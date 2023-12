escuchar

Un nuevo escándalo irrumpió esta semana en el seno de la familia real española, cuando el excuñado de Letizia, Jaime del Burgo, reveló que mantuvo una relación amorosa con la reina cuando ya estaba casada con Felipe VI, que al momento de la publicación estaba de visita en Buenos Aires sin compañía de su esposa.

El empresario y abogado oriundo de Navarra difundió en su cuenta de X una imagen tomada por Letizia con un celular frente al espejo de un baño, aparentemente embarazada, vistiendo una pashmina negra y escribió en supuesta alusión a un mensaje que ella le habría enviado: “Amor. Llevo tu pashmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte. Salir de aquí. Tuya”.

Aunque luego borró el posteo, la noticia ya circulaba por todas partes. Más tarde, volvió a publicar: “No cambio una coma de mis posts eliminados. Agradezco los mensajes de los que han entendido que tendría mis razones. No guardo rencor a los que me habéis amenazado de muerte. No me siento orgulloso. Pero la verdad es la que es. Yo reconozco a un solo rey, está en Cielo y se llama Jesús de Nazaret. Él me juzgará”.

Etiquetó a las cuentas de la Casa Real y del presidente español, Pedro Sánchez.

Pero, ¿quién es este supuesto amante de la reina Letizia? La primera vez que Del Burgo, de 54 años, apareció en el radar de los medios fue con su boda en 2012 con Telma Ortiz, una de las hermanas de Letizia.

Según cuenta el mismo Del Burgo en el libro Letizia y yo del periodista Jaime Peñafiel, que ha salido a la venta casi al mismo tiempo que la foto de la polémica, conoció a Telma a través de Letizia, con la que había mantenido anteriormente una relación amorosa cuando aún no era reina.

Los medios españoles indican que Del Burgo y Letizia se conocieron en el año 2000 y desde entonces se lo ha identificado como su gran amigo y una persona muy cercana a la reina.

Peñafiel aseguró en el libro que Del Burgo llegó a pedirle la mano a Letizia, quien entonces era presentadora de los noticieros de Televisión Española, pero que su relación amorosa llegó a su fin cuando el entonces príncipe Felipe entró en escena y acabó casándose con ella en 2004.

A pesar de la supuesta ruptura, Del Burgo estuvo en la negociación de las capitulaciones matrimoniales y fue testigo en la boda con Felipe de Borbón, como amigo próximo de la novia.

Sin embargo, en uno de los mensajes que ha generado el actual revuelo, Del Burgo sostiene que reinició una relación “amorosa, duradera y continuada” con la ya reina entre 2010 y 2011.

Un año después, Del Burgo se convirtió en el cuñado de Letizia.

Los reyes Felipe y Letizia Antonio Gutiérrez - Europa Pres - Antonio Gutiérrez - Europa Pres

Lo cierto es que el matrimonio de Del Burgo y Telma duró dos años y anunciaron su separación en 2014. Pero de acuerdo a medios españoles, la demanda de divorcio que presentaron fue anulada por el padre de Del Burgo, Jaime Ignacio del Burgo, un prominente político del conservador Partido Popular que fue presidente de la Comunidad Foral de Navarra. Si bien trataron de reconciliarse, pusieron fin a la relación en 2016.

Del Burgo, que se define como empresario e inversor, volvió a encontrar el amor y se casó con Lucía Díaz Lijestrom, de origen sueco, con quien vive en Madrid con su hija de tres años, según el diario El Norte de Castilla.

