad detectada en el Atlántico Norte se inscribe en un patrón más amplio que, según autoridades británicas y analistas, podría formar parte de una estrategia de “guerra híbrida”. Este tipo de acciones combina operaciones encubiertas, sabotaje potencial y presión estratégica sin llegar a un conflicto abierto.

Desde la Marina Real británica advierten que la amenaza no está disminuyendo. Por el contrario, sostienen que Rusia ha continuado invirtiendo en capacidades submarinas avanzadas, incluso mientras mantiene su ofensiva en Ucrania.

En ese marco, Gran Bretaña ha incrementado su presencia militar en el norte de Europa, particularmente en Noruega, donde busca reforzar la vigilancia de rutas estratégicas y disuadir posibles operaciones encubiertas.

Agencias AP y AFP