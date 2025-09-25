Eslovenia le prohíbe la entrada al país a Benjamin Netanyahu por la guerra en Gaza

LIUBLIANA.- Eslovenia le prohibirá la entrada del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, citando la causa en su contra en la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de guerra cometidos durante la ofensiva militar en Gaza, y en medio de una creciente presión europea sobre el premier.

La decisión de declarar a Netanyahu “persona non-grata” está vinculada a una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí, manifestó la funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Neva Grašič, según la agencia oficial de noticias STA.

Neva Grašič, Secretaria de Estado para Asuntos Europeos, Derecho Internacional y Protección de Intereses y Diplomacia Económica Gov.si

El país miembro de la Unión Europea, de aproximadamente dos millones de habitantes, que reconoció un Estado palestino el año pasado, ha sido una crítica vocal de las acciones israelíes en Gaza y la medida de este jueves contra Netanyahu aparentemente fue diseñada para subrayar las políticas del país.

Eslovenia ya había prohibido la entrada al país del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, y del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, e impuso un embargo de armas a Israel.

“Todos los países que están obligados por la corte internacional, incluida Eslovenia, no deben reconocer la situación resultante de la presencia ilegal de Israel en el territorio palestino ocupado, y no deben ofrecer ningún apoyo para mantener esta situación”, añadió Neva Grašič.

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich MENAHEM KAHANA� - AFP�

El gobierno esloveno indicó en X que la decisión envía “un mensaje claro al Estado de Israel de que Eslovenia espera un respeto consistente por las decisiones de los tribunales internacionales y el derecho humanitario internacional”.

Al hacerlo, Eslovenia “confirma su compromiso con el derecho internacional, los valores universales de los derechos humanos y una política exterior principista y consistente”, agregó el gobierno.

Y se pone en línea con la Unión Europea, que la semana pasada propuso sanciones y aranceles contra Israel en respuesta a la guerra en Gaza. La Comisión Europea presentó un plan que incluye sanciones a ministros de Netanyahu y dirigentes de Hamas, y la revisión de parte del acuerdo de libre comercio.

En detalle, la Comisión Europea presentó una propuesta de sanciones parciales contra Israel con el objetivo de “detener el sufrimiento humano en Gaza” y no “castigar a su pueblo”, según explicó la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir Menahem Kahana - Pool AFP

Las medidas, además de sanciones individuales a figuras clave del gobierno de Netanyahu, dirigentes de Hamas y colonos acusados de violencia en Cisjordania, incluyen congelación de activos, prohibición de viajes y pérdida de beneficios económicos en la UE.

También se plantea retirar las preferencias arancelarias a un 37% de las exportaciones israelíes, lo que encarecería productos agrícolas e industriales en unos 227 millones de euros anuales, aunque las ventas de armas quedarían fuera.

Paralelamente, Bruselas suspendió contratos y fondos bilaterales por más de 32 millones de euros, decisión que puede aplicar sin aval de los 27 Estados miembros.

La iniciativa se produce en medio de una fuerte presión internacionales y protestas en ciudades europeas contra la ofensiva israelí en Gaza en respuesta al ataque del grupo terrorista Hamas del 7 de octubre de 2023, que ya dejó unos 65.000 palestinos muertos según autoridades locales.

Benjamin Netanyahu, y su esposa, antes de partir hacia Estados Unidos desde el aeropuerto Ben Gurión PRIMER MINISTRO DE ISRAEL EN X� - PRIMER MINISTRO DE ISRAEL EN X�

Para prosperar, las sanciones personales requieren unanimidad de los 27 países, mientras que los cambios comerciales pueden aprobarse por mayoría calificada, aunque la resistencia de Alemania y otros aliados de Israel amenaza con frenar el proceso.

Desde Jerusalén, el canciller Gideon Saar rechazó con dureza la propuesta y advirtió a la presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, que “la presión a través de sanciones no funcionará”, calificando la iniciativa de “moral y políticamente distorsionada”.

La UE, dividida desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, enfrenta así un complejo debate interno entre quienes, como España, Irlanda y Bélgica, reclaman medidas más duras y aquellos, como Alemania y Hungría, que prefieren preservar la relación con Israel.

Agencias AP y AFP